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Москва 24

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Общество

27 февраля, 16:07

Молитва перед камерой: как горожане отстаивают право на неприкосновенность частной жизни

общество

За православными россиянами во время молитвы теперь будут наблюдать. Камеры слежения установят в храмах, где собирается более 500 прихожан. Рассказываем, зачем в столице видеонаблюдение, как искусственный интеллект будет узнавать москвича по походке и какие методы используют горожане, чтобы отстоять свое право на неприкосновенность частной жизни.

Таинство перед камерой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Видеокамеры будут установлены в храмах согласно постановлению правительства Москвы. В Московской патриархии пояснили, что камеры повесят только в помещениях, где собирается 500 и более человек. При этом в алтарях и комнатах для исповеди систем слежения не будет.

Такая новость многих верующих смутила. Прихожане считают, что таинство должно проходить без надзора "большого брата". Кому-то не нравится обилие электроники и цифровых устройств в церквях и храмах. При этом во многих церквях видеокамеры уже работают в целях защиты ценных вещей.

Что касается остального храмового пространства, во многих храмах видеокамеры давно установлены для предотвращения, в том числе хищений, как церковного имущества, так и личных вещей прихожан.
игумения Ксения (Чернега)
руководитель Правового управления Московской патриархии

Полицейские задержали мужчину, который украл в храме икону

Так, в январе этого года с помощью камер удалось поймать преступника, который вынес под курткой икону из храма в Подмосковье. Еще одной причиной для установления камер видеонаблюдения послужили случаи нападения на священнослужителей. Совсем недавно мужчина с ножом напал на нескольких человек в храме Николая Чудотворца в Москве. Пострадавшими оказались два помощника настоятеля. Кадры с видеокамер позволили правоохранительным органам отследить весь ход происшествия.

Нарушение права на частную жизнь?

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Несмотря на все убедительные доводы в пользу установки камер слежения, часть горожан обеспокоены тем, что их частная жизнь теперь будет находиться под контролем. В октябре прошлого года москвичка Алена Попова уже подавала иск в суд с просьбой признать незаконным использование системы распознавания лиц. Девушка настаивала на том, что использование подобных технологий нарушает закон о персональных данных и право граждан на частную жизнь.

В 2018 году Попова приняла участие в несогласованной акции у здания Госдумы, после чего на нее был наложен штраф в размере 20 тысяч рублей. По мнению девушки, в ходе акции были собраны ее биометрические данные, которые использовались для установления личности и привлечения ее к административной ответственности.

Однако столичное управление МВД не признало исковые требования. В ведомстве пояснили, что истец не представила доказательства участия в деле системы распознавания лиц, а личность девушки установил сотрудник полиции, который не пользовался камерами или видеозаписями. В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что камеры не собирают персональные данные и не могут идентифицировать личность, они лишь передают картинку.

Это не должно вызывать чувство тревоги у гражданина, камеры направлены не на людей, а на публичные места.
департамент информационных технологий Москвы

В итоге Савеловский суд признал законной работу системы видеораспознавания лиц в Москве и в удовлетворении иска Поповой отказал. Однако девушка на этом не остановилась и создала петицию с требованием ввести федеральный запрет на использование технологии распознавания лиц. Петицию подписало более 75 тысяч человек.

Защищающие свое личное пространство уже начали изобретать маски для лица против распознавания камерами. В Instagram можно найти самые разные изощренные способы "конспирации".


В ход идут прозрачный пластик с неровным рельефом, кепки с длинными козырьками, грим и сеточки на лица. Некоторые создают шедевры, соединяющие в себе технологию защиты от распознавания лиц и дизайнерское украшение.

Безопасность горожан

В современном мире вопрос установления камер наблюдения может касаться любых общественных мест, рассказал в диалоге с Москвой 24 адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.

