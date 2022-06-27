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Шоу-бизнес

16:46

На Украине озвучили требования для включения в "белый список" артистов из РФ

за рубежомшоу-бизнес

Фото: depositphotos/cookelma

Российским артистам для включения в "белый список" Украины необходимо подать заявление и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности страны, сообщается в телеграм-канале издания "Страна.ua".

Данный список позволяет артистам из РФ остаться в украинском эфире.

Отмечается, что декларация может быть подана от самого артиста, его представителя и организатора гастролей, она должна содержать в себе следующие пункты:

  • призыв к России немедленно прекратить агрессию против Украины;
  • обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины.

При этом подающие заявление артисты не должны быть включены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Решение будет приниматься СБУ совместно с Минкультуры страны. В течение двух дней оно должно быть направлено в аппарат СНБО, который обнародует перечень на своем сайте. При этом СБУ вправе не сообщать о причине отказа во включении или исключении артиста из "белого списка".

"Исключение из перечня может осуществляться также на основании представления СНБО, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию или МКИП, которое направляется в СБУ для обработки и принятия решения", – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что 31 украинскому артисту запретили въезд на территорию России.

Известные украинцы не смогут попасть в РФ до 2072 года. В их числе известные по программе "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, проекту "Орел и решка" Николай Серга, Андрей Бедняков и Антон Птушкин, Алан Бадоев. Кроме того, въезд также запретили известным исполнителям Максу Барских, Светлане Лободе, Алексею Потапенко и Анастасии Каменских, Евгению Мильковскому (группа "Нервы"), Alekseev, Ивану Дорну, Надежде Дорофеевой, Юрию Каплану и Дмитрию Монатику.

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