Старейший дуб и кратовские дачи: какие места стали доступнее с запуском МЦД-3

В августе в столице запустили пассажирское движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3), связавшему Зеленоград и Раменское. Благодаря этому около 3,5 миллионов человек получили в шаговой доступности наземное метро. Открытие третьей линии сделало поездки дешевле, комфортнее и подарило москвичам возможность исследовать новые маршруты. Рассказываем о необычных локациях, которые стали ближе с МЦД-3.



Станция Кратово

Департамент транспорта Москвы совместно с "2ГИС" подготовили список интересных мест, которые стали ближе для посещения с открытием МЦД-3. В него вошел и поселок Кратово. Еще в 19 веке это место считалось престижной локацией для отдыха. В советское время на кратовских дачах жили режиссер Сергей Эйзенштейн, писатель Михаил Зощенко, поэт Булат Окуджава и другие. Сегодня здесь можно прогуляться по видовым местам, полюбоваться Кратовским прудом и мраморным мостом.

Кроме того, полетать на зиплайне или же проехать по детской железной дороге, которая считается одной из первых появившихся в Советском Союзе в 1930-е годы. В отличие от "взрослых", у нее уже колея. Вместе с тем все должности (от машиниста до монтера путей) заняты подростками. Из-за этого работает ДЖД только летом, во время каникул.



Станция Красково

При посещении поселка Красково отдыхающим представится возможность полюбоваться церковью Преображения Господня конца 18 века, созданной в стиле барокко. Кроме того, сфотографироваться с памятником героине Инны Чуриковой из фильма "Начало". Еще одна точка притяжения – парк Сказок. Здесь собраны скульптуры персонажей из произведений Пушкина и русских народных преданий. В парке также есть детские и спортплощадки, где можно весело провести время с ребенком.



Московский городской вокзал Зеленоград-Крюково

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

В 1960-е годы Зеленоград возводили как город будущего, что и отражено в его архитектуре. Среди необычных построек – дом-флейта, который считается одним из самых длинных в Москве. Имя для здания в полкилометра придумал его архитектор Феликс Новиков. Также в юном городе агроном Марк Трохан высадил сад своей мечты, который впоследствии превратился в Дендропарк. Сегодня в нем можно встретить каштаны, пихты, сливы, яблони и ясени.

Помимо того, отдыхающим стоит посетить Школьное озеро – бывший пруд Водокачка для обслуживания паровозов. Осенью здесь можно прогуляться и полюбоваться видами, а летом не только позагорать, но и прокатиться на лодке или катамаране.



Станция Грачевская

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

С 15 века усадьбой Грачевка владели разные дворянские семьи. В период Отечественной войны 1812 года она подверглась разорению и была сожжена французами, после чего восстановлена. Современный облик, напоминающий казино в Монте-Карло, получила в конце 19 века при купце Грачеве, который дал усадьбе свое имя, сохранившееся до наших дней.

Сегодня здесь располагается центр восстановительного лечения, поэтому на саму территорию попасть не получится. Но хорошо рассмотреть строение можно и поодаль, прогуливаясь по Грачевскому парку. Там же растет старейшее дерево в столице – дуб, которому более 430 лет.



Станция Останкино

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Немало интересного находится и в окрестностях Останкинской башни, которая считается самой высокой в Европе. Например, с ее смотровой площадки можно полюбоваться на столицу во всей красе. Раньше добираться до башни приходилось от станции метро "ВДНХ", а теперь маршрут значительно сокращается, если пользоваться остановкой МЦД-3.

Помимо того, пока усадьба Останкино находится на реконструкции, можно отдохнуть в одноименном парке. В нем есть все – от мангальных площадок до гамаков. Также здесь есть гастрономическая достопримечательность – пончиковая, которая делает выпечку с 1952 года.