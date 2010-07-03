Метеорологи рассказали, когда в Москве закончатся теплые дни

В ближайшую неделю москвичей снова ждет аномально теплая и сухая погода. Дневные температуры будут достигать 10 градусов, а солнце – радовать своей осенней теплотой. Рассказываем, как долго в столице продержится очередная волна тепла.
Комфортная осень
Метеорологи предсказывают для Москвы почти на всю текущую неделю теплую и сухую погоду. Практически до самых выходных дневная температура в столице будет доходить до плюс 10–13 градусов. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что, несмотря на теплые дни, ночью будет всего от 0 до 5 градусов тепла.
В целом октябрь в этом году может стать самым теплым в истории столицы. Сентябрь уже побил рекорды прошлых лет: по данным Гидрометцентра России, он оказался самым теплым за 130-летнюю историю метеорологических наблюдений.
Однако 20 октября на базовой метеостанции ВДНХ уже фиксировали первый снег. Дождь со снегом в этот день также прошел в Щукине и в Тверском районе, но долго он не пролежал и быстро растаял.
Насчет ноября и декабря у специалистов пока нет точных данных, но в целом в последнем осеннем месяце ожидают температуру чуть теплее климатической нормы, а в первый зимний месяц – в пределах нормальных показателей. При этом зимой могут быть также различные температурные аномалии.
Когда погода начнет портиться?
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что сухая погода в городе закончится 30 октября во второй половине дня.
"В пятницу погодой будет управлять уже не антициклон, он отойдет на восток, и мы будем в ложбине северного циклона. В связи с этим процессом у нас ожидаются небольшие дожди во второй половине пятницы и в выходные дни. Чуть больше дождя будет в субботу, чем в воскресенье, потому что потом сформируется следующий антициклон, погода будет снова сухая", – пояснила метеоролог.
При этом, по ее словам, в температурном режиме в выходные дни не будет существенных изменений.
Позднякова добавила, что в первых числах ноября погода будет немного попрохладнее, но "до минуса температура в ближайшее время не уйдет".
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Москвой 24 также подтвердил, что в выходные характер погоды немного поменяется.
"Погодой сейчас над Москвой, областью и сопредельными регионами управляет хорошо выраженный антициклон. Такая погода препятствует облакообразованию, осадкам, поэтому до выходных включительно осадков мы не прогнозируем. Помимо антициклона, южные ветры над Москвой еще добавляют эффект потепления", – подчеркнул он.
По его словам, пока резкого ухудшения погоды не ожидается: температура начнет понижаться – до 8–10 градусов. Вильфанд добавил, что, ориентируясь на климат, устойчивый переход на минусовые температуры должен произойти в первой декаде ноября.
"А устойчивый снежный покров формируется в конце ноября. Конечно же, год от года период меняется. Бывает, как в прошлом году, когда вообще не было снега, а бывает, что в начале ноября. Но климат – это ориентир. Сейчас нет снега, но его и не должно быть по климату, он только через месяц", – рассказал собеседник Москвы 24.
Метеоролог посоветовал москвичам наслаждаться хорошей погодой, которая установилась в столице, пока она есть. В дневное время, по его словам, лучше побольше гулять, а ночью – "любоваться на луну и на звезды".