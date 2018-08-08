"Мур-мур" в московских квартирах: за что горожане любят котиков

Любовь россиян к кошкам крепнет с каждым годом. Только с начала 2017-го в стране купили около 530 тысяч пушистых домашних любимцев, сообщил популярный сайт для размещения объявлений. Причем этот показатель на 13% больше, чем количество собак, купленных за тот же период.

В Международный день кошек портал Москва 24 решил выяснить, почему россияне предпочитают именно этих животных в качестве соседей по дому.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Удобство

Как отметили в пресс-службе другого сервиса объявлений, больше всего "кошатников" проживает в Краснодаре, Красноярске и Ставрополе. Лидирует по количеству купленных кошек именно Москва.

Любовь к котикам является иррациональной. Тем не менее ей можно найти и вполне логичные объяснения. Конечно, выбор животного – это во многом дело вкуса, и в Москве сохраняется достаточно большой процент "собачников". Однако есть несколько причин, почему кошки в городе удобнее.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко



Зоя Зотова глава комиссии по экологической политике МГД "Жизнь с кошкой значительно проще. При необходимости ее легко перевезти в специальной сумочке. Она занимает меньше места и меньше ест. За кошками ухаживать проще, чем за собаками: их, в частности, не нужно выгуливать, что в условиях мегаполиса играет важную роль".

Разнообразие

Самыми популярными породами по-прежнему остаются шотландские и британские кошки – на них приходится до двух третей всех объявлений о продаже. За ними со значительным отрывом следуют мейн-куны и бенгалы – их выбирает примерно каждый десятый любитель котиков. А замыкают пятерку лидеров канадские и донские сфинксы.

Руководитель Московского городского клуба любителей кошек Людмила Макарова видит одну из причин горячей любви москвичей к хвостатым в широком многообразии видов. Каждый сможет подобрать себе котика по душе и по карману.

Фото: depositphotos/IgorVetushko



"Если у вас просторный загородный дом, там будет отлично смотреться большой красавец мейн-кун. Если компактная городская квартира, то можно выбрать кошечку поменьше, например, британца или шотландца. Любите пушистых? Пожалуйста: персы, экзоты, сибиряки. И даже аллергия – не проблема, ведь вы можете завести сфинкса", – отмечает она.

Кроме того, можно взять из приюта и обычную кошку породы "гордый дворянин". Она будет радовать ничуть не меньше, при этом куда реже будет огорчать болезнями и другими трудностями.



Кирилл Горячев вице-президент Московского общества защиты животных "Чистопородных кошек получают путем близкородственного скрещивания – это необходимо, чтобы закрепить характерные черты внешнего вида. Но это же является причиной возникновения проблем со здоровьем. Метисы же статистически более живучи, хотя и менее предсказуемы".

Характер

Не секрет, что у многих пород есть собственные поведенческие черты. Так, за сиамскими и тайскими кошками издавна закрепилась слава бойцовских животных, в то время, как персидские, несмотря на грозный вид, часто отличаются спокойным нравом.

Кирилл Горячев отмечает, что на крупных выставках в последнее время стали отбраковывать хвостатых претендентов не только за несоответствие внешнего вида метрике, но и за плохое поведение. Поэтому ответственные заводчики стараются делать ставку на устойчивую психику своих котиков и прогнозируемые модели поведения.

Фото: depositphotos/alinute



"Если у вас маленький ребенок, лучше выбрать более спокойную кошку: те же британцы, экзоты, персы отличаются как раз таким поведением. Если же вам по душе животное, которое не будет изображать из себя меховую подушку, можно присмотреться к более активным породам", – сказал он.

Хотя кошки и могут казаться отстраненными и проявлять не так ярко восторг, как собаки, они гораздо лучше переносят одиночество. В силу биологических особенностей, они почти не страдают от недостатка внимания хозяина.



Людмила Макарова руководитель Московского городского клуба любителей кошек "В среднем кошка спит до 18 часов в день. Пока вы на работе, она не страдает от скуки, не грызет вашу обувь, она просто спит. Вы пришли, кошка поиграла, поласкалась с вами, поела и снова легла спать".

Оба популярных сервиса объявлений приводят одинаковую статистику: в среднем по России британскую или шотландскую кошку можно купить примерно за две с половиной тысячи рублей, сфинкса – за три-шесть, а мейн-куна – за девять тысяч рублей.

При этом достаточно большое количество объявлений предлагает забрать котика бесплатно, в добрые руки. Чаще в них фигурируют котята породы уральский рекс, европейская и норвежская лесная.

Одним из наиболее дорогих "пушистиков" стал представитель бурманской короткошерстной породы: в феврале 2017 года его купили в Красноярске за 92,4 тысячи рублей. А самая элитная кошка продается в Москве и стоит 600 тысяч рублей – такую солидную сумму просят за гибрид домашней кошки и африканского сервала – саванну.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Можно также вспомнить один курьезный лот: во время чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге продавали "кота-предсказателя", который умел очень точно определять исход матча еще до того, как спортсмены выходили на поле. Паранормальные способности питомца хозяин оценил в 800 тысяч рублей.