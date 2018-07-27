Франция снова победила: почему Александр Головин перешел в "Монако"

В пятницу завершился главный трансфер если не для российского чемпионата, то совершенно однозначно – для российского футбола. 22-летний полузащитник московского ЦСКА Александр Головин подписал контракт с французским клубом "Монако". Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает о том, как талант из маленького городка в Кемеровской области вырос в топ-игрока и почему этот переход может способствовать развитию футбола в нашей стране.

Фото: ТАСС/DPA/firo Sportphoto/Sebastian EL-SAQ

В конце "девяностых" – начале "нулевых" трансфер российского игрока в зарубежный футбольный клуб не казался чем-то фантастическим. Андрей Канчельскис жег за "Манчестер Юнайтед" и "Рейнджерс", а Дмитрий Аленичев выигрывал с "Порту" Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Причем в отличие от звезды прошедшего мундиаля Дениса Черышева, который тоже номинально побеждал в этих турнирах (с "Реалом" и "Севильей"), Аленичев играл в старте и забивал в обоих финалах.

Были наши игроки и во французском чемпионате. Одним из первопроходцев в Лиге 1 после развала СССР стал Александр Мостовой, который успел поиграть сразу в двух клубах – "Кане" и "Страсбурге". После был Дмитрий Сычев, два сезона выступавший за "Марсель", Сергей Семак, столько же отыгравший за "Пари Сен-Жермен", и Руслан Пименов, который дважды оказывался в "Меце".

И хотя никто из них так и не смог проявить себя во Франции, переезд за рубеж до начала "десятых" не пугал футболистов. Этот вариант всегда казался если не повышением в зарплате, то уж точно – повышением в классе. Европа почти никогда не ставила крест на карьере игроков. Более того, все вышеперечисленные спортсмены после возвращения на родину выигрывали чемпионат. Семак и вовсе делал это четыре раза. Причем с двумя разными клубами.

После бронзы на Евро–2008 многие считали, что стоит ждать новых успехов российских футболистов в топовых европейских чемпионатах. Поначалу так оно и казалось. Андрей Аршавин перешел в "Арсенал" и первое время виделся однозначным игроком основы. Как и Роман Павлюченко – в "Тоттенхэме". Как и Юрий Жирков – в "Челси". Но ни у одного из них в итоге не получилось выдержать конкуренции с, возможно, менее талантливыми, но зато более стабильными игроками.

Александр Головин в матче Лиги Европы УЕФА: "Арсенал" – "ЦСКА Москва". Фото: ТАСС/PA Images/Adam Davy

А затем российский футбол и вовсе решил отгородиться от всего мира, ужесточив лимит на легионеров. Совершенно логичным продолжением этого стало то, что добротные игроки с российским паспортом в прямом смысле оказались на вес золота. В таких условиях переезд в любой зарубежный клуб уже не был приоритетным. Приоритетным было выбрать лучшее предложение среди российских команд. Именно по этой причине отечественные игроки в командах за границей надолго стали экзотикой.

Чемпионат мира–2018 должен был изменить эту ситуацию. Среди молодых талантов успех и последующий переход в европейский гранд прочили братьям Миранчукам из "Локомотива", Роману Зобнину и Илье Кутепову из "Спартака" и Александру Головину из ЦСКА. Последний с самого начала мундиаля назывался самым ценным игроком сборной. И Головин это звание более чем оправдал. Полузащитник армейцев отметился одним голом и двумя результативными передачами. При этом оказался одним из самых бегающих футболистов и по итогам ЧМ вошел в тройку главных открытий турнира.

Уже после первого матча группового этапа пошли слухи об интересе к игроку со стороны "Ювентуса" и "Челси". Сам полузащитник довольно сдержанно относился ко всем разговорам вокруг его возможного трансфера. Вообще, это едва ли не главное нефутбольное качество Головина – скромность. Игрок, родившийся и выросший в шахтерском городке Калтан, с самого начала карьеры имел почти безупречный образ в публичном пространстве. Даже переезд в Москву из Новокузнецка (после местной футбольной школы в Калтане Головин занимался в клубе "Металлург") не вскружил молодому таланту голову. Ни тусовок, ни дорогих автомобилей, ни каких-либо скандальных историй.

Игрок сборной России Александр Головин, игрок сборной Саудовской Аравии Усама Хаусави (слева направо) во время матча чемпионата мира по футболу 2018 г. между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе "Лужники". Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Во многом поэтому к Головину присмотрелся французский "Монако". Вице-президент клуба Вадим Васильев давно хотел приобрести российского футболиста. Не было подходящей кандидатуры; игрока, способного вписаться в состав Леонарду Жардима – тренера, который может сделать из талантливого юноши действительно стоящего игрока (чего стоит, например, Килиан Мбаппе). Головин кажется в этом случае идеальным попаданием. Но этот переход будет в конечном счете полезен не только для "Монако", ЦСКА и самого игрока.

Успешное выступление Головина поможет вернуть российских футболистов на международную арену. Ведь пример теперь уже экс-армейца может привлечь как большее внимание зарубежных скаутов к РПЛ, так и интерес отечественных игроков к командам за границей. А это в свою очередь неизбежно повысит уровень российского футбола. И чем больше у нас будет появляться таких игроков, как Головин, тем лучше.

Тимур Фехретдинов