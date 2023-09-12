"Компотов литров 200!": что москвичи заготавливают на зиму в этом году

Лето закончилось, урожай собран, и для дачников наступила ответственная пора – заготовки на зиму. Засоленные или замаринованные овощи, ягоды и грибы добавляют яркого вкуса ужинам в период холодов. Какие заготовки выбирают горожане – в материале Москвы 24.
"Великолепное желе"
Жительница столицы Алина рассказала Москве 24, что в ее семье любят заготавливать всевозможные заправки для пиццы.
"Зимой можно открыть свежую баночку пасты из баклажанов, помидоров и болгарского перца и испечь с сыром на тесте. Получится прекрасная пицца", – поделилась она.
По ее словам, кто-то умудряется мариновать на зиму даже арбузы и лук с чесноком. Однако с урожаем последней культуры у Алины не задалось. Зато в этом году много ягод, отметила москвичка.
"Зимой мы будем его открывать, печь пироги и наливать сверху. Желе будет сверкать гранатово-красной глазурью", – рассказала Алина.
Также семье москвички в этом году повезло с грибами – они росли прямо на участке.
"Было много подберезовиков. Также собрали немало груздей, мы их солили, разложили по баночкам и спрятали до зимы", – поделилась Алина.
"Кабачки с апельсином"
Москвичка Наталья рассказала, что благодаря урожайному лету заготовок получилось даже больше, чем нужно. Прижились и культуры, с которыми она решила поработать впервые.
"Я вырастила рассаду и посадила ремонтантную безусую землянику. Получился очень хороший урожай крупных ягод. Очень много капусты, помидоров, свеклы, моркови, гороха, кукурузы", – рассказала она Москве 24.
Кроме того, Наталья в этом году похвасталась урожаем дынь.
"Дети ели с удовольствием. Но прямо такой хороший урожай – это странно для нашего климата. Ну, у нас вот получились", – сказала москвичка.
Наталья уже вовсю занята заготовками на зиму. Как и с урожаем, в этот сезон ей захотелось попробовать пару новых рецептов.
"Приготовила маринованные помидоры и помидоры в собственном соку, сделала томатный соус с пряностями. Закрутила много компотов, литров 200, сделала варенье из смородины и крыжовника. Соседка принесла груши – буду делать джем и из них", – поделилась она.
Кроме того, Наталья традиционно заготовила заправку для борща. Обычно все закрутки съедают дети или же забирают родственники, лишнего до следующего лета никогда не остается, добавила москвичка.
"Огурцы с вишневыми листьями"
Жительница столицы Екатерина на своей подмосковной даче выращивает как привычные огурцы, помидоры и лук с чесноком, так и довольно экзотические для местных широт айву и виноград. Выросло всего в этом году много, радуется она.
"Урожай классный, и уже по традиции наш дом превращается в место для закруток. На всю квартиру пахнет маринадами, специями. У нас закрутками традиционно занимается папа, а не мама", – рассказала Екатерина Москве 24.
Ее семья – фанаты соленых огурцов. Особенно они любят зимой открыть баночку под картошку с салом. Причем для заготовок у семьи Екатерины есть один интересный вариант.
Также на участке Екатерины выросли перцы, из которых ее родители готовят лечо. Все заготовки они делают не только для себя: часть отдается родственникам, а что-то обменивается с соседями по даче, добавила жительница столицы.
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