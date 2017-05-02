Новости

Новости

02 мая 2017, 00:04

"Дни Индии" пройдут в Сокольниках с 12 по 13 августа

Фестиваль индийской культуры пройдет в этом году в "Сокольниках" 12–13 августа. На этот раз праздник займет практически весь центр парка, об этом m24.ru рассказал директор "Сокольников" Андрей Лапшин.

"Праздник будет, он ежегодно растет очень сильно. В этом году мы его расставляем таким образом, чтобы он занимал практически весь центр парка: фонтан и так далее. Уверен, что это будет большой парад, хорошее мероприятие", – пояснил он.

В этом году фестиваль пройдет уже в третий раз. Кроме тематической музыкальной программы и открытых занятий по йоге, медитации и шахматам, для посетителей также организуют ярмарку с индийскими товарами и блюдами восточной кухни.

Организатор фестиваля, президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани рассказал m24.ru, что в этом году из-за огромного количества посетителей, культурная программа "Дней Индии" будет увеличена практически вдвое.

"Это один из самых огромных фестивалей, в прошлом году его посетило более 100 тысяч человек. В этом году, по просьбе городских властей, фестиваль пройдет в течение двух дней, последний раз культурная программа была 12 часов, в этом – ожидается почти 20 часов", – прокомментировал он.

Котвани добавил, что на празднике выступят артисты как из России, так и из Индии. Часть программы будет посвящена годовщине – 70-летию дипломатических отношений между странами. "Мы даем хорошую атмосферу, хотим дать возможность россиянам увидеть Индию не покидая пределов родного города", – заключил он.

В прошлом году фестиваль "День Индии" длился только один день. В празднике принял участие индийский посол Панадж Саран, мастера проводили лекции и практические занятия по медитации, йоге и массажу, а кулинары знакомили посетителей с необычной индийской кухне. На "Дне Индии" также была разбита ярмарка, где можно было купить аутентичную одежду и предметы интерьера.

В столице круглый год проходят городские фестивали под общим названием "Московские сезоны". "Пасхальный дар", фестивали варенья и меда – эти праздники запомнились многим жителям столицы. Например, в 2016 году состоялся фестиваль "Московское мороженое". Он стартовал 24 июня и продлится до 10 июля. За первые три дня фестиваля в общей сложности было продано около 20 тонн мороженого.

