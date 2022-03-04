Эксперты оценили вероятность прямого столкновения России и НАТО

В НАТО заявили, что не считают себя стороной конфликта на Украине. Кроме того, отмечается, что Альянс не ищет с РФ войны. Вместе с тем в Минобороны России констатируют, что Запад нарастил отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний. На фоне сложившейся ситуации в российском МИДе не исключили риск прямого столкновения НАТО и России. Разбираемся, насколько вероятно такое развитие событий.



Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Гарантий не существует?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не стремится к военному противостоянию с Россией. Кроме того, не считает себя стороной конфликта на Украине.





Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО не является частью конфликта, мы не ищем войны с Россией. Но мы должны убедиться в том, что нет недопониманий в том, что мы защищаем союзников. Поэтому мы усилили присутствие в восточной части Альянса.

По его словам, НАТО является оборонительным союзом и все действия Альянса носят соответствующий характер. Схожие заявления сделал и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также подчеркнул, что Германия является стороной конфликта на Украине.

Вместе с тем глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что в страну "бесконечным потоком" направляют вооружение западные партнеры. В частности, по его словам, речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin, гаубицах, стрелковом оружии и других позициях.

Кроме того, на помощь Вооруженным силам Украины западные страны отправили контрактников частных военных компаний, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Воевать гражданам своих стран официально разрешили власти Великобритании, Дании, Латвии, Польши и Хорватии, добавил он.

На фоне сложившейся ситуации заместитель главы МИД РФ Александр Грушко ранее отметил, что в настоящее время непонятно, какими могут быть дальнейшие отношения между Россией и НАТО. Однако они точно не останутся прежними, считает представитель министерства. Также он заявил о потенциальном риске прямого столкновения России и НАТО.

"Риски, разумеется, возникают, мы, конечно, обеспокоены поставками вооружений, все это очень опасно. Никаких гарантий не существует, что каких-то инцидентов не возникнет", – сказал Грушко.



Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Могут организовать провокацию?

Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с Москвой 24 не исключил, что под давлением США страны НАТО могут организовать провокацию в отношении России.

"Вот такое задуривание мозгов, которое сейчас есть на Западе, вполне может привести к такому. А ведь есть страны, которые вечно на нас обижены. И они, не дай бог, могут сделать шажок в этом направлении", – рассуждает эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что вероятность прямого столкновения между Россией и НАТО чрезвычайно мала. Эксперт напомнил, что РФ обладает ядерным оружием.





Владимир Шаповалов заместитель директора Института истории и политики МПГУ Со времен Карибского кризиса существует серьезная накопленная практика, которая свидетельствует, что США в своей агрессивной политике все-таки опасаются прямого столкновения как с Россией, так и с другими государствами, обладающими определенным ядерным потенциалом. История вопроса свидетельствует, что вероятность этого столкновения чрезвычайно мала.

В то же время американские власти перестают осознавать опасность, которая грозит всему миру при столкновении двух ядерных держав, обратил внимание Шаповалов. Об этом свидетельствуют все действия американской стороны и их союзников по НАТО, уточнил он.

"Политика США из года в год становится все более непредсказуемой и приобретает все более радикальный характер. В том числе выход Соединенных Штатов из целого ряда ключевых договоров, направленных на ограничение гонки вооружений и вероятности ядерного столкновения. В том числе отказ США обсуждать с Россией вопросы системы безопасности в Европе. В том числе те откровенно провокативные действия, которые Вашингтон осуществляет в отношении Украины на протяжении достаточно длительного времени", – объяснил эксперт.

Приказ Владимира Путина перевести силы сдерживания в особый режим несения службы должен отрезвить западных политиков, убежден Шаповалов. Заявления чиновников из США и НАТО об отсутствии намерений воевать с РФ являются следствием этой меры, резюмировал политолог.

