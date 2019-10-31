Грозит ли животным с черным окрасом опасность на Хеллоуин

Ежегодно многие люди с нетерпением ожидают середину осени, чтобы отметить один из самых "страшных" праздников – Хеллоуин. Существует поверье, что в ночь с 31 октября на 1 ноября по земле свободно разгуливает нечисть. Но что для одних дань традициям, для других – повод навредить животным. По крайней мере, так утверждают зоозащитники. По их словам, в это время окультисты проводят обряды с участием четвероногих. Разбираемся, ведется ли "охота" на кошек и собак в столице, а также как уберечь своего питомца от неприятностей накануне Дня всех святых.
При помощи определенных обрядов кельты защищали себя от потусторонней опасности. В том числе на всю ночь гасили огонь в своих жилищах, а на пороге оставляли угощения для духов. Кроме того, надевали на себя шкуры зверей и приносили в жертву животных.
Костюмы, конфеты и одна большая тыква
Хеллоуин нигде так и не стал государственным праздником, хотя и является международным. Канун Дня всех святых активно отмечается во многих странах мира. Наибольшую популярность праздник имеет в США и Канаде – в период гуляний магазины срывают джекпот. Отмечать канун Дня всех святых любят и в Западной Европе. А в последние десятилетия традиция праздновать Хеллоуин добралась до стран Восточной Европы, СНГ, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Австралии, Новой Зеландии и некоторых островных государств Океании.
Самые популярные атрибуты Хеллоуина
- Светильник Джека – тыква, с вырезанной злой гримасой и свечой внутри .
- Костюмы – зачастую, используют образы разной нечисти, но все чаще стали прибегать и к переодеванию в простых героев сказок, мультфильмов и кино .
- "Trick-or-treat" или "кошелек или жизнь" – походы от дома к дому в костюмах для выпрашивая сладостей .
- Гадания и страшные аттракционы, цель которых – напугать посетителей .
Происхождение Хеллоуина не имеет никакой связи с культурой России, однако и здесь у него есть много поклонников. Однако россияне отмечают канун Дня всех святых по-своему: "Хеллоуин по-русски" зачастую представляет собой тематическую костюмированную вечеринку со сладостями и пуншем. Однако в последнее время мероприятия, посвященные самой страшной в году ночи, становятся масштабнее. Например, в преддверии праздника многие заведения, в том числе и учебные, украшают тыквами, да и в целом без нее не обходится практически ни одной промокампании в конце октября.
Стоит отметить, что не все россияне относятся к Хеллоуину позитивно – время от времени политики и общественные деятели предлагают запретить праздник. Например, с такой инициативой неоднократно выступал депутат Госдумы Виталий Милонов. Вместе с ним часто высказываются против торжества православные активисты, а также представители различных обществ, посвященных русской культуре. С недавнего времени с осторожностью к празднику начали относиться и зоозащитники.
Черные ритуалы?
Уже не первый год в российских соцсетях гуляют различные истории, которые рассказывают о жестокости по отношению к кошкам и собакам, зачастую – с черным окрасом, именно в преддверии празднования Хеллоуина. Например, несколько лет назад в интернете пользователи из Хабаровска рассказывали о темношерстном котенке, которому якобы перерезали горло в ночь с 31 октября на 1 ноября. Утром убитое животное обнаружили возле жилого дома. А в Красноярской группе в социальных сетях обсуждали историю о черной собаке, которой в ночь гуляний якобы воткнули нож в голову.
Случаи живодерства на почве мрачного праздника встречаются и в столице, рассказывают зоозащитники. "Я сама лично видела, как вскоре после Хеллоуина черного котенка выкинули с балкона пятого этажа", – рассказала Москве 24 зооволонтер Елена.
Официальных подтверждений таким историям, конечно, нет. Однако люди, которые занимаются пристройством животных, все же относятся с осторожностью к праздничной дате. Уже несколько лет подряд в тематических группах в соцсетях появляются объявления, предупреждающие об окультистах. "Не отдавайте уже за неделю-две (до Хеллоуина. – Прим. ред.) как минимум никому черных животных! Это относится и к котятам (кошкам), и к щенкам (собакам)", – гласят записи.
Причем предупреждения иногда адресуют не только приютам и людям, занимающимся передержкой. В некоторых группах советуют тщательнее следить и за домашними животными темной окраски – их могут просто украсть.
Больше всего, конечно, не везет именно черным кошкам, считают зоозащитники. Не зря они у многих ассоциируются с ведьмами, нечистой силой и являются антигероями пословиц. Зооволонтер Елена обращает внимание, что даже если опустить страшные истории о ритуалах, то четвероногого на праздник могут взять в качестве аксессуара просто недобросовестные люди.
"Животное может стать обычным атрибутом для праздника. С ним поиграют, а потом просто выбросят на улицу. Может быть и такое", – пояснила собеседница Москвы 24.
В приютах панику не поднимают
Про ситуацию с сатанистами и живодерами в преддверии Дня всех святых знают и в московских приютах. Правда, особо нервничать по этому поводу там пока не пришлось.
