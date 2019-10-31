Грозит ли животным с черным окрасом опасность на Хеллоуин

Ежегодно многие люди с нетерпением ожидают середину осени, чтобы отметить один из самых "страшных" праздников – Хеллоуин. Существует поверье, что в ночь с 31 октября на 1 ноября по земле свободно разгуливает нечисть. Но что для одних дань традициям, для других – повод навредить животным. По крайней мере, так утверждают зоозащитники. По их словам, в это время окультисты проводят обряды с участием четвероногих. Разбираемся, ведется ли "охота" на кошек и собак в столице, а также как уберечь своего питомца от неприятностей накануне Дня всех святых.



Праздник уходит корнями в дохристианскую эпоху – к традициям кельтских племен. Они разделяли год на две части: летний и зимний сезоны. С 31 октября на 1 ноября у них проходило празднование нового года. По поверьям кельтов, в эту ночь двери между миром живых и мертвых открывались, и нечисть могла попасть на землю. При помощи определенных обрядов кельты защищали себя от потусторонней опасности. В том числе на всю ночь гасили огонь в своих жилищах, а на пороге оставляли угощения для духов. Кроме того, надевали на себя шкуры зверей и приносили в жертву животных.



Костюмы, конфеты и одна большая тыква

Хеллоуин нигде так и не стал государственным праздником, хотя и является международным. Канун Дня всех святых активно отмечается во многих странах мира. Наибольшую популярность праздник имеет в США и Канаде – в период гуляний магазины срывают джекпот. Отмечать канун Дня всех святых любят и в Западной Европе. А в последние десятилетия традиция праздновать Хеллоуин добралась до стран Восточной Европы, СНГ, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Австралии, Новой Зеландии и некоторых островных государств Океании.



Самые популярные атрибуты Хеллоуина Светильник Джека – тыква, с вырезанной злой гримасой и свечой внутри

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Костюмы – зачастую, используют образы разной нечисти, но все чаще стали прибегать и к переодеванию в простых героев сказок, мультфильмов и кино

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"Trick-or-treat" или "кошелек или жизнь" – походы от дома к дому в костюмах для выпрашивая сладостей

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Гадания и страшные аттракционы, цель которых – напугать посетителей .



Происхождение Хеллоуина не имеет никакой связи с культурой России, однако и здесь у него есть много поклонников. Однако россияне отмечают канун Дня всех святых по-своему: "Хеллоуин по-русски" зачастую представляет собой тематическую костюмированную вечеринку со сладостями и пуншем. Однако в последнее время мероприятия, посвященные самой страшной в году ночи, становятся масштабнее. Например, в преддверии праздника многие заведения, в том числе и учебные, украшают тыквами, да и в целом без нее не обходится практически ни одной промокампании в конце октября.

Стоит отметить, что не все россияне относятся к Хеллоуину позитивно – время от времени политики и общественные деятели предлагают запретить праздник. Например, с такой инициативой неоднократно выступал депутат Госдумы Виталий Милонов. Вместе с ним часто высказываются против торжества православные активисты, а также представители различных обществ, посвященных русской культуре. С недавнего времени с осторожностью к празднику начали относиться и зоозащитники.

Черные ритуалы?

Уже не первый год в российских соцсетях гуляют различные истории, которые рассказывают о жестокости по отношению к кошкам и собакам, зачастую – с черным окрасом, именно в преддверии празднования Хеллоуина. Например, несколько лет назад в интернете пользователи из Хабаровска рассказывали о темношерстном котенке, которому якобы перерезали горло в ночь с 31 октября на 1 ноября. Утром убитое животное обнаружили возле жилого дома. А в Красноярской группе в социальных сетях обсуждали историю о черной собаке, которой в ночь гуляний якобы воткнули нож в голову.

Случаи живодерства на почве мрачного праздника встречаются и в столице, рассказывают зоозащитники. "Я сама лично видела, как вскоре после Хеллоуина черного котенка выкинули с балкона пятого этажа", – рассказала Москве 24 зооволонтер Елена.





