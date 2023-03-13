Хотят крови? Указывает ли военный бюджет США на вероятность мировой войны

Рост военного бюджета США может указывать на возможную мировую войну, убеждены журналисты китайского издания Global Times. Белый дом готовится выделить на эти цели 842 миллиарда долларов на 2024 финансовый год. Разбираемся, на чем основаны опасения о глобальном конфликте и действительно ли мир ждет масштабная война.

Денег не жалеют

Штаты усиленно работают над созданием нового наступательного вооружения и военных технологий, хотя эти средства могли бы пойти на нужды американцев, указывают авторы статьи в Global Times. По их мнению, Вашингтон ведет себя агрессивно, тогда как Китай выстраивает оборонительную политику.

Также журналисты уверены, что войны для Белого дома и бизнесменов стали источником заработка. Такое положение дел негативно отражается на всем мире, сказано в материале.





из материала в издании Global Times Нужно только посмотреть на сумму, которую США на данный момент тратят на вооружение, чтобы сделать практически точный вывод. <...> Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны.

Ранее власти США опубликовали проект федерального бюджета страны на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года), в котором расходы на оборону увеличены на 3,2% – до 842 миллиардов долларов. Это одна из самых больших сумм на эти цели в истории страны. В нее включены, в частности, расходы на закупку вооружений на 170 миллиардов долларов, а также на научные исследования и опытно-конструкторские разработки – они обойдутся в 145 миллиардов. Оба показателя являются рекордными.

Кроме того, около 38 миллиардов долларов планируется потратить на модернизацию ядерных арсеналов, чуть более 9 миллиардов – на сдерживание Китая в Тихом океане и 6 миллиардов – на поддержку Украины.

Издание The Washington Post назвала предложенный администрацией Джо Байдена бюджет недальновидным. По мнению журналистов, на фоне рекордного госдолга в 31 триллион долларов огромные траты на военные нужды незаслуженно обременят будущие поколения и приведут к сокращению расходов на социальное обеспечение и медицинскую помощь.

Глобальному конфликту быть?

Рост оборонного бюджета на 3,2% директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев назвал небольшим. Поэтому делать выводы о приближении глобального конфликта и стремительной подготовке американцев к нему не стоит, подчеркнул эксперт в беседе с Москвой 24.





Юрий Рогулев директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Оборонный бюджет постоянно растет. Когда он преодолел психологический рубеж в 800 миллиардов долларов, никто о вероятности мировой войны не писал. Резких изменений, которые указывали бы на подготовку неких кардинальных мер, нет. Поэтому разговоры о подготовке к войне – утрирование.

Больше половины оборонного бюджета США уходит на текущее содержание войск, которые разбросаны по всему миру. Туда же закладываются ветеранские военные пенсии, обратил внимание Рогулев. Также за счет украинского конфликта Штаты фактически утилизируют свое старое вооружение, поэтому им придется тратить больше денег на восполнение запасов современной техникой. Кроме того, многие модели оружия США устарели и часть средств пойдет на их модернизацию, указал эксперт.

"При этом, если посмотреть, на помощь Украине заложено всего 6 миллиардов долларов. Хотя только за прошлый год потрачено десятки миллиардов. Вот это наталкивает на достаточно интересные интерпретации", – сказал Рогулев.

Эксперт связал это с возможными попытками республиканцев сократить траты на военную помощь другим государствам при принятии бюджета. Поэтому администрация Байдена, который представляет демократическую партию, распыляет деньги на Украину по другим статьям расходов, заключил Рогулев.