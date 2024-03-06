"Отметилась печеньками": как в мире отреагировали на отставку Виктории Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд приняла решение уйти в отставку. Ее работа в американской власти запомнилась жестким антироссийским курсом и поддержкой майдана в Киеве в 2013 году. Как на ее уход отреагировали в РФ, США и на Украине, расскажет Москва 24.
Работа над "стратегическим поражением" России
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд оставит свой пост в ближайшие недели, заявил 5 марта глава Госдепа Энтони Блинкен. Временно ее обязанности будет исполнять экс-посол в Афганистане, Турции и Грузии Джон Басс.
В своем заявлении Блинкен подчеркнул, что Нуланд внесла весомый вклад в противостояние России и Украины, создав глобальную коалицию для "стратегического поражения РФ" и помощи Киеву "в демократическом, экономическом и военном отношениях". Также, по его словам, эту часть политической карьеры 62-летней чиновницы "еще долгие годы будут изучать студенты и дипломаты".
Известно, что ранее Нуланд планировала занять должность первого замгоссекретаря США, однако в итоге глава Белого дома Джо Байден выдвинул на этот пост Курта Кэмпбелла. По данным СМИ, этот и стало причиной ее отставки.
"Это не ее добровольное решение"
Отставка Виктории Нуланд связана с провальным антироссийским курсом США, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов, комментируя решение Нуланд, написал в своем телеграм-канале, что "крысы побежали с тонущего байденовского корабля". Этой же точки зрения придерживается и глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Вот и Нуланд побежала с тонущего украинского корабля. Не она первая, кстати… Так, глядишь, к моменту наступления часа икс, а он явно надвигается, и спросить за все это безобразие (на Украине. – Прим. ред.) будет не с кого", – сказал политик в своем телеграм-канале.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил РИА Новости, что Нуланд запомнилась раздачей печенья на майдане в 2013 году и попытками рассорить РФ и Украину.
"Госпожа Нуланд в самом деле пыталась разобраться в русском характере и русской душе. По ее воспоминаниям, она служила как-то на рыбацком сейнере и стулом запиралась в своей каюте от посягательств со стороны мужской команды (Нуланд в 1984 году полгода работала на судне с советскими моряками. – Прим. ред.). Может, это произвело на нее такое впечатление, что в дальнейшем она отметилась своими печеньками на майдане в Киеве, чтобы вбить и расширить клин между русскими и украинцами", – подчеркнул Затулин.
В то же время глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС заявил, что отставка Нуланд никак не повлияет на политический курс США по России и Украине.
"На немедленные изменения вряд ли можно рассчитывать, по крайней мере, пока в Белом доме у руля остается администрация Байдена", – предположил он.
На отставку Нуланд отреагировали и в США. Бывший американский дипломат Час Фриман в разговоре с РИА Новости отметил, что она останется в памяти как политик, из-за которого Украина понесла большие человеческие потери.
Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер убежден, что уход Нуланд указывает на ее разногласия с Белым домом. По мнению эксперта, ей нужно было пойти на некий компромисс или подать в отставку, и выбрала она в итоге второе.
"Давайте проясним ситуацию. Это не ее добровольное решение... Она больше не на одной волне с той политикой, которую проводят президент и госсекретарь", – сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Отреагировало на отставку Нуланд и украинское издание "Страна". По мнению журналистов, план "архитектора и дизайнера" политики США по Украине в итоге завел ситуацию в тупик. Штаты в целом не смогли предотвратить СВО и, "несмотря на множество громких слов", не обеспечили должную поддержку Киеву, "что и привело к неудаче прошлогоднего контрнаступления и тяжелой для Украины ситуации на фронте", сказано в публикации издания. Теперь, по мнению СМИ, этому направлению нужен "новый дизайн и дизайнер".
Читайте также
- Нуланд заявила, что американская помощь Киеву возвращается в экономику США
- Песков сравнил Нуланд с Клинтон, которая посмеялась над смертью Каддафи