В столичном приюте "Зоорассвет" заранее продумали порядок действий в случае, если пред 31 октября внезапно возникнет ажиотаж на черных котов. Об этом Москве 24 рассказала сотрудник по уходу за животными Алена Фролова.
В приюте "Альма" Москве 24 также заявили, что звонков по поводу черных животных, будь то кошка или собака, не было в этом месяце вообще. То же сообщили и в столичном приюте для котов "Муркоша".
Однако и взять кошку или собаку в приюте живодерам на сегодняшний день практически невозможно.
"Мы тщательнейшим образом отбираем потенциальных хозяев для наших подопечных", – объяснила в беседе с Москвой 24 руководитель пиар-отдела приюта "Муркоша" Янна Серкова.
По словам представителя организации, проверка каждого посетителя проводится в несколько этапов.
Как приюты проверяют потенциальных хозяев для своих животных:
- собеседование с целью узнать человека получше;
- знакомство с животным – глядя, как человек контактирует с ним, можно понять многое о его целях;
- заключение договора о передаче питомца на руки человеку;
- иногда – осмотр условий, в которых будет проживать животное;
- обмен контактами для отслеживания судьбы животного.
В приюте "Зоорассвет" отметили, что каждый потенциальный хозяин оставляет свои паспортные данные в договоре, которые проверяет служба безопасности.
"Рассмотрение договора с каждым конкретным человеком может длиться от недели. Служба безопасности проверяет, все ли в порядке с человеком. И если они узнают что-то нехорошее о потенциальном хозяине – просто не дадут добро на подписание договора", – пояснила Алена Фролова.
Кроме того, люди, желающие взять животных для недобрых целей, не соглашаются оставлять свои данные и подписывать договор. Причин может быть много, но для работников приютов это всегда звоночек. Таким точно никого не отдадут.
"Было 9 звонков по поводу черного кота"
Сложнее ситуация обстоит у людей, которые самостоятельно подбирают и пристраивают бездомных животных. Если они не сотрудничают с приютами или специализированными фондами, каналов распространения информации о "найденышах" не так много: в основном это социальные сети и интернет-сервисы по размещению объявлений.
Москва 24 поговорила с несколькими зооволонтерами, делившимися в октябре на различных площадках сообщениями о животных с черным окрасом, которым требуются добрые руки.
"По поводу Лакки (черного кота, объявление о котором редакция нашла на одном из специальных сайтов. – Прим. ред.) за прошедшую неделю мне звонили девять раз. Для сравнения, в прошлом году в тот же период было около восьми звонков", – рассказала зооволонтер Елена.
На первый взгляд может показаться, что получить кошку или собаку по объявлению гораздо проще, чем в приюте. Однако зооволонтеры, которым принадлежат подавляющее число сообщений, говорят об обратном.
"Мы собеседуем людей, просим ссылки на соцсети, просим купить переноску, поставить сетку или ограничители на окна, пробиваем номер телефона человека в общей базе волонтеров. И если нам что-то не нравится, кота мы не отдаем", – рассказал Москве 24 москвич Олег, который вместе с женой уже долгое время работает с бездомными животными.
Правда, иногда и не вовлеченные в зооактивизм люди пытаются пристроить в добрые руки животных. Для этого зоозащитники совместно с волонтерами распространяют информацию о живодерах, особенно в преддверии Хеллоуина, – часто оставляют предупреждающие сообщения под объявлениями о животных с черным окрасом.
Такое предупреждение получила и москвичка Анна, дома у которой поселился целый отряд черных котят – их девять штук. Пару недель назад девушка выставила объявление в интернете. Ей тут же написали волонтеры и попросили придержать животных до наступления Хеллоуина. Анна рассказала Москве 24, что так и поступила, именно поэтому сейчас стоит вопрос по одному из забронированных котят.
Москвичка Ольга, занимающаяся пристройством животных, также рассказала, что получила предупреждающее сообщение и очень вовремя.
"Были звонки по поводу черной кошки в последние недели. Из них выделился один: мужчина звонил, говорил, что ему нужно животное, – все равно, какой у него пол, лишь бы черное. Я сказала, что отдам только после 10 ноября. И вот он пропал", – рассказала девушка Москве 24.
Кстати, предупреждения получили и столичные котокафе. В беседе с Москвой 24 администраторы нескольких заведений отметили, что пересчитывают своих подопечных каждый день. Просто так вынести кошку из заведения никто не сможет, во многих помещениях во избежание этого установлены камеры.
"Живодеры и сатанисты есть всегда, а не только в период праздников, – заявила в беседе с Москвой 24 заместитель председателя Службы по защите гражданских прав в сфере обращения с животными при правозащитном комитете "За гражданские права" Алина Фомичева. – Поэтому лучший способ отсеивать таких людей – просить за кошку хоть какую-то приличную сумму, условно, не сто рублей, а уже тысячу. Или просите купить взамен мешок премиум-корма. Никто незаинтересованный в животном не пойдет на такие траты".
А хозяевам питомцев с черным окрасом зоозащитница посоветовала просто ограничить их самовыгул на это время. Причем стоит поберечь своих подопечных вплоть до окончания ноябрьских праздников.
"Лучше вообще не выпускать домашних конек и собак на улицу, а особенно – в этот период", – заключила собеседница Москвы 24.
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