Дивный мир за неделю: гибель "дерева Робин Гуда", шеф-робот и переводчик с куриного

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Дерево-легенда

В национальном парке Нортумберленд (Великобритания) подросток срубил "дерево Робин Гуда", сообщает Sky News. Оно обрело популярность после выхода фильма "Робин Гуд: Принц воров" (Robin Hood: Prince of Thieves) в 1991 году, где роль легендарного разбойника сыграл Кевин Костнер. В 2016-м многовековой платан назвали "деревом года" в Англии.

"Это известная на весь мир достопримечательность. События сегодняшнего дня вызвали огромный шок, печаль и злость среди местного сообщества и не только", – цитирует ТАСС заявление полиции.

Уточняется, что преступление совершил 16-летний подросток, его задержали.

Медвежий тверк

Фото: телеграм-канал Vladimir Shablii BLOG

Житель Камчатки Владимир Шаблий сделал в лесу специальное приспособление из пластикового коврика, чтобы медведи могли почесаться. В ролике, который снял мужчина, видно, как он обматывает вокруг ствола дерева несколько ковриков и уходит. Спустя какое-то время "ловушка" срабатывает: ее находит медведь и с огромным энтузиазмом использует по назначению.

Все происходящее больше напоминает тверкинг (танец, в котором в основном задействованы ягодицы. – Прим. ред.). По данным СМИ, охотинспекторы нередко устраивают медведям такие сюрпризы: прикрепляют к деревьям подобные коврики, чтобы косолапые могли всласть почесаться и избавиться от насекомых.

Перевод для курочек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученые из Японии при помощи искусственного интеллекта создали переводчик для куриц и петухов, пишет Business Insider. Эту технологию исследователи называют "Глубокий эмоциональный анализ": она помогает идентифицировать эмоции птиц с помощью изучения звуковых паттернов.

В результате эксперимента ученые выяснили, что система идентифицирует у куриц разные состояния. Например, злость, голод, страх, стресс, восторг и удовлетворенность. Всего в испытаниях участвовали около 80 птиц.

Пожить жизнью Шрека

Всем желающим предлагают пожить в доме Шрека в Шотландии. Его, согласно объявлению на сайте одного из зарубежных сервисов по аренде недвижимости, сдает друг великана – Осел. Сказочное жилище в форме пня располагается среди холмов, а рядом с ним даже создано болото. Для отдыхающих обустроили гостиную с камином, спальню, сделали ванную в отдельном помещении.

Но самое главное – пожить вдали от суеты можно бесплатно. Арендовать дом на одну или две ночи получится у пользователей с активным профилем на сайте объявлений с 13 октября. Однако есть ограничения: например, пожить в сказке смогут максимум три человека с 27 по 29 октября.

К слову, еще один сказочный дом, вернее квартиру, – в стиле "Гарри Поттера" – можно арендовать в Нью-Йорке. Здесь также найдется узнаваемая атрибутика: сова (правда, плюшевая), карта мародеров, знак даров смерти, старинные картины и многое другое. Но в этом случае заплатить уже придется – 250 долларов в сутки.

Блюдо от шеф-робота

Инженеры из США создали робота-повара, который умеет готовить различные блюда, сообщает журнал IEEE Spectrum. Машина представляет собой двурукий манипулятор, а для обработки продуктов "повар" полноценно использует ножи, молоток для отбивания мяса, лопатки.

Робот может приготовить картошку фри, стейк, пасту с томатно-мясным соусом, а для любителей сладкого андроид сделает десерт брауни. Но это не окончательные возможности кулинара: по данным издания, его можно обучить приготовлению любых блюд.