Молитва перед камерой: как горожане отстаивают право на неприкосновенность частной жизни

За православными россиянами во время молитвы теперь будут наблюдать. Камеры слежения установят в храмах, где собирается более 500 прихожан. Рассказываем, зачем в столице видеонаблюдение, как искусственный интеллект будет узнавать москвича по походке и какие методы используют горожане, чтобы отстоять свое право на неприкосновенность частной жизни.

Таинство перед камерой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Видеокамеры будут установлены в храмах согласно постановлению правительства Москвы. В Московской патриархии пояснили, что камеры повесят только в помещениях, где собирается 500 и более человек. При этом в алтарях и комнатах для исповеди систем слежения не будет.

Такая новость многих верующих смутила. Прихожане считают, что таинство должно проходить без надзора "большого брата". Кому-то не нравится обилие электроники и цифровых устройств в церквях и храмах. При этом во многих церквях видеокамеры уже работают в целях защиты ценных вещей.





игумения Ксения (Чернега) руководитель Правового управления Московской патриархии Что касается остального храмового пространства, во многих храмах видеокамеры давно установлены для предотвращения, в том числе хищений, как церковного имущества, так и личных вещей прихожан.

Полицейские задержали мужчину, который украл в храме икону

Так, в январе этого года с помощью камер удалось поймать преступника, который вынес под курткой икону из храма в Подмосковье. Еще одной причиной для установления камер видеонаблюдения послужили случаи нападения на священнослужителей. Совсем недавно мужчина с ножом напал на нескольких человек в храме Николая Чудотворца в Москве. Пострадавшими оказались два помощника настоятеля. Кадры с видеокамер позволили правоохранительным органам отследить весь ход происшествия.

Нарушение права на частную жизнь?

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Несмотря на все убедительные доводы в пользу установки камер слежения, часть горожан обеспокоены тем, что их частная жизнь теперь будет находиться под контролем. В октябре прошлого года москвичка Алена Попова уже подавала иск в суд с просьбой признать незаконным использование системы распознавания лиц. Девушка настаивала на том, что использование подобных технологий нарушает закон о персональных данных и право граждан на частную жизнь.

В 2018 году Попова приняла участие в несогласованной акции у здания Госдумы, после чего на нее был наложен штраф в размере 20 тысяч рублей. По мнению девушки, в ходе акции были собраны ее биометрические данные, которые использовались для установления личности и привлечения ее к административной ответственности.

Однако столичное управление МВД не признало исковые требования. В ведомстве пояснили, что истец не представила доказательства участия в деле системы распознавания лиц, а личность девушки установил сотрудник полиции, который не пользовался камерами или видеозаписями. В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что камеры не собирают персональные данные и не могут идентифицировать личность, они лишь передают картинку.





департамент информационных технологий Москвы Это не должно вызывать чувство тревоги у гражданина, камеры направлены не на людей, а на публичные места.

В итоге Савеловский суд признал законной работу системы видеораспознавания лиц в Москве и в удовлетворении иска Поповой отказал. Однако девушка на этом не остановилась и создала петицию с требованием ввести федеральный запрет на использование технологии распознавания лиц. Петицию подписало более 75 тысяч человек.

Защищающие свое личное пространство уже начали изобретать маски для лица против распознавания камерами. В Instagram можно найти самые разные изощренные способы "конспирации".





В ход идут прозрачный пластик с неровным рельефом, кепки с длинными козырьками, грим и сеточки на лица. Некоторые создают шедевры, соединяющие в себе технологию защиты от распознавания лиц и дизайнерское украшение.

Безопасность горожан

В современном мире вопрос установления камер наблюдения может касаться любых общественных мест, рассказал в диалоге с Москвой 24 адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.





