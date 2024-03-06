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06 марта, 14:49

Политика

"Отметилась печеньками": как в мире отреагировали на отставку Виктории Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд приняла решение уйти в отставку. Ее работа в американской власти запомнилась жестким антироссийским курсом и поддержкой майдана в Киеве в 2013 году. Как на ее уход отреагировали в РФ, США и на Украине, расскажет Москва 24.

Работа над "стратегическим поражением" России

Фото: ТАСС/Susan Walsh/AP

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд оставит свой пост в ближайшие недели, заявил 5 марта глава Госдепа Энтони Блинкен. Временно ее обязанности будет исполнять экс-посол в Афганистане, Турции и Грузии Джон Басс.

Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам – роль, в которой она олицетворяла стремление президента Байдена вернуть дипломатии центральное положение в нашей внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для нашей страны и всего мира.
Энтони Блинкен
госсекретарь США

В своем заявлении Блинкен подчеркнул, что Нуланд внесла весомый вклад в противостояние России и Украины, создав глобальную коалицию для "стратегического поражения РФ" и помощи Киеву "в демократическом, экономическом и военном отношениях". Также, по его словам, эту часть политической карьеры 62-летней чиновницы "еще долгие годы будут изучать студенты и дипломаты".

Известно, что ранее Нуланд планировала занять должность первого замгоссекретаря США, однако в итоге глава Белого дома Джо Байден выдвинул на этот пост Курта Кэмпбелла. По данным СМИ, этот и стало причиной ее отставки.

Виктория Нуланд не раз отличалась враждебными заявлениями в адрес РФ. К примеру, за несколько дней до новости об уходе в отставку она сказала, что современная Россия – "не та, которую хотели бы видеть США". Также после начала конфликта между РФ и Украиной Нуланд отвергала возможность переговоров между странами и выступала за усиление санкционного давления на Москву. А в конце 2013 года чиновница лично приезжала на майдан в Киеве поддержать протестующих, в том числе раздавая им печенье.

"Это не ее добровольное решение"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Отставка Виктории Нуланд связана с провальным антироссийским курсом США, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Причину вам не скажут. Но она проста – провал антироссийского курса администрации Байдена. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно. Чего уж там, не дает от него оторваться.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов, комментируя решение Нуланд, написал в своем телеграм-канале, что "крысы побежали с тонущего байденовского корабля". Этой же точки зрения придерживается и глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Вот и Нуланд побежала с тонущего украинского корабля. Не она первая, кстати… Так, глядишь, к моменту наступления часа икс, а он явно надвигается, и спросить за все это безобразие (на Украине. – Прим. ред.) будет не с кого", – сказал политик в своем телеграм-канале.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил РИА Новости, что Нуланд запомнилась раздачей печенья на майдане в 2013 году и попытками рассорить РФ и Украину.

"Госпожа Нуланд в самом деле пыталась разобраться в русском характере и русской душе. По ее воспоминаниям, она служила как-то на рыбацком сейнере и стулом запиралась в своей каюте от посягательств со стороны мужской команды (Нуланд в 1984 году полгода работала на судне с советскими моряками. – Прим. ред.). Может, это произвело на нее такое впечатление, что в дальнейшем она отметилась своими печеньками на майдане в Киеве, чтобы вбить и расширить клин между русскими и украинцами", – подчеркнул Затулин.

Фото: AP Photo/Andrew Kravchenko

В то же время глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС заявил, что отставка Нуланд никак не повлияет на политический курс США по России и Украине.

"На немедленные изменения вряд ли можно рассчитывать, по крайней мере, пока в Белом доме у руля остается администрация Байдена", – предположил он.

На отставку Нуланд отреагировали и в США. Бывший американский дипломат Час Фриман в разговоре с РИА Новости отметил, что она останется в памяти как политик, из-за которого Украина понесла большие человеческие потери.

Нуланд будут с горечью вспоминать многие миллионы украинцев, которых ее неудачная попытка ослабить и изолировать Россию привела в изгнание в другие страны, а также те на Украине, кто был искалечен конфликтом с Россией, который она продвигала.
Час Фриман
бывший американский дипломат

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер убежден, что уход Нуланд указывает на ее разногласия с Белым домом. По мнению эксперта, ей нужно было пойти на некий компромисс или подать в отставку, и выбрала она в итоге второе.

"Давайте проясним ситуацию. Это не ее добровольное решение... Она больше не на одной волне с той политикой, которую проводят президент и госсекретарь", – сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Отреагировало на отставку Нуланд и украинское издание "Страна". По мнению журналистов, план "архитектора и дизайнера" политики США по Украине в итоге завел ситуацию в тупик. Штаты в целом не смогли предотвратить СВО и, "несмотря на множество громких слов", не обеспечили должную поддержку Киеву, "что и привело к неудаче прошлогоднего контрнаступления и тяжелой для Украины ситуации на фронте", сказано в публикации издания. Теперь, по мнению СМИ, этому направлению нужен "новый дизайн и дизайнер".

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