Церковь является культовым сооружением для лиц, которые исповедуют христианство. Поэтому в данной ситуации в любом случае возникает конфликт общественного интереса и личного интереса гражданина, в том числе право на неприкосновенность личной жизни.
Владимир Новицкий
адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Новицкий отмечает, что, находясь в публичном месте, сегодня невозможно остаться без внешнего контроля. При этом сам факт установления камер в храме выглядит "немножко странно, и, может, даже с точки зрения религиозных догматов это чуть ли не кощунственно". Эксперт подчеркивает, что среди церквей есть те, которые не признают патриархат, – старообрядческие и другие. И вполне возможно, что среди них такое слежение будет воспринято "как нарушение права на таинство вероисповедания и осуществление культа". При этом, несмотря на наличие конфликта интересов, установка камер законна.

Сам по себе факт установления камер наблюдения с юридической точки зрения ничем не отличается от установления камер наблюдения в кинотеатре, торговом центре или ином публичном месте.
Владимир Новицкий
адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека

По мнению адвоката, на сегодняшний день вопрос применения камер слежения с точки зрения неприкосновенности частной жизни остается неурегулированным. В Москве уже установлено порядка 167 тысяч камер видеонаблюдения, в ближайшие два года планируется установить более 8,5 тысячи устройств.

Напомним, что камеры в храмах устанавливаются согласно постановлению правительства Российской Федерации "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций". Постановление было выпущено в сентябре 2019 года и обязывает установить системы видеонаблюдения в храмах для обеспечения "контроля за потенциально опасными участками и критическими элементами". Данные с камер должны храниться не менее 30 дней.

Москвичей узнают по походке

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Однако основная задача видеонаблюдения состоит в том, чтобы обеспечивать безопасность горожан. На сегодняшний день записи камер городской системы видеонаблюдения используют в расследовании 70 процентов правонарушений. А система видеонаблюдения с распознаванием лиц уже поспособствовала раскрытию свыше трех тысяч преступлений в столице.

Если посмотреть на опыт других стран, то там система городского видеонаблюдения пошла еще дальше. Например, в Китае установлено порядка 600 миллионов камер слежения, которые позволяют выловить преступников даже в многотысячной толпе. По сообщению ТАСС, в сентябре 2017 года на фестивале пива в городе Циндао благодаря технологии распознавания лиц полицейские арестовали 25 разыскиваемых преступников. Среди задержанных был преступник, которого не могли поймать в течение 10 лет.

В Китае такие камеры применяются и для задержания пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте. И даже при отсутствии единой базы данных по идентификации лица о нем находятся данные в соцсетях и у мобильных операторов, после чего человеку отправляют штраф или СМС с предупреждением. С помощью идентификации через камеру можно также пройти на посадку в поезд без электронного билета. Человек просто проходит через турникет, его лицо сканируется, и средства автоматически списываются с его банковской карты.

Россия в технологических разработках не отстает. В МВД уже заявили о том, что разрабатывают новую технологию, где искусственный интеллект будет распознавать человека не только по лицу и голосу, но также и по походке.

Таким образом, можно будет не только вычислить преступника, но и отследить опасные ситуации, например когда человек приготовился стрелять или чересчур активно ведет себя в общественном месте.

Биометрия в ближайшем будущем будет активно развиваться. Технология распознавания лиц уже позволяет разблокировать телефон (Face ID). Биометрические данные о своих клиентах собирают и банки, устанавливающие камеры в банкоматах. В дальнейшем это позволит получать различные финансовые услуги через мобильные приложения с помощью удаленной идентификации. В корпоративных пространствах можно будет отследить, кто передвигается по офису, является ли он сотрудником.

Искусственный интеллект уже научился распознавать собак и кошек по отпечаткам их носов. Для этого необходимо навести камеру телефона на морду своего питомца под разными углами. Биометрические данные попадают в базу, с помощью которой можно будет найти вашего домашнего любимца в городе, если он сбежал. Хотя стоит отметить, что не все технологии пока работают идеально. Разработчикам предстоит предусмотреть и протестировать еще множество деталей, чтобы в цифровой идентификации не возникало ошибок.

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Лоскутникова Наталья

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