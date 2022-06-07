Какое будущее ждет Джонсона после попытки объявить ему вотум недоверия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выдержал голосование по объявлению ему вотума недоверия. Причем инициировали процедуру его же однопартийцы. В вину Джонсону предъявили скандальные вечеринки в разгар антиковидных ограничений. Разбираемся, как долго еще он сможет удерживать власть и что его несостоявшаяся отставка означает для отношений России и Великобритании.

Довеселился

Фото: AP Photo/Jonathan Short

Голосование по вопросу о доверии Борису Джонсону предложили провести 54 члена правящей Консервативной партии, лидером которой является нынешний британский премьер. Депутаты недовольны скандальными вечеринками, которые он устроил во время пика антиковидных ограничений. Не помогли премьер-министру ни оплаченный штраф, ни публичные извинения.

Перед голосованием Джонсон заявил, что понимает тревогу его инициаторов. Однако не стоит менять руководство на фоне конфликта на Украине и "агрессии России", считает он. В своей речи перед сторонниками он отметил, что "сильная позиция Соединенного Королевства" сегодня нужнее, чем когда-либо раньше, так как "на Украину оказывается все больше давления с тем, чтобы она согласилась на невыгодное ей мирное соглашение".

Голосование было тайным. Джонсон сумел удержаться на своем посту. Против вотума недоверия высказались 211 депутатов, за – 148. Теперь подобное голосование можно инициировать только спустя год.

Результаты сам Джонсон назвал хорошими. По его словам, проводить досрочные выборы после случившегося он не собирается.





Борис Джонсон премьер-министр Великобритании Я определенно не вижу смысла фокусироваться на чем-либо еще, я точно не заинтересован в досрочных выборах. То, в чем я заинтересован, это работа на пользу людей этой страны.

Джонсона поддержали многие коллеги по правительству. В частности, министры здравоохранения и финансов Саджид Джавид и Риши Сунак, а также глава МИД Лиз Трасс. При этом еще до голосования омбудсмен при премьер-министре по вопросам противодействия коррупции Джон Пенроуз обвинил Джонсона в нарушении антиковидных мер и ушел с поста, о чем рассказал в своих соцсетях.

Глава оппозиционной Лейбористской партии Королевства Кир Стармер заявил, что британская общественность устала от обещаний нынешнего премьера. "Устала от премьер-министра, под чьим началом в сердце правительства существует культура лжи и нарушения законов, устала от премьер-министра, который совершенно не годится для высочайшей должности, которую он занимает", – приводит слова Стармера РИА Новости.

Сами британцы тоже не в восторге от Бориса Джонсона. По данным опроса агентства Opinium, опубликованного за несколько часов до голосования, его отставки хотят 59% опрошенных. За продолжение работы выступили 28% респондентов. Похожие результаты показал и опрос компании YouGov: за отставку выступили 60% британцев, 27% – против.

"Нанесенный ему ущерб серьезный"

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Вотум доверия Борису Джонсону стал одной из главных тем в зарубежных СМИ. По сообщениям CNN, наблюдавшие за голосованием видели, как сторонники действующего премьера побледнели от его итогов. Результаты превзошли их самые негативные прогнозы, по которым за отставку Джонсона проголосуют всего 80 депутатов.

С яркой обложкой вышел номер британской Daily Star. Журналисты изобразили Джонсона в образе Пиноккио с огромным носом.





Daily Star – о вотуме доверия Борису Джонсону Врун-премьер выжил, чтобы врать дальше. Продолжай, Пиноккио.

Экс-лидер Консервативной партии Уильям Хейг в колонке для The Times посоветовал Борису Джонсону попытаться подать в отставку, чтобы спасти партию и страну от агонии и неопределенности. "Хотя Джонсон пережил эту ночь, ущерб, нанесенный его премьерству, серьезный", – отметил он.

Колумнист The Guardian Мартин Кеттл считает, что итоги голосования стали смертельным ранением для нынешнего премьера. "Политики после такого не выживают", – подчеркнул журналист.

По мнению Washington Post, теперь отставка Джонсона с поста премьера – лишь вопрос времени. Издание отмечает, что в 2018 году против его предшественницы Терезы Мэй проголосовали 37% депутатов, после чего она ушла со своего поста через полгода. Джонсон же потерял 40% поддержки парламентариев.

"Главной темой Украина уже не будет"

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Генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов в беседе с Москвой 24 отметил, что Борис Джонсон после вотума доверия продолжит искать те политические темы, которые позволят ему удержаться у власти. При этом внимание Британии к ситуации на Украине и антироссийской риторике может уйти на второй план, считает он.





Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Джонсону придется искать другие способы, чтобы удержать свои властные полномочия. Тем более проблем много. Поэтому возможно, общественное внимание, а за ним и внимание Джонсона будет переключаться на другую повестку дня. Это не означает, что позиция Великобритании по вопросу Украины принципиально изменится. Но главной темой, какой она является для них сегодня, это уже не будет.

По мнению Кортунова, британцы могут быть недовольны не столько развлечениями Джонсона в разгар пандемии, сколько ухудшением жизни в стране. "Одному могут простить вечеринки, а другому нет. Не прощают тому, при ком экономически проблемы стали увеличиваться", – отметил эксперт.

Случится в конечном итоге отставка Джонсона или нет, предсказывать сложно, сказал Кортунов. По его словам, серьезной альтернативы в Британии ему пока нет, что укрепляет его позиции. В то же время зенит его политической карьеры уже позади, обратил внимание политолог.

В других странах Европы на фоне социальных и экономических вопросов тоже есть запрос на обновление властей, подчеркнул он, однако особых изменений в этом плане пока не происходит. Отношение к России в Европе в любом случае вряд ли изменится, но важность этой темы, возможно, снизится, заключил эксперт.

