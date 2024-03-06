"Отметилась печеньками": как в мире отреагировали на отставку Виктории Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд приняла решение уйти в отставку. Ее работа в американской власти запомнилась жестким антироссийским курсом и поддержкой майдана в Киеве в 2013 году. Как на ее уход отреагировали в РФ, США и на Украине, расскажет Москва 24.

Работа над "стратегическим поражением" России

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд оставит свой пост в ближайшие недели, заявил 5 марта глава Госдепа Энтони Блинкен. Временно ее обязанности будет исполнять экс-посол в Афганистане, Турции и Грузии Джон Басс.





Энтони Блинкен госсекретарь США Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам – роль, в которой она олицетворяла стремление президента Байдена вернуть дипломатии центральное положение в нашей внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для нашей страны и всего мира.

В своем заявлении Блинкен подчеркнул, что Нуланд внесла весомый вклад в противостояние России и Украины, создав глобальную коалицию для "стратегического поражения РФ" и помощи Киеву "в демократическом, экономическом и военном отношениях". Также, по его словам, эту часть политической карьеры 62-летней чиновницы "еще долгие годы будут изучать студенты и дипломаты".

Известно, что ранее Нуланд планировала занять должность первого замгоссекретаря США, однако в итоге глава Белого дома Джо Байден выдвинул на этот пост Курта Кэмпбелла. По данным СМИ, этот и стало причиной ее отставки.



Виктория Нуланд не раз отличалась враждебными заявлениями в адрес РФ. К примеру, за несколько дней до новости об уходе в отставку она сказала , что современная Россия – "не та, которую хотели бы видеть США". Также после начала конфликта между РФ и Украиной Нуланд отвергала возможность переговоров между странами и выступала за усиление санкционного давления на Москву. А в конце 2013 года чиновница лично приезжала на майдан в Киеве поддержать протестующих, в том числе раздавая им печенье.

"Это не ее добровольное решение"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Отставка Виктории Нуланд связана с провальным антироссийским курсом США, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Причину вам не скажут. Но она проста – провал антироссийского курса администрации Байдена. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно. Чего уж там, не дает от него оторваться.

Зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов, комментируя решение Нуланд, написал в своем телеграм-канале, что "крысы побежали с тонущего байденовского корабля". Этой же точки зрения придерживается и глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Вот и Нуланд побежала с тонущего украинского корабля. Не она первая, кстати… Так, глядишь, к моменту наступления часа икс, а он явно надвигается, и спросить за все это безобразие (на Украине. – Прим. ред.) будет не с кого", – сказал политик в своем телеграм-канале.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил РИА Новости, что Нуланд запомнилась раздачей печенья на майдане в 2013 году и попытками рассорить РФ и Украину.

"Госпожа Нуланд в самом деле пыталась разобраться в русском характере и русской душе. По ее воспоминаниям, она служила как-то на рыбацком сейнере и стулом запиралась в своей каюте от посягательств со стороны мужской команды (Нуланд в 1984 году полгода работала на судне с советскими моряками. – Прим. ред.). Может, это произвело на нее такое впечатление, что в дальнейшем она отметилась своими печеньками на майдане в Киеве, чтобы вбить и расширить клин между русскими и украинцами", – подчеркнул Затулин.



Фото: AP Photo/Andrew Kravchenko

В то же время глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС заявил, что отставка Нуланд никак не повлияет на политический курс США по России и Украине.

"На немедленные изменения вряд ли можно рассчитывать, по крайней мере, пока в Белом доме у руля остается администрация Байдена", – предположил он.

На отставку Нуланд отреагировали и в США. Бывший американский дипломат Час Фриман в разговоре с РИА Новости отметил, что она останется в памяти как политик, из-за которого Украина понесла большие человеческие потери.





Час Фриман бывший американский дипломат Нуланд будут с горечью вспоминать многие миллионы украинцев, которых ее неудачная попытка ослабить и изолировать Россию привела в изгнание в другие страны, а также те на Украине, кто был искалечен конфликтом с Россией, который она продвигала.

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер убежден, что уход Нуланд указывает на ее разногласия с Белым домом. По мнению эксперта, ей нужно было пойти на некий компромисс или подать в отставку, и выбрала она в итоге второе.

"Давайте проясним ситуацию. Это не ее добровольное решение... Она больше не на одной волне с той политикой, которую проводят президент и госсекретарь", – сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Отреагировало на отставку Нуланд и украинское издание "Страна". По мнению журналистов, план "архитектора и дизайнера" политики США по Украине в итоге завел ситуацию в тупик. Штаты в целом не смогли предотвратить СВО и, "несмотря на множество громких слов", не обеспечили должную поддержку Киеву, "что и привело к неудаче прошлогоднего контрнаступления и тяжелой для Украины ситуации на фронте", сказано в публикации издания. Теперь, по мнению СМИ, этому направлению нужен "новый дизайн и дизайнер".