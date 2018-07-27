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Москва 24

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Общество

27 июля, 00:04

Happy Birthday mr. Burger: самое интересное о гамбургере в его день рождения

общество еда

27 июля во всем мире празднуют неофициальный, но от того не менее популярный день рождения гамбургера. Согласно одной из многочисленных легенд, окружающих любое культовое изобретение, первый в истории гамбургер был продан 27 июля 1900 года Луи Лессингом. Портал Москва 24 решил отпраздновать этот день не только обедом: вспоминаем необычные рецепты и факты из истории самого популярного в мире фастфуда.

Фото: depositphotos/fotovincek

На авторство незамысловатого блюда, которым можно заменить полноценный обед и перекусить по дороге, претендуют десятки кулинаров и "изобретателей" со всего света. По самой распространенной версии, автором первого гамбургера был датский эмигрант Луи Лессинг, владевший в то время собственным рестораном в Коннектикуте. Именно он в 1900 году придумал поместить круглую мясную котлету между двух булочек той же формы и дать новому блюду имя, ставшее впоследствии одним из синонимов фастфуда.
Правда, само слово "гамбургер" появилось в меню заведений общепита задолго до того, еще в XIX веке. В США, Германии и даже на лайнерах, следовавших из Старого света в Новый, подавали как мясные котлеты, так и своеобразные сэндвичи с тем же названием. Почему именно за ними закрепилось имя второго по величине города Германии, до сих пор достоверно неизвестно.

Во время Первой мировой войны из-за общих антигерманских настроений гамбургеру пришлось на время сменить свое имя. Альтернативное название звучало как "Солсбери стейк". Правда, это не очень спасало уже успевший полюбиться людям бутерброд: в те годы популярность гамбургера резко упала, чтобы достичь своего пика уже после войны.

Самым главным "промоутером" американского изобретения стал ресторан, первое отделение которого было открыто в 1940 году братьями Ричардом и Морисом Макдоналдами. Придуманная ими в 1948 году система быстрого обслуживания легла в основу современных ресторанов фастфуда. Успех их сети позволил занять "Макдоналдсу" второе место по количеству ресторанов во всем мире (первое место занимает сеть Subway).

Сегодня гамбургеры можно купить где угодно – от простых забегаловок и самых разных заведений быстрого питания до традиционных американских дайнеров и изысканных ресторанов. Причем в традиционных американских ресторанах, в отличие от предприятий фастфуда, при заказе можно регулировать степень прожарки котлеты.

Кое-что новенькое

Фото: depositphotos/Kesu01

В сети ресторанов Wendy’s котлеты для гамбургеров выглядят совсем нетрадиционно – они имеют квадратную форму.

Один из самых популярных гамбургеров в мире – "Биг Мак". Ежегодно только в Соединенных Штатах их продают больше полумиллиарда.

В последнее время все большую популярность получают "альтернативные" виды гамбургера – вегетарианский, тофу бургер и другие сэндвичи, где мясо заменено другими ингредиентами.

В канадской провинции Альберта подают особый вид блюда – кьюби бургер с колбасой.

В Японии был придуман рамен бургер, в котором вместо традиционной булочки используется лапша рамен. Там же делают и бургеры с булочкой из риса, и даже готовят отдельный вид премиум-гамбургеров с особым мясом коров, которых кормят пивом и ежедневно массируют.

В Мексике блюдо называют "гамбургесас" и подают с ветчиной, сыром, авокадо и халапеньо. А в составе гавайского гамбургера есть кусочки ананаса.

Самым большим стал чизбургер с беконом, изготовленный в 2012 году в штате Миннесота: он весил 914 килограммов. А если вы хотите заказать что-то побольше сегодня, то отправляйтесь в ресторан Mallie’s Sports Grill & Bar в Мичигане. Там можно найти гамбургер, который стоит 499 долларов, весит почти 85 килограммов и готовится в течение 12 часов.

Фото: depositphotos/arskajuhani

В Лас-Вегасе существует заведение под названием Heart attack grill. Там промоутеры не скрывают того, что их еда не является здоровой и при регулярном потреблении с большой вероятностью приведет к сердечному приступу. Там даже бесплатно кормят людей, весящих больше 160 килограммов. Вес стандартного гамбургера из их ресторана – почти килограмм, а энергетическая ценность – восемь тысяч калорий.

Первый в мире черный гамбургер был приготовлен в Японии рестораном Burger King. И сыр, и специальный соус также были черного цвета – для этого использовали чернила каракатицы. Там же продавали и красный бургер с томатным порошком, соусом из мисо и острого перца. Еще один их сумасшедший бургер – "Ладена" – с одной тысячей ломтиков сыра.

По уровню экстравагантности от Burger King не отстает и другая известная сеть – KFC. Там придумали "самый мясной" бургер, заменив булочки куриными котлетами в панировке из сухарей.

Fat & Furious Burger – компания двух французских дизайнеров, производящих, пожалуй, самые высокохудожественные бургеры в мире. Представленные на их сайте гамбургеры – настоящие произведения искусства. В их меню есть такие неординарные названия: "Вампирбургер", "Травабургер", "Герлбургер", "Нил Армстронг-бургер", "Мария Антуанетта-бургер" с креветками, фисташками и имбирным кремом. Гвоздь меню – "Бургер Джеймса Бонда" с икрой, перепелиными яйцами, осьминогом и... золотом.

Лиза Минаева

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