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Общество

20 августа 2012, 09:25

В Москве на этой неделе будет по-осеннему холодно

погода ветер дожди грозы

ИТАР-ТАСС

В понедельник москвичи вслед за жителями северных областей ЦФО почувствовали первое приближение осени. Атмосферный фронт, приближающийся с севера, принес холодные воздушные массы из Арктики.

Ожидаются дожди, местами с грозами, северо-западный ветер, который будет усиливаться до 12-17 м/с. Днем в городе будет уже не выше 16 – 18 градусов, лишь на юге области ожидается до 20 градусов тепла, передает Гидрометцентр.

Во вторник синоптики обещают более холодную погоду. Утром температура упадет до 6 – 11 градусов, днем воздух прогреется до 13 – 18 градусов. Ветер ожидается северный, возможны дожди.

В среду станет еще холоднее - Москва и Подмосковье попадут под опеку антициклона. Столбики термометров к утру опустятся до 4 – 9 градусов. Днем, благодаря солнечной погоде, потеплеет до 16 – 21 градуса.

Во второй половине недели в регион будут поступать влажные и умеренно теплые воздушные массы, возрастет вероятность дождей. Небольшие колебания температуры будут происходить близко к норме: ночью около 6 – 11 градусов, днем около 18 – 23 тепла.

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