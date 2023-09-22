Дивный мир за неделю: чемпионат по гримасам, медведи-сладкоежки и диагноз от ИИ

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Лучший по гримасам

Фото: facebook.com (признана экстремистской и запрещена на территорииРФ)/WorldGurningChampionships

В Великобритании прошел чемпионат мира по гурнингу (гримасам). В 18-й раз первым среди участников стал Томми Маттинсон, рассказывает Daily Mail. По словам мужчины, он очень устал, но это того стоило. Кстати, очередной победой он установил мировой рекорд (с момента проведения первого подобного турнира никто не выигрывал его столько раз).

Традиция же проведения необычного чемпионата родилась еще в XIII веке: тогда на одной из ярмарок кто-то надел на шею хомут для лошади, попробовал кислое яблоко и скорчил гримасу. С тех пор все участники состязаний по гурнингу стремятся продемонстрировать умение выдвигать нижнюю челюсть вперед, при этом закрывая верхнюю губу нижней.

Неустойка за стресс

Австралиец Анил Коппула подал в суд на одну из больниц Мельбурна: он обвиняет врачей в нанесении ему психологической травмы. Как сообщает Fox News, мужчина присутствовал на родах жены и спустя год решил взыскать с госпиталя 650 миллионов долларов.

По словам Коппула, врачи отдельно не предупредили его о том, что во время операции кесарево сечение он увидит внутренние органы своей супруги и кровь. Кроме того, специалисты якобы настаивали на том, чтобы он смотрел на процесс извлечения малыша на свет.

Австралиец заявил, что после той операции его семья распалась – он просто не мог больше видеть жену. Через суд вопрос решить не удалось, "пострадавшему" отказали в иске, но он намерен бороться с медиками дальше.

Излечение нейросетью

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT поставил верный диагноз мальчику Алексу из США – до этого точную болезнь ребенка не могли определить 17 врачей на протяжении трех лет. Как пишет Daily Mail, с четырех лет малыш испытывал постоянные боли, капризничал, у него началась мигрень и перестала нормально функционировать нога. В свою очередь, медики все это время не понимали, что с ним происходит.

Отчаявшись, мама Алекса воспользовалась ChatGPT. Женщина описала в специальной форме симптомы и привела результаты обследования. Нейросеть поставила ребенку очень редкий диагноз "расщепление позвоночника с синдромом фиксированного спинного мозга". Далее нейрохирурги его подтвердили и прооперировали Алекса. Уточняется, что мальчик уже идет на поправку.

Испытание желудком

Беспроводные наушники одной из популярных марок успешно прошли испытание... человеческим желудком. На прочность их случайно проверила американка Мо Кеннеди, пишут СМИ.

Девушка проглотила одно из устройств во сне, а ночью проснулась от боли в животе. Поняв, что случилось, американка попыталась решить проблему самостоятельно, но это не помогло. В итоге ей пришлось обратиться к врачу, рассказала Мо в своих соцсетях. Она добавила, что на осмотре наушник продолжил работать, – мать американки смогла подключиться к нему.

В результате девушку прооперировали и достали устройство, которым она спокойно продолжила пользоваться.

Косолапое преступление

Медведи на Аляске – самка и детеныш – не устояли перед магазином с пончиками, пишет The Washington Post. Животные забрались в фургон со сладостями и съели больше тонны донатов примерно за 20 минут.

По информации журналистов, медведи искали еду в мусорных баках рядом с заправкой в Анкоридже, но почуяли запах пончиков из фургона (его водитель просто отошел в соседний магазин и забыл его закрыть).

Сначала выпроводить прожорливых гостей попытались менеджер АЗС и сам шофер, но ничего не вышло. Тогда пришлось вызывать охрану с военной базы неподалеку. Им уже удалось разогнать косолапых при помощи сирен служебных машин.