Елена зооволонтер Мы с сыном шли в детский сад. Я услышала крик, подняла голову и увидела только руку и летящего котенка. Потом мы поднялись в эту квартиру, но дверь, конечно, никто не открыл.

Официальных подтверждений таким историям, конечно, нет. Однако люди, которые занимаются пристройством животных, все же относятся с осторожностью к праздничной дате. Уже несколько лет подряд в тематических группах в соцсетях появляются объявления, предупреждающие об окультистах. "Не отдавайте уже за неделю-две (до Хеллоуина. – Прим. ред.) как минимум никому черных животных! Это относится и к котятам (кошкам), и к щенкам (собакам)", – гласят записи.





из публикаций в соцсетях Подождите неделю, чтобы невольно не стать причиной страшной смерти вашего подопечного.

Причем предупреждения иногда адресуют не только приютам и людям, занимающимся передержкой. В некоторых группах советуют тщательнее следить и за домашними животными темной окраски – их могут просто украсть.

Больше всего, конечно, не везет именно черным кошкам, считают зоозащитники. Не зря они у многих ассоциируются с ведьмами, нечистой силой и являются антигероями пословиц. Зооволонтер Елена обращает внимание, что даже если опустить страшные истории о ритуалах, то четвероногого на праздник могут взять в качестве аксессуара просто недобросовестные люди.

"Животное может стать обычным атрибутом для праздника. С ним поиграют, а потом просто выбросят на улицу. Может быть и такое", – пояснила собеседница Москвы 24.

В приютах панику не поднимают

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Про ситуацию с сатанистами и живодерами в преддверии Дня всех святых знают и в московских приютах. Правда, особо нервничать по этому поводу там пока не пришлось.

В столичном приюте "Зоорассвет" заранее продумали порядок действий в случае, если пред 31 октября внезапно возникнет ажиотаж на черных котов. Об этом Москве 24 рассказала сотрудник по уходу за животными Алена Фролова.





Алена Фролова сотрудник по уходу за животными Мы думали, может, не будем выдавать своих котов, подождем до окончания праздников. Однако никаких странных звонков и попыток не было.

В приюте "Альма" Москве 24 также заявили, что звонков по поводу черных животных, будь то кошка или собака, не было в этом месяце вообще. То же сообщили и в столичном приюте для котов "Муркоша".

Однако и взять кошку или собаку в приюте живодерам на сегодняшний день практически невозможно.

"Мы тщательнейшим образом отбираем потенциальных хозяев для наших подопечных", – объяснила в беседе с Москвой 24 руководитель пиар-отдела приюта "Муркоша" Янна Серкова.

По словам представителя организации, проверка каждого посетителя проводится в несколько этапов.

Как приюты проверяют потенциальных хозяев для своих животных: собеседование с целью узнать человека получше;

знакомство с животным – глядя, как человек контактирует с ним, можно понять многое о его целях;

заключение договора о передаче питомца на руки человеку;

иногда – осмотр условий, в которых будет проживать животное;

обмен контактами для отслеживания судьбы животного.

В приюте "Зоорассвет" отметили, что каждый потенциальный хозяин оставляет свои паспортные данные в договоре, которые проверяет служба безопасности.

"Рассмотрение договора с каждым конкретным человеком может длиться от недели. Служба безопасности проверяет, все ли в порядке с человеком. И если они узнают что-то нехорошее о потенциальном хозяине – просто не дадут добро на подписание договора", – пояснила Алена Фролова.



Видео: Москва 24 – из приюта "Зоорассвет"



Янна Серкова руководитель пиар-отдела приюта "Муркоша" Как-то к нам пришла компания молодых ребят. Они в целом вели себя странно, неприятные клички нашим кошкам давали, все время что-то смеялись, но самое главное – пытались каким-то образом зацепить животных то за ушко, то за хвостик. Мы даже толком собеседовать их не стали.

Янна Серкова, в свою очередь, отметила, что настоящие живодеры проваливаются еще на этапе собеседования.

Кроме того, люди, желающие взять животных для недобрых целей, не соглашаются оставлять свои данные и подписывать договор. Причин может быть много, но для работников приютов это всегда звоночек. Таким точно никого не отдадут.

