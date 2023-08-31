Россияне поделились яркими фото суперлуния 31 августа

Россияне в ночь на 31 августа могли полюбоваться редким астрономическим явлением – Голубой Луной. Так именуют второе по счету полнолуние, которое выпадает на один и тот же месяц. Предыдущее наблюдалось еще в начале августа. Кроме того, в последний день лета произошло и суперлуние. Рассказываем подробности и показываем самые яркие кадры, которыми россияне делились в соцсетях.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ночь на 31 августа жители России могли наблюдать за необычным явлением, которое именуется Голубая Луна. Однако естественный спутник Земли не менял свой привычный цвет. Такое название связано с фразеологизмом Once in a Blue Moon. В переводе с английского языка это означает "однажды при голубой Луне", то есть то, что случается крайне редко.

Обычно в году бывает 12 полнолуний на каждый месяц. Но в 2023 году их оказалось 13. В августе явление наблюдалось 1-го и 31-го числа (отсюда и название "Голубая Луна"). Вместе с тем в последний день лета произошло и суперлуние. Так называется период совпадения полнолуния и максимальной близости Луны к Земле. В это время спутник выглядит более ярким и крупным.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/zdes_krasivie_foto

Москвич Азамат поделился серией снимков яркой Луны. Молодой человек назвал свои фото "уловом". Поднимающаяся Луна на темно-голубом небе действительно выглядит эффектно.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/serg_mmc

Еще одним восходом Луны поделился в своих соцсетях Сергей из Ярославля. "Восход второго августовского суперлуния 2023 над Волгой", – подписал мужчина снимок.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mblchertyata

Пользовательница Алена опубликовала фото необычной Луны, сделанные в столице. На кадрах спутник почти заволокло облаками. По словам девушки, более странной Луны она никогда не видела.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/oksana_v_spring

Жители Санкт-Петербурга тоже делятся кадрами яркой Луны. Оксана в своих соцсетях опубликовала снимок, где спутник Земли "повис" над центром города.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/aleks_s1im

Александр из Москвы "охотился" на Луну в районе станции метро "Октябрьское Поле". Молодому человеку удалось заснять ярко-оранжевый спутник на фоне столичных многоэтажек.

