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Политолог объяснил назначение Поклонской на пост замглавы Россотрудничества

Из посла в Россотрудничество: почему Поклонскую назначили на новую должность
политика

Президент России назначил Наталью Поклонскую заместителем главы Россотрудничества. Вместе с тем он освободил ее от должности посла в Кабо-Верде. На новом месте Поклонская планирует заняться темой защиты прав соотечественников за рубежом. Разбираемся, почему в ее карьере произошли такие резкие перемены.

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Карьерный скачок

В среду, 2 февраля, Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской заместителем руководителя Россотрудничества. Бывшая депутат Госдумы рассказала, что на новой должности планирует заниматься защитой прав россиян за рубежом. К работе Поклонская собирается приступить с 7 февраля.

"В Россотрудничестве и на этой должности я буду стараться выполнять достойно свои обязанности во благо нашей Родины и во благо людей. Права соотечественников за рубежом, в частности на Украине, – это приоритетные направления", – подчеркнула она.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, что сферу деятельности нового сотрудника определит глава ведомства Евгений Примаков.

Какие задачи он возложит на свою новую заместительницу, такие задачи она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, тоже будет зависеть от распределения обязанностей внутри ведомства.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

В октябре 2021 года Поклонскую назначили послом России в Кабо-Верде. Для этой должности она специально прошла стажировку в МИД и курсы в дипакадемии.

После этой новости бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов пригрозил, что Киев может экстрадировать Поклонскую, когда та приступит к своим обязанностям. Киевский суд даже удовлетворил ходатайство о задержании российского посла. Однако украинское бюро Интерпола не стало объявлять ее в розыск.

В январе текущего выяснилось, что планы Поклонской по вступлению в должность посла в Кабо-Верде отменились на фоне личных обстоятельств. Информацию об этом подтвердили в МИД России. "Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", – заявила тогда Поклонская.

В 2014 году Наталью Поклонскую назначили прокурором Республики Крым. В 2016 году ее избрали депутатом Госдумы VII созыва. В 2021 году она стала послом России в Кабо-Верде, но так и не отправилась в Африку.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Справится ли со службой?

Политолог Александр Асафов считает, что у Натальи Поклонской должно хватить компетенций для выполнения этой работы.

"Сказать точно, подходит ей это место или нет, можно будет только после того, как она какое-то время поработает. Она, я думаю, отчетливо представляет, с каким проблемами сталкиваются наши соотечественники и как в рамках Россотрудничества и других профильных ведомств им помочь", – пояснил эксперт в интервью Москве 24.

Я думаю, что она вполне компетентна для этой позиции и она с этим справится.
Александр Асафов
политолог

Вместе с тем политолог предположил, почему Поклонская так и не отправилась в Кабо-Верде. По его мнению, существовали реальные риски, что Украина будет требовать ее экстрадиции.

"Дело в том, что в октябре прошлого года в Кабо-Верде задержали и выдали американцам венесуэльского дипломата по запросу США, несмотря на то что он был защищен дипломатическим статусом. Поэтому для Натальи Поклонской существовала опасность попасть в похожую ситуацию", – объяснил Асафов.

Эксперт считает, что должность в Россотрудничестве – это хорошее продолжение ее компетенций в сфере помощи людям после прокурорского и думского опыта. Новые полномочия позволят эффективно защищать интересы людей, которые оказались в ситуациях, в которых могла оказаться сама Поклонская, заключил политолог.

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