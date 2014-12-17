Поликлинические холдинги: как работают амбулаторные центры столицы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В ходе модернизации московского здравоохранения более 400 поликлиник превратили в 86 амбулаторно-поликлинических центров. О том, как они работают и для чего создавались подобные центры, читайте в материале M24.ru.

Сразу нужно сказать о том, что во время реформы ни одна из поликлиник не была закрыта. Каждый из центров вобрал в себя несколько поликлиник, объединив их под одним юридическим адресом. Такая мера была предпринята из-за невозможности оснастить все городские клиники дорогостоящим медицинским оборудованием. При этом обеспечить все поликлиники сложной аппаратурой невозможно в том числе из-за конструктивных особенностей зданий, не в каждом из которых можно установить, например, томограф.

Москвичи по-прежнему могут прикрепляться к своим поликлиникам по месту жительства, одновременно с этим автоматически став и пациентами этих центров. В поликлиниках прием проводят, в основном, участковые терапевты, а узкопрофильные специалисты теперь сосредоточены в амбулаторных центрах.

В результате такого преобразования, горожане, прикрепленные к обычной районной поликлинике, получили возможность проходить обследования у высококвалифицированных врачей на современной технике.

Каждый такой центр обеспечен, в частности, компьютерными и магнитно-резонансными томографами и полным набором оборудования для кабинетов врачей-специалистов. На переоснащение столичных клиник потратили 45 миллиардов рублей.

Диагностический центр №5

Одним из таких "поликлинических холдингов" является диагностический центр №5 в районе Лианозово. Помимо головного отделения центр включил в себя четыре городские поликлиники (№№ 43, 169, 179, 190), обслуживающие жителей Алтуфьево и Бибирево. Кроме того, летом прошлого года было открыто современное многопрофильное учреждение для взрослых и детей в районе Северный, ставшее шестым филиалом центре.



Клинико-диагностическая лаборатория диагностического центра №5. Фото: www.dc5.svaomed.ru

Таким образом, диагностический центр № 5 стал одним из крупнейших амбулаторно-поликлинических объединений в Северо-Восточном административном округе. В его составе работает поликлиническое отделение на базе головного учреждения, а также консультативно-диагностическое отделение - во всех филиалах.

В центре создано отдельное окно и отдельная регистратура для маломобильных пациентов. Кроме того, организована работа с маломобильными пациентам по телефону, а также с помощью Skype.



В диагностическом центре проводят консультации:



пульмонолог,

аллерголог-иммунолог,

нефролог,

гастроэнтеролог,

психотерапевт,

гематолог,



акушер-гинеколог,



дерматовенеролог,

колопроктолог,

ангиохирург,

нейрохирург,

мануальный терапевт,

клинический фармаколог.



Рентгенологическое отделение центра. Фото: www.dc5.svaomed.ru

Всех этих специалистов не было в обычной городской поликлинике. Кроме того, на базе центра открылись окружные маммологическое и эндоскопическое отделения, а также отделения амбулаторной ортопедии и профилактики остеопороза.

Поликлиника №220

Межрайонный амбулаторный центр, объединивший четыре филиала (поликлиники №№ 42, 76 и 174 и медсанчасть № 14) создан также на базе городской поликлиники № 220 в ЦАО. Это одно из крупнейших амбулаторно-поликлинических учреждений Москвы, рассчитанное на 3360 посещений в день



Офтальмологическое отделение поликлиники №220. Фото: http://www.gp220.ru

Поликлиника работает в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), а также оказывает платные медицинские услуги, в том числе в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС).

В составе поликлиники действуют 26 структурных подразделений, оснащенных новейшим диагностическим оборудованием. В учреждении работают высокопрофессиональные врачи, в том числе кандидаты и доктора медицинских наук.

В центре проводятся электрофизиологические исследования сердца, ультразвуковые исследования сердечно-сосудистой системы, компьютерная томография. Кроме того, работают кабинеты ультразвуковых исследований, бронхоскопии, гистероскопии, лазеротерапии, а также лечебные кабинеты терапевтического и хирургического профилей.



Ирригоскопический кабинет. Фото: http://www.gp220.ru

С участием специалистов в области реабилитации в центре проводят восстановительное лечение.

