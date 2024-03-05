Замгоссекретаря США Нуланд намерена покинуть пост в ближайшие недели

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Заместитель государственного секретаря Штатов Виктория Нуланд намерена в ближайшие недели покинуть свой пост, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает "Интерфакс".

Блинкен уточнил, что они вместе с американским лидером Джо Байденом попросили замгоссекретаря по вопросам управления Джона Басса временно исполнять обязанности Нуланд. Блинкен поблагодарил Нуланд за ее работу в Госдепе, следует из заявления.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала решение замгоссекретаря уйти в отставку с провалом антироссийского курса Байдена. Пресс-секретарь ведомства отметила, что точную причину американская сторона озвучивать не будет.

"Но она проста – провал антироссийского курса администрации Байдена. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Нуланд заявила, что РФ в настоящий момент не является тем государством, с которым хотела бы вести дела американская сторона. Она уточнила, что в Вашингтоне хотели бы видеть Москву "европейской" и ориентированной на Запад.