Владимир Новицкий адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека Церковь является культовым сооружением для лиц, которые исповедуют христианство. Поэтому в данной ситуации в любом случае возникает конфликт общественного интереса и личного интереса гражданина, в том числе право на неприкосновенность личной жизни.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Новицкий отмечает, что, находясь в публичном месте, сегодня невозможно остаться без внешнего контроля. При этом сам факт установления камер в храме выглядит "немножко странно, и, может, даже с точки зрения религиозных догматов это чуть ли не кощунственно". Эксперт подчеркивает, что среди церквей есть те, которые не признают патриархат, – старообрядческие и другие. И вполне возможно, что среди них такое слежение будет воспринято "как нарушение права на таинство вероисповедания и осуществление культа". При этом, несмотря на наличие конфликта интересов, установка камер законна.





Владимир Новицкий адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека Сам по себе факт установления камер наблюдения с юридической точки зрения ничем не отличается от установления камер наблюдения в кинотеатре, торговом центре или ином публичном месте.

По мнению адвоката, на сегодняшний день вопрос применения камер слежения с точки зрения неприкосновенности частной жизни остается неурегулированным. В Москве уже установлено порядка 167 тысяч камер видеонаблюдения, в ближайшие два года планируется установить более 8,5 тысячи устройств.

Напомним, что камеры в храмах устанавливаются согласно постановлению правительства Российской Федерации "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций". Постановление было выпущено в сентябре 2019 года и обязывает установить системы видеонаблюдения в храмах для обеспечения "контроля за потенциально опасными участками и критическими элементами". Данные с камер должны храниться не менее 30 дней.

Москвичей узнают по походке

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Однако основная задача видеонаблюдения состоит в том, чтобы обеспечивать безопасность горожан. На сегодняшний день записи камер городской системы видеонаблюдения используют в расследовании 70 процентов правонарушений. А система видеонаблюдения с распознаванием лиц уже поспособствовала раскрытию свыше трех тысяч преступлений в столице.

Если посмотреть на опыт других стран, то там система городского видеонаблюдения пошла еще дальше. Например, в Китае установлено порядка 600 миллионов камер слежения, которые позволяют выловить преступников даже в многотысячной толпе. По сообщению ТАСС, в сентябре 2017 года на фестивале пива в городе Циндао благодаря технологии распознавания лиц полицейские арестовали 25 разыскиваемых преступников. Среди задержанных был преступник, которого не могли поймать в течение 10 лет.

В Китае такие камеры применяются и для задержания пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте. И даже при отсутствии единой базы данных по идентификации лица о нем находятся данные в соцсетях и у мобильных операторов, после чего человеку отправляют штраф или СМС с предупреждением. С помощью идентификации через камеру можно также пройти на посадку в поезд без электронного билета. Человек просто проходит через турникет, его лицо сканируется, и средства автоматически списываются с его банковской карты.

Россия в технологических разработках не отстает. В МВД уже заявили о том, что разрабатывают новую технологию, где искусственный интеллект будет распознавать человека не только по лицу и голосу, но также и по походке.

Таким образом, можно будет не только вычислить преступника, но и отследить опасные ситуации, например когда человек приготовился стрелять или чересчур активно ведет себя в общественном месте.



Биометрия в ближайшем будущем будет активно развиваться. Технология распознавания лиц уже позволяет разблокировать телефон (Face ID). Биометрические данные о своих клиентах собирают и банки, устанавливающие камеры в банкоматах. В дальнейшем это позволит получать различные финансовые услуги через мобильные приложения с помощью удаленной идентификации. В корпоративных пространствах можно будет отследить, кто передвигается по офису, является ли он сотрудником.

Искусственный интеллект уже научился распознавать собак и кошек по отпечаткам их носов. Для этого необходимо навести камеру телефона на морду своего питомца под разными углами. Биометрические данные попадают в базу, с помощью которой можно будет найти вашего домашнего любимца в городе, если он сбежал. Хотя стоит отметить, что не все технологии пока работают идеально. Разработчикам предстоит предусмотреть и протестировать еще множество деталей, чтобы в цифровой идентификации не возникало ошибок.