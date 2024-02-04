Песков сравнил Нуланд с Клинтон, которая посмеялась над смертью Каддафи

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о милых сюрпризах на фронте с бывшим госсекретарем Штатов Хиллари Клинтон, которая посмеялась над смертью ливийского лидера Муамара Каддафи. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

"Что касается сюрпризов. Вы знаете, укладывать слово "милый" и "поле боя" в один ассоциативный ряд, это, наверное, знаете, чему сродни? Вы помните госпожу Клинтон, как она заливалась смехом, когда она видела окровавленного Каддафи. Видимо, там за океаном так принято, у нас все по-другому", – сказал Песков.

В 2011 году Клинтон узнала о смерти Каддафи по СМС, в это время она находилась в Кабуле. Момент, когда ей принесли телефон, запечатлел оператор одного из телеканалов. Женщина выглядела счастливой и посмеялась с журналисткой. После этого Клинтон сказала фразу, которая моментально стала предметом разговоров в СМИ: "Мы пришли и увидели, что он умер".

Ранее Нуланд пообещала Москве милые сюрпризы на поле боя на Украине.

31 января она прибыла в Киев с целью выяснить подробности конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Комментируя эту новость, Песков отметил, что визиты заместителя госсекретаря США, как правило, добром не кончаются.