Полковник в отставке оценил риск новой мировой войны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Перед миром стоит угроза третьей мировой войны из-за противостояния России и Запада. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на полковника в отставке, военного эксперта Виктора Литовкина.

"Риск велик, потому что накоплены огромные массы вооружений, в том числе ядерные. США и Россия обладают 90% всех ядерных вооружений в мире. Тем более обостряются отношения между Западом и Россией", – предупредил он.

По словам эксперта, американский военный бюджет превысил расходы 10 государств, которые значатся в списке после Вашингтона.

"США не хотят третьей мировой войны, но блефуют, потому что это приносит им большие барыши", – заключил собеседник телеканала.

До этого СМИ сообщали, что увеличение оборонного бюджета США может выступать сигналом возможной мировой войны. По информации прессы, в 2023 году Вашингтон готовится выделить на оборону 842 миллиарда долларов.

Помимо этого, бывший американский президент Дональд Трамп предупредил о близости третьей мировой войны из-за поддержки Вашингтоном Киева. Он отметил, что к этому подталкивает действующий президент США Джо Байден.

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