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Москва 24

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Спорт

17 декабря 2014, 17:53

По московским меркам: Самый "высотный" бассейн

плавание Москва-Сити гостиницы фитнес бассейны Запад рекорды отели Книга рекордов Гиннесса башня Федерация 2ГИС башни восток

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Гуляя по какому парку, можно одновременно осмотреть 900 скульптур? Самый большой океанариум - где он? Какие пруды хранят память о Смутном времени? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".


В нашем городе располагается такой необычный европейский рекордсмен, как самый высотный бассейн. Он находится на предпоследнем, 61-м этаже башни "Федерация-Запад" делового центра "Москва-Сити". Общая высота башни составляет 242,4 метра.

Окунуться в самый высокий бассейн Москвы могут посетители элитного фитнес-клуба, имеющего панорамное остекление по всему периметру. Здесь открывается вид на северную часть Москвы.

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Сам комплекс "Федерация" стал средоточием рекордов. До 2010 года здесь находились самые высокие в мире электронные часы, вошедшие в Книгу рекордов Гиннесса. А в сентябре этого года строящаяся в рамках того же комплекса башня "Восток" стала самым высоким небоскребом Европы, достигнув высоты 343 метра и тем самым побив предыдущего рекордсмена, также входящего в состав комплекса Делового центра - "Меркурий Сити Тауэр".

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Практически вдвое выше московского бассейна расположен мировой рекордсмен, находящийся в Гонконге. Он занимает верхние этажи отеля Ritz-Carlton на уровне 474 метров от земли. Перед посетителями бассейна открывается впечатляющая панорама на город.

Кстати, сам отель, располагаясь на 103-119 этажах Международного коммерческого центра, является одним из мировых рекордсменов по высоте. После плавания можно отправиться в тренажерный зал или на SPA-процедуры. Ritz-Carlton в Гонконге побил не один рекорд: так, здесь же находится самый высокий в мире бар.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

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