Латвия внесла в черный список еще 102 гражданина России

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Министерство иностранных дел Латвии внесло в черный список еще 102 гражданина РФ, в их числе – известные российские актеры и режиссеры.

"На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести 102 гражданина в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", – написал глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевич в Twitter.

В список, размещенный на сайте МИД Латвии, попали Александр Панкратов-Черный, Борис Галкин, Александр Пашутин, а также режиссеры Юрий Кара, Николай Бурляев и другие деятели культуры РФ.

Ранее в список нежелательных лиц Латвии был внесен народный артист России Николай Басков. По словам Эдгарса Ринкевича, российский певец ответственен за пропаганду войны и поддержку спецоперации на Украине.