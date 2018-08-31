Лесной сосед. Как обезопасить себя от диких животных

Дачный сезон подходит к концу, и на огородах москвичей созревает урожай. Вместе с этим к дачникам могут заглянуть незваные гости. Это вовсе не воры, грабители или другие злоумышленники, а дикие животные, которые не прочь полакомиться на грядках. Приходят они исключительно в поисках корма, но все же могут серьезно испугать посетителей загородных участков. О том, как защититься от непрошеных гостей, читайте в материале портала Москва 24.

Заборы защитят от кабанов

Фото: depositphotos/johan10

В конце этого лета дикие кабаны нагрянули в Пушкинский район Подмосковья, пугая местных жителей и нападая на собак. Выяснилось, что животные уже четыре года обитают по соседству, в так называемом "уголке дикой природы".

По словам научного сотрудника кафедры зоологии МГУ им. Ломоносова Владимира Шахпаронова, к человеку дикие звери приходят только в поисках корма или из любопытства. В случае с дачниками Пушкинского района, кабаны привыкли к общению с людьми, поэтому были безопасны.



Владимир Шахпаронов "Дикие животные сами боятся человека, если они вдруг пришли ночью, то при виде дачника убегают. Обычно они выходят к людям в поисках корма. Например, в районе национального парка "Лосиный Остров", где большая популяция кабанов, животное может разрыть в огороде что-нибудь, потому что сейчас зреют корнеплоды".

При этом, чтобы защититься от непрошеных гостей, достаточно всего лишь поставить надежный забор – кабаны вряд ли преодолеют такую преграду.

"Любой забор, который не пустит чужого человека на участок, и от кабанов тоже спасет. Если только это будет не совсем уж хлипкая ограда", – пояснил эксперт.



С лисами нужна осторожность

Специалисты в один голос отмечают, что при встрече с лисами ни в коем случае не стоит к ним приближаться! Эти животные могут переносить опасные заболевания, в частности смертельное для человека бешенство. Особенно стоит бояться тех особей, которые на вид кажутся безобидными: дикие лисы будут бояться приближения человека, а если они сами подходят, значит, скорее всего, больны тем самым бешенством.

Кроме того, диких животных ни в коем случае нельзя подкармливать: так они перестанут добывать пищу самостоятельно и будет больше шансов, что они обоснуются во дворе всерьез и надолго. Не стоит пытаться прогнать лис самостоятельно: инстинкт самосохранения может заставить животное напасть на вас в ту же секунду.



Зоя Зотова председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы "Что касается лис, нужно смотреть на их поведение: если лиса не боится и входит спокойно в жилую зону, это свидетельствует о том, что она больна и опасна. Поэтому нужно сразу сообщать в департамент природопользования – специальная служба приедет и отловит животное, вернув его в дикую природу".

Правда, сейчас лис в городе не увидеть, но они могут заглянуть к людям в зимний период или ранней весной. Все дело в том, что зимой лисы охотятся на грызунов, которые прячутся под снегом. Но иногда сверху на сугробах образуется плотная ледяная корочка – наст. Хищники не могут пробить его своими носами, поэтому совершают набеги на городские мусорные контейнеры.

Внимание при встрече со змеей

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Нередко в Московском регионе можно встретить и змей. И это не всегда соседский питон, который решил погулять по вашему балкону. Например, этим летом из-за жары в Подмосковье активизировались гадюки – рептилии даже покусали несколько местных жителей.

Наиболее "змеиноопасными" местами в Подмосковье являются районы южного направления – Домодедовский, Подольский, а также Раменский и Ленинский. Специалисты рекомендуют быть внимательными при прогулках в лесу, а также помнить, что змеи нападают на людей, только если на них случайно наступить или взять в руки. В случае же укуса нужно незамедлительно вызвать скорую.

Как защититься от гадюк

Кого еще можно повстречать

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Москве более ста особо охраняемых территорий, на которых обитает порядка 40 видов млекопитающих, 120 видов гнездящихся птиц, четыре вида пресмыкающихся и 11 видов земноводных. Например, национальный парк "Лосиный Остров" не зря получил свое название: лоси проживали на этой территории с давних времен. В числе прочих обитателей востока столицы – зайцы, куницы, белки, кабаны. Из редких животных стоит упомянуть орешниковую соню (это зверек, похожий и на мышь, и на белку одновременно), сов и вальдшнепов.

В природном парке "Битцевский лес" живут кабаны. Интересно, что они могут проходить под МКАД по трубам, в которые заключили мелкие речушки, и постоянно мигрируют из Битцы в Бутовский лес и обратно. В числе животного населения этого района – ежи, кроты, бурозубки, кутора, белки, та же орешниковая соня, зайцы, а еще десять видов мышевидных грызунов и пять видов летучих мышей, лисицы, ласки, куницы и горностаи.

Фауну Москворецкого парка составляют почти 600 видов беспозвоночных животных, около десяти видов млекопитающих и свыше 40 видов птиц. Здесь обитает много млекопитающих, подлежащих охране: рыжая вечерница, лесной нетопырь, горностай, ласка, крот, черный хорь, заяц-русак и еж, а среди птиц – белоспинный дятел, береговая ласточка, сокол-пустельга, коростель, луговой конек, полевой жаворонок, луговой чекан, домовый сыч и другие.

Памятник природы "Серебряный Бор" расположился на искусственном острове в излучине Москвы-реки, на территории района Хорошево-Мневники. Эти земли освоили выдры и бобры, редкие пернатые парка – сокол, цапля, чеглок, камышница, желна, береговая ласточка. Остров также населяют певчие дрозды, иволги, большие пестрые дятлы. Семейство бобров также много лет назад построило хатку в Покровском-Стрешневе. Сегодня в ней обитают несколько поколений хвостатых – этим москвичам квартирный вопрос не страшен.