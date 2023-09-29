Москвичам рассказали, что нужно успеть сделать перед окончанием дачного сезона

В воскресенье, 1 октября, в столичный регион придет похолодание. Синоптики предупреждают, что бабье лето сменится ливнями и температурным фоном в пределах 13–18 градусов в дневные часы. Спрашиваем у эксперта, надо ли в таких условиях завершить дачный сезон, а также как подготовить свой участок к зиме.



Заканчивать ли сезон?

В столичном регионе подходит к концу непривычно долгое бабье лето. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, последним днем с температурами выше нормы окажется суббота, 30 сентября.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Завтра закольцовываем бабье лето, оно заканчивается. Завтрашний субботний день будет заключительным аккордом – 19–24 градуса. Будет солнечно и без осадков. В воскресенье придет холодный фронт, который принесет ливни и понижение температуры до положенной климатической нормы – 13–18 в дневные часы.

Вопрос о том, нужно ли при такой погоде "консервировать" дачу, неоднозначный. Об этом Москве 24 рассказал председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов. По его словам, хороший дачник и вовсе не заканчивает сезон, так как работа на загородном участке всегда есть. Тем не менее в некоторых климатических зонах уже можно начинать готовиться к зиме.

"В столичном регионе множество различных климатических зон. На юге Москвы – одна, на востоке – совершенно другая. Они сильно отличаются. Разные зоны могут быть даже внутри одного садоводческого товарищества или вовсе на одном участке", – пояснил Туманов.

По его словам, решения надо принимать по обстоятельствам, с учетом фенофаз, то есть стадий развития растений. "Хороший садовод – наблюдатель. Он смотрит за фенофазами, и уже они подсказывают ему, что делать, а что – нет", – говорит специалист.



Провести уборку

Самое главное, что должен сделать садовод перед зимой, – это провести уборку дачного участка.





Андрей Туманов председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Необходимо по мере появления убирать все то, что гниет. Больные листья, мумифицированные плоды, упавшие яблоки. Можно закопать их поглубже в теплице, но нельзя все оставлять валяться и висеть на деревьях.

По словам Туманова, 70% дачников не проводят уборку сада, из-за чего растения заболевают, а позже недуги распространяются и на участки соседей.



Утеплить неморозостойкие растения

В преддверии зимы садоводам необходимо провести ревизию посадок. Какие-то из них являются морозостойкими, и укрытие им только повредит, другие же могут не пережить холодов.

"Лучший утеплитель – это снег. Если он выпадет, то им можно укрыть все. Если его не будет – придется придумывать укрытия. Самое главное в этом – не сделать их слишком рано, до наступления холодов", – говорит Туманов.

По словам эксперта, при неправильном укрытии растения не вымерзают, а преют. Поэтому их надо утеплять только тогда, когда стабильно установятся отрицательные температуры. То же самое касается и наступления весны. Посадки необходимо вовремя раскрыть.



Слить водопровод

До наступления холодов необходимо обязательно слить летний водопровод, в том числе опустошить трубы, домашнюю разводку и шланги. При понижении температуры оставленная в них вода замерзнет и коммуникации могут лопнуть.

"Перед заморозками надо воду слить, причем сделать это профессионально, чтобы ничего не осталось", – отметил Туманов.



Убрать инструменты и закрыть дом

После окончания сезона на участке не должно оставаться инструментов. Если пилы, лопаты или секаторы бросить на улице, то они заржавеют и будут в дальнейшем непригодны. Поэтому перед отъездом нужно обязательно отмыть инвентарь от грязи и сложить на хранение в специализированное место.

Все ценное с участка стоит вывезти либо спрятать, например, в подвале или в пространстве под лестницей. Кроме того, рекомендуется оборудовать дом решетками или ставнями на окнах, а также крепкой железной дверью.





Андрей Туманов председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Если ничего ценного в доме нет, то его лучше оставить открытым или повесить легко срываемый замок. В таком случае дачные грабители, которые попытаются залезть на ваш участок, не повредят и не сломают двери и окна.

При этом Туманов отметил, что лучшей защитой участка станет нанятый для охраны СНТ сторож. Он поможет оградить собственность не только от злоумышленников, но и, например, от зайцев, которые при отсутствии человека часто проникают на территорию и сгрызают кору плодовых деревьев. От таких повреждений растение может и не оправиться, заключил эксперт.



Степан Жирнов