"Компотов литров 200!": что москвичи заготавливают на зиму в этом году

Лето закончилось, урожай собран, и для дачников наступила ответственная пора – заготовки на зиму. Засоленные или замаринованные овощи, ягоды и грибы добавляют яркого вкуса ужинам в период холодов. Какие заготовки выбирают горожане – в материале Москвы 24.

"Великолепное желе"

Жительница столицы Алина рассказала Москве 24, что в ее семье любят заготавливать всевозможные заправки для пиццы.

"Зимой можно открыть свежую баночку пасты из баклажанов, помидоров и болгарского перца и испечь с сыром на тесте. Получится прекрасная пицца", – поделилась она.

По ее словам, кто-то умудряется мариновать на зиму даже арбузы и лук с чесноком. Однако с урожаем последней культуры у Алины не задалось. Зато в этом году много ягод, отметила москвичка.





Алина жительница Москвы Был прекрасный урожай ежевики, смородины, малины. Ягоду превращали в пюре, смешивали с сахаром и разливали по баночкам. Получилось великолепное желе.

"Зимой мы будем его открывать, печь пироги и наливать сверху. Желе будет сверкать гранатово-красной глазурью", – рассказала Алина.

Также семье москвички в этом году повезло с грибами – они росли прямо на участке.

"Было много подберезовиков. Также собрали немало груздей, мы их солили, разложили по баночкам и спрятали до зимы", – поделилась Алина.

"Кабачки с апельсином"

Москвичка Наталья рассказала, что благодаря урожайному лету заготовок получилось даже больше, чем нужно. Прижились и культуры, с которыми она решила поработать впервые.

"Я вырастила рассаду и посадила ремонтантную безусую землянику. Получился очень хороший урожай крупных ягод. Очень много капусты, помидоров, свеклы, моркови, гороха, кукурузы", – рассказала она Москве 24.

Кроме того, Наталья в этом году похвасталась урожаем дынь.

"Дети ели с удовольствием. Но прямо такой хороший урожай – это странно для нашего климата. Ну, у нас вот получились", – сказала москвичка.

Наталья уже вовсю занята заготовками на зиму. Как и с урожаем, в этот сезон ей захотелось попробовать пару новых рецептов.

"Приготовила маринованные помидоры и помидоры в собственном соку, сделала томатный соус с пряностями. Закрутила много компотов, литров 200, сделала варенье из смородины и крыжовника. Соседка принесла груши – буду делать джем и из них", – поделилась она.





Наталья жительница Москвы Хочу попробовать приготовить варенье из кабачков – их много в этом году. С лимоном, апельсином. Говорят, что должно получиться очень вкусно.

Кроме того, Наталья традиционно заготовила заправку для борща. Обычно все закрутки съедают дети или же забирают родственники, лишнего до следующего лета никогда не остается, добавила москвичка.

"Огурцы с вишневыми листьями"

Жительница столицы Екатерина на своей подмосковной даче выращивает как привычные огурцы, помидоры и лук с чесноком, так и довольно экзотические для местных широт айву и виноград. Выросло всего в этом году много, радуется она.

"Урожай классный, и уже по традиции наш дом превращается в место для закруток. На всю квартиру пахнет маринадами, специями. У нас закрутками традиционно занимается папа, а не мама", – рассказала Екатерина Москве 24.

Ее семья – фанаты соленых огурцов. Особенно они любят зимой открыть баночку под картошку с салом. Причем для заготовок у семьи Екатерины есть один интересный вариант.





Екатерина жительница Москвы Нам нравится рецепт приготовления огурцов с вишневыми листьями, хреном, сельдереем и листьями смородины. Получаются квашеные огурцы.

Также на участке Екатерины выросли перцы, из которых ее родители готовят лечо. Все заготовки они делают не только для себя: часть отдается родственникам, а что-то обменивается с соседями по даче, добавила жительница столицы.