В 2011–2012 годах на капитальный ремонт поликлиники было потрачено более 86 миллионов рублей, на закупку оборудования - почти 200 миллионов рублей.

Амбулаторный центр обслуживает свыше 119 тысяч человек. Записаться к врачам можно через инфоматы, интернет и call-центр.

Консультативно-диагностический центр № 6

В консультативно-диагностическом центре № 6, расположенном в Северном округе ежегодно проходят обследование и лечение более 250 тысяч москвичей. В год здесь выполняется более 9 миллионов анализов. Всего в центре проводят более 150 видов лабораторных исследований, включая узкоспециализированные. Центр включает в себя поликлиники №№ 138, 146, 155, 188, 193.



Как прикрепиться к поликлинике

В центре ежегодно проходят обследование и лечение более 250 тысяч москвичей.

Медико-санитарная помощь оказывается на трех уровнях.

В филиалах на первом уровне ведут прием врачи по восьми специальностям. Чтобы разгрузить участковых врачей-терапевтов используются службы центра здоровья, кабинеты профилактики и доврачебного контроля. В филиалах в две смены работают врачи-координаторы. Выделены медицинские работники, решающие вопросы организации медицинской помощи при обращении по телефону или переадресации звонка из колл-центра.

На втором уровне оказывается специализированная медицинская помощь врачами консультативного отделения и специализированных профильных отделений по 31 виду деятельности. Исследования и консультации на втором уровне проводятся по назначению врачей первого уровня в удобный для пациента день. Время и дату исследования или консультации специалиста второго уровня определяет врач филиала. Направление в КДЦ №6 к специалистам второго уровня пациент получает в кабинете лечащего врача, минуя регистратуру.

Скрининговые диагностические исследования проводятся на первом уровне в филиалах, наиболее сложные и трудоемкие - в амбулаторном центре с использованием оборудования экспертного класса.

Возглавляют отделения врачи с высокой квалификацией. Заведующие отделениями распределяют специалистов по уровням оказания медицинской помощи, определяют порядок направления пациентов на второй и третий уровень, в центры высоких технологий.



Какие поликлиники появятся в Москве к 2018 году

Пациентов с наиболее сложной патологией неотложно консультирует заведующий отделением. При необходимости врачи-специалисты как первого, так и второго уровня выезжают в филиалы и ведут там прием.

В центре в том числе проводятся такие виды исследований, как:

Эхокардиография;

Эхокардиография в покое, с функциональными и фармакологическими пробами;

Холтеровское мониторирование;

Бодиплетизмография;

Электроэнцефалография (ЭЭГ);

Эхоэнцефалоскопия в М-режиме (М-Эхо);

Спирометрия с фармакологическими пробами;

Исследование диффузной способности легких;

Тредмил-исследование (стресс-тест);

Денситометрия;

Урофлоуметрия;

Коагулограмма;

Исследование маркеров анемий;

Онкомаркеры;

Компьютерная томография, в т.ч. с конрастированием;

Магнитно-резонансная томография;

и многие другие.

Напомним, что с 1 января 2015 года столичные учреждения здравоохранения переходят на одноканальное финансирование – деньги на оказание медицинских услуг будут выделяться только фондом ОМС.

В связи с этим переходом столичные власти начали процесс реорганизации столичных учреждений здравоохранения. Проходит укрупнение клиник - больницы объединяют, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями. Эффективность работы больниц будет проверять специальная комиссия, в состав которой войдут как главврачи, так и представители общественных организаций.

В Москве планируют оставить, 35 "тысячекоечных больниц", которые будут работать в системе ОМС.

У властей также есть планы открыть в ряде московских больниц, которые не будут востребованы в новой системе здравоохранения, "социальные койки" – места, где за хронически больными и пожилыми людьми будут ухаживать медработники.

В таких центрах станет работать сестринский персонал, который окажет помощь людям, не способным ухаживать за собой. "Социальные койки" не требуют привлечения большого количества врачей, как, например, в больницах.

Также планируется, что в подобных учреждениях смогут предоставлять коммерческие услуги по временному медицинскому уходу за престарелыми родственниками. Эти услуги рассчитаны на желающих, к примеру, уехать в отпуск, но при этом не беспокоиться за членов семьи, которым требуется уход. В таком случае есть возможность воспользоваться "социальной койкой" временно и на коммерческой основе.