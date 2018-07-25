"Монако" подпишет пятилетний контракт с футболистом Головиным

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Футбольный клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, подпишет пятилетний контракт с полузащитником сборной России Александром Головиным. Об этом заявил вице-президент "Монако" Вадим Васильев, сообщает РИА Новости.

По словам Васильева, в среду "Монако" и ЦСКА окончательно решили вопрос по трансферу Головина. Он добавил, что переговоры были сложными.

"До последнего момента не был уверен, что удастся согласовать этот трансфер. Помимо "Челси", в свое время на Головина также претендовал и "Ювентус", – пояснил он. Васильев добавил, что основным конкурентом был "Челси".

Футболист играет в ЦСКА с 2012 года. В чемпионате России спортсмен дебютировал в марте 2015 года. В сезоне 2015/16 его признали лучшим молодым игроком чемпионата России.

