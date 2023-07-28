Эксперт рассказал, какие смертельно опасные ягоды растут в Подмосковье

Июль – активный сезон малины, черники и ежевики в подмосковных лесах. Многие жители не упускают возможность набрать себе корзинку витаминов. Однако важно помнить, что, помимо съедобных и полезных ягод, в столичном регионе растет немало ядовитых. Как не перепутать одно с другим и какие виды особенно опасны – в материале Москвы 24.



Начеку

В подмосковных лесах вовсю зреют ягоды: из-за благоприятной погоды сезон черники начался раньше срока. Также подоспела и малина, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

"Этот кустарник цветет с июня до сентября с небольшими перерывами, плодоносит – в августе. В этом году малина начала созревать на неделю раньше обычных сроков. Этому послужили благоприятные погодные условия – умеренная влажность и теплые ночи", – рассказал курирующий ведомство зампред областного правительства Георгий Филимонов.

Найти ягоду можно на опушках или полянах в лесу. Кроме того, малина любит расти рядом с лесными реками.

Чернику же можно найти как на сухих участках земли, так и в болотистой местности. При этом эксперты советуют собирать только спелые ягоды: сорванные белые плоды дома не дозреют.

Но иногда походы в лес оборачиваются такими проблемами, как отравление или даже смерть, ведь в столичном регионе можно найти около 10–15 видов ядовитых растений. Наиболее опасными из них являются ягоды ландыша майского, вороньего глаза, жимолости лесной, бузины красной и крушины ломкой, рассказал Москве 24 доцент кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Александр Зубков.

Несмотря на то, что перепутать плоды этих растений со съедобными довольно сложно (они имеют внешние отличия, плюс ядовитые и условно-ядовитые ягоды обладают горьким вкусом), в группе риска всегда будут дети и жители города, которые не часто встречаются с дикоросами, предупредил эксперт.

Не уверен – не бери

Ягоды ландыша майского. Фото: 123RF/ivanmel87

По словам Александра Зубкова, детям нередко достаточно одной-двух ядовитых ягод для серьезных последствий.

"Родители перед походом в лес должны обязательно проинструктировать ребенка, что нельзя есть ничего с куста. Но иногда перепутать одно с другим могут и совершенно неосведомленные горожане. Поэтому нужно следовать принципу: не знаешь – не бери", – сказал агроном.



почти у всех грибов есть ядовитые или несъедобные двойники . Например, лисичку можно перепутать с головушкой оранжевой. Она хоть и неопасна, но в пищу непригодна. При сборе белых грибов надо обращать внимание на цвет ножки: у съедобного она светлая. Если человек сомневается, какое перед ним вид, то лучше так же пройти мимо. Опасность в лесу представляют не только ягоды, но и грибы. Ранее телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала Дмитрий Тихомиров предупредил , что. Например, лисичку можно перепутать с головушкой оранжевой. Она хоть и неопасна, но в пищу непригодна. При сборе белых грибов надо обращать внимание на цвет ножки: у съедобного она светлая. Если человек сомневается, какое перед ним вид, то лучше так же пройти мимо.

Одно из наиболее опасных растений – ягоды ландыша майского. Они обладают красным цветом и созревают в сентябре вместе с брусникой и клюквой. Перепутать их может только неопытный человек или ребенок – ягоды ландыша намного больше, форма листьев совершенно другая, объяснил агроном. При употреблении они могут вызвать сильное отравление вплоть до летального исхода.





Александр Зубков доцент кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Еще одна распространенная ягода – вороний глаз. Плоды внешне очень похожи на чернику. Однако листья совершенно разные: у вороньего глаза четырехлистник, плюс ягоды, как правило, растут по одиночке, в то время как черники на кустарнике может быть очень много. При употреблении может вызвать нарушения в работе важных органов, прежде всего сердца. Это смертельно опасное растение.

Не менее ядовитая ягода – волчье лыко. Ярко-красные плоды вызывают судороги, при большой дозе может наступить летальный исход. Однако вряд ли кто-то захочет полакомиться ими: из-за высокого содержания кумарина они очень горькие.

"Чуть менее опасная, но все равно ядовитая – это жимолость лесная. Ее можно перепутать с красной смородиной, однако у второй ягоды формируются "на кистях". Горький привкус жимолости также остановит человека от употребления", – отметил ученый.



Бузина красная. Фото: 123RF/zosimus

Следующее растение обладает частично лекарственными свойствами, однако при большой дозе может негативно сказаться на жизненно важных органах, – это крушина ломкая.





Александр Зубков доцент кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Плоды черного цвета внешне очень похожи на черемуху обыкновенную. Однако у крушины ягоды растут по одиночке, а у черемухи тоже формируются "на кистях". Кроме того, черемуха обладает уникальным ароматом, который ни с чем не перепутать. И внутри ее ягод есть косточка.

Также существует черная и красная бузина. Первая распространена в Европе и съедобна – из нее делают огромное количество напитков. Вторая встречается в подмосковных лесах и опасна.

"Употребления красной бузины чревато отравлением. Спутать ее можно с калиной, так как оба растения произрастают во влажных местах. Однако у калины плоды намного крупнее", – подчеркнул Зубков.

Рекомендуется быть осторожнее, если в планах – набрать и засушить ягоды на зиму, предупредил эксперт. Сорванные по ошибке и высушенные ягоды бузины красной или крушины ломкой, добавленные в чай или компот, также могут привести к отравлению.