Футболист Александр Головин перешел из ЦСКА в "Монако"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин перешел из московского ЦСКА в "Монако". Об этом сообщили в пресс-службе российского футбольного клуба.
По данным "Интерфакса", ЦСКА договорился с "Монако" о переходе Головина, а сам спортсмен уже прошел требуемый медосмотр. "Сумма трансфера станет рекордной в истории ФК ЦСКА", − отметили в клубе.
25 июля стало известно, что французский футбольный клуб "Монако" готов подписать с Головиным пятилетний контракт. При этом отмечалось, что переговоры между ЦСКА и "Монако" о трансфере футболиста были сложными.
В составе основной команды армейцев Головин участвовал в 113 матчах и забил в общей сложности 13 голов. В сезоне-2017/18 полузащитник был признан лучшим игроком "красно-синих" по версии болельщиков.
Кроме того, в 2013 году Александр Головин стал чемпионом Европы в составе российской сборной не старше 17 лет U-17, а в этом году − четвертьфиналистом мирового футбольного первенства в составе основной сборной России.
Подробнее, почему Александр Головин перешел в "Монако", читайте в материале портала Москва 24.
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