"Было 9 звонков по поводу черного кота"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сложнее ситуация обстоит у людей, которые самостоятельно подбирают и пристраивают бездомных животных. Если они не сотрудничают с приютами или специализированными фондами, каналов распространения информации о "найденышах" не так много: в основном это социальные сети и интернет-сервисы по размещению объявлений.

Москва 24 поговорила с несколькими зооволонтерами, делившимися в октябре на различных площадках сообщениями о животных с черным окрасом, которым требуются добрые руки.

"По поводу Лакки (черного кота, объявление о котором редакция нашла на одном из специальных сайтов. – Прим. ред.) за прошедшую неделю мне звонили девять раз. Для сравнения, в прошлом году в тот же период было около восьми звонков", – рассказала зооволонтер Елена.





Елена зооволонтер Одна девушка даже пришла посмотреть на черного кота. А когда увидела, что животных много, сказала: "Мы не одного котика возьмем, а два-три – им будет так весело". Я потом спросила, готова ли она ограничители на окна поставить, чтобы кошки не выпали. Девушка ответила: "Зачем? Они всего на пару дней у нас".

На первый взгляд может показаться, что получить кошку или собаку по объявлению гораздо проще, чем в приюте. Однако зооволонтеры, которым принадлежат подавляющее число сообщений, говорят об обратном.

"Мы собеседуем людей, просим ссылки на соцсети, просим купить переноску, поставить сетку или ограничители на окна, пробиваем номер телефона человека в общей базе волонтеров. И если нам что-то не нравится, кота мы не отдаем", – рассказал Москве 24 москвич Олег, который вместе с женой уже долгое время работает с бездомными животными.

Правда, иногда и не вовлеченные в зооактивизм люди пытаются пристроить в добрые руки животных. Для этого зоозащитники совместно с волонтерами распространяют информацию о живодерах, особенно в преддверии Хеллоуина, – часто оставляют предупреждающие сообщения под объявлениями о животных с черным окрасом.



Фото: соцсети

Такое предупреждение получила и москвичка Анна, дома у которой поселился целый отряд черных котят – их девять штук. Пару недель назад девушка выставила объявление в интернете. Ей тут же написали волонтеры и попросили придержать животных до наступления Хеллоуина. Анна рассказала Москве 24, что так и поступила, именно поэтому сейчас стоит вопрос по одному из забронированных котят.





Анна волонтер Мужчине, который просил животное, я сказала, что отдам котенка только второго ноября. Да, он прислал мне ссылки на свои соцсети, я посмотрела, он мне понравился. Только на связь он перестал выходить. Не знаю, совпадение это или нет.

Москвичка Ольга, занимающаяся пристройством животных, также рассказала, что получила предупреждающее сообщение и очень вовремя.

"Были звонки по поводу черной кошки в последние недели. Из них выделился один: мужчина звонил, говорил, что ему нужно животное, – все равно, какой у него пол, лишь бы черное. Я сказала, что отдам только после 10 ноября. И вот он пропал", – рассказала девушка Москве 24.

Кстати, предупреждения получили и столичные котокафе. В беседе с Москвой 24 администраторы нескольких заведений отметили, что пересчитывают своих подопечных каждый день. Просто так вынести кошку из заведения никто не сможет, во многих помещениях во избежание этого установлены камеры.

"Живодеры и сатанисты есть всегда, а не только в период праздников, – заявила в беседе с Москвой 24 заместитель председателя Службы по защите гражданских прав в сфере обращения с животными при правозащитном комитете "За гражданские права" Алина Фомичева. – Поэтому лучший способ отсеивать таких людей – просить за кошку хоть какую-то приличную сумму, условно, не сто рублей, а уже тысячу. Или просите купить взамен мешок премиум-корма. Никто незаинтересованный в животном не пойдет на такие траты".

А хозяевам питомцев с черным окрасом зоозащитница посоветовала просто ограничить их самовыгул на это время. Причем стоит поберечь своих подопечных вплоть до окончания ноябрьских праздников.

"Лучше вообще не выпускать домашних конек и собак на улицу, а особенно – в этот период", – заключила собеседница Москвы 24.