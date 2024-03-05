05 марта, 17:44Политика
Замгоссекретаря США Нуланд намерена покинуть пост в ближайшие недели
Фото: ТАСС/EPA/Sarahbeth Maney
Заместитель государственного секретаря Штатов Виктория Нуланд намерена в ближайшие недели покинуть свой пост, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает "Интерфакс".
Блинкен уточнил, что они вместе с американским лидером Джо Байденом попросили замгоссекретаря по вопросам управления Джона Басса временно исполнять обязанности Нуланд. Блинкен поблагодарил Нуланд за ее работу в Госдепе, следует из заявления.
Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала решение замгоссекретаря уйти в отставку с провалом антироссийского курса Байдена. Пресс-секретарь ведомства отметила, что точную причину американская сторона озвучивать не будет.
"Но она проста – провал антироссийского курса администрации Байдена. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее Нуланд заявила, что РФ в настоящий момент не является тем государством, с которым хотела бы вести дела американская сторона. Она уточнила, что в Вашингтоне хотели бы видеть Москву "европейской" и ориентированной на Запад.
Читайте также
- Нуланд заявила, что американская помощь Киеву возвращается в экономику США
- Нуланд рассказала в Киеве, как без денег США мобилизовать больше граждан – МИД РФ