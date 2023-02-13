"Великие события": что стоит за угрозами в адрес России к годовщине СВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 февраля заявил о неких "великих событиях" к годовщине СВО. На фоне этого посольство США в России призвало своих граждан покинуть страну. Разбираемся, что может скрываться за действиями украинских и американских политиков.

Ставка на ООН

Великие события должны произойти 23 и 24 февраля в Нью-Йорке, заявил Дмитрий Кулеба в беседе с украинскими журналистами. По его словам, Россия запомнит, как мир отреагирует на годовщину проведения спецоперации.





Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украине Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях.

На 23 и 24 февраля в Нью-Йорке намечены мероприятия в ООН. Союзники Киева планируют предложить Генеральной Ассамблее организации антироссийскую резолюцию с осуждением СВО и требованием к России немедленно вывести войска из Украины. Помимо Кулебы, в заседании могут принять участие госсекретарь США Энтони Блинкен, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, руководители МИД стран ЕС или их заместители.

Источники РИА Новости сообщают, что авторы резолюции надеются побить рекорд по количеству голосов за антироссийскую инициативу. Пока он принадлежит документу о непризнании результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях: за него проголосовали 143 государства ООН из 193.

Чтобы побить рекорд, резолюции придали максимально "миролюбивую" тональность, намеренно сгладив наиболее острые моменты. Однако ее тезисы близки по смыслу к так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Она в свою очередь подразумевает в том числе передачу Киеву территорий, которые вошли в состав РФ в результате референдумов.

Также накануне годовщины СВО в посольстве США в Москве призвали своих граждан немедленно покинуть Россию. Тем, кто планировал поездку в РФ, рекомендовали отказаться от этих планов. В дипмиссии объяснили это тем, что российские власти якобы могут отказать американцам в признании двойного гражданства, лишить возможности получить консульскую помощь, мобилизовать, не выпустить из РФ или призвать на военную службу.

"Информационный хайп"

Заявление Дмитрия Кулебы о "великих событиях" – часть информационной войны, подчеркнул в беседе с Москвой 24 гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, тема годовщины проведения СВО будет максимально раскручена украинскими политиками.





Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам В Киеве есть небезосновательные опасения, что постепенно украинская тема может уйти с первых страниц газет и экранов телевизоров. Появляются другие проблемы, а современный человек редко фиксирует свое внимание на одном вопросе на длительное время. Поэтому Украине нужно все время поддерживать информационный хайп.

Даже возможное принятие антироссийской резолюции в ООН не следует переоценивать, так как основные юридически обязывающие решения принимает Совет безопасности организации. Там у РФ есть право вето, поэтому ход не получит никакой подобный документ, подчеркнул Кортунов.

"Думаю, и Китай это не поддержит, и некоторые другие члены Совбеза. Поэтому кому-то такой пиар-ход может казаться выигрышным, но практических последствий он не имеет практически никаких", – отметил эксперт.

Заявление посольства США в РФ с просьбой к американцам воздержаться от поездок в Россию или покинуть ее Кортунов также назвал пиар-акцией. Он напомнил, что подобные призывы от дипмиссии Штатов звучат не впервые.

"Если кто-то хотел уехать, они уже это сделали. Если решил остаться, то наверняка это осознанный выбор. Едва ли эти люди хуже информированы о ситуации в стране, чем американское посольство", – заключил Кортунов.

В свою очередь, великим событием для России к годовщине СВО может стать капитуляция Украины, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров. По его словам, к действиям Кулебы нужно относиться спокойно, его слова ничем не подкреплены. Россия же должна продолжить добиваться поставленных задач, добавил сенатор.