В "Трезвой России" поддержали решение восстановить систему вытрезвителей

Владимир Путин подписал закон о восстановлении в России системы вытрезвителей. Он вступает в силу с 1 января 2021 года. Вместе с тем полицейские получили право доставлять пьяных в специальные учреждения. Разбираемся, как будет функционировать система вытрезвителей и почему государство все-таки решило к ней вернуться.



Фото: ТАСС/ Евгений Епанчинцев

Новый старый закон

Владимир Путин подписал закон, согласно которому регионам дается право с 1 января 2021 года создавать медицинские вытрезвители. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Система вытрезвителей была создана в СССР в 1930–1940-х годах. Во время реформы МВД в 2011 году их упразднили, а работу с нетрезвыми гражданами отдали больницам.



Согласно нововведениям, учреждения будут создаваться на базе соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве, поэтому у регионов появится возможность взимать плату за предоставленные услуги. Предположительно, ночь в вытрезвителе в среднем может обойтись "постояльцу" в 1,5 тысячи рублей. При этом итоговую цену установит каждый регион самостоятельно.

Уточняется, что правила по организации деятельности вытрезвителей, а также виды помощи будут утверждать Минздрав, МВД и Минтруд.

Вместе с тем Владимир Путин подписал сопутствующий закон, по которому сотрудники полиции получили право доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители.

Весной 2019 года законопроекты, касающиеся деятельности вытрезвителей, в Госдуму внесла группа парламентариев во главе с первым зампредом комитета Совета Федерации по соцполитике Валерием Рязанским и главой думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном.



Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Полезный контроль?

Возвращение вытрезвителей поможет решить проблему помощи людям в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил руководитель федерального проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

"Ежегодно с улиц и других общественных пространств в состоянии тяжелого алкогольного опьянения забирают десятки тысяч людей по всей стране – это большая цифра. Многих из них не успевают забирать, потому что никто этим принципиально не занимается, они уже замерзают на улице зимой. Проблема есть, проблема ярко выраженная, она требует конкретных решений", – сказал эксперт.





Султан Хамзаев руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Вытрезвители в России нужны, должны быть социальными учреждениями, комфортными, где человека вымоют, постирают его одежду, приведут в надлежащий вид, дадут возможность выспаться. Если нужно – прокапают, если он нуждается в медицинской помощи, то ему ее окажут или же отправят в больницу. Если нуждается в реабилитации, то предложат ему механизм прохождения социальной реабилитации, уже более широкой.

Вместе с тем абсолютно нормально, что эти учреждения будут платными, отметил Хамзаев, поскольку и за само нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения по закону можно получить штраф или административный арест.

В свою очередь, психиатр-нарколог Алексей Казанцев также поддержал решение вернуть вытрезвители.

"Человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, довольно часто не может даже адекватно передвигаться, может упасть, заснуть и замерзнуть, могут быть обморожения, которые повлекут за собой ампутацию конечности, пневмонию и даже летальные исходы. В связи с этим нам, конечно, необходимы учреждения, где человек может вытрезвляться, приходить в себя", – объяснил собеседник Москвы 24.

Также, по мнению Казанцева, там должны работать медики, которые смогут отличить, например, инсульт от алкогольного опьянения, поскольку внешние проявления схожи.

Кроме того, восстановление работы вытрезвителей снизит нагрузку на больницы, а также уменьшит количество нападений на персонал. "Когда только убрали вытрезвители в областных и районных больницах, страдали сотрудники приемного отделения, была масса нападений, когда пьяный немного приходил в себя, становился агрессивным", – сказал нарколог.

Здесь же, уверен Казанцев, таких ситуаций будет куда меньше, поскольку сотрудники полиции просто своим внешним видом могут призвать дебошира к порядку.