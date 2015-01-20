В Раменском районе ликвидирован нелегальный швейный цех

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Сотрудники подмосковной полиции обнаружили в Раменском районе нелегальный швейный цех по пошиву постельного белья, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В цехе, располагавшемся в деревне Островцы, работали 15 граждан Таджикистана, которые проживали прямо в производственных помещениях в антисанитарных условиях. Документов, подтверждающих законное нахождение на территории России, у них не было.

В отношении нелегальных мигрантов составлены административные протоколы о нарушении гражданином правил въезда в страну.

По данным МВД, нелегальный бизнес организовал 31-летний житель Калмыкии. В его отношении возбуждено уголовное дело об организации нелегальной миграции. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.