Метеорологи рассказали, когда в Москве закончатся теплые дни

В ближайшую неделю москвичей снова ждет аномально теплая и сухая погода. Дневные температуры будут достигать 10 градусов, а солнце – радовать своей осенней теплотой. Рассказываем, как долго в столице продержится очередная волна тепла.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Комфортная осень

Метеорологи предсказывают для Москвы почти на всю текущую неделю теплую и сухую погоду. Практически до самых выходных дневная температура в столице будет доходить до плюс 10–13 градусов. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что, несмотря на теплые дни, ночью будет всего от 0 до 5 градусов тепла.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Комфортная погода. Температура выше нормы на три-четыре градуса в течение всей недели. Осадков не будет, будут часто прояснения, солнышко, что, безусловно, приятно в конце октября.

В целом октябрь в этом году может стать самым теплым в истории столицы. Сентябрь уже побил рекорды прошлых лет: по данным Гидрометцентра России, он оказался самым теплым за 130-летнюю историю метеорологических наблюдений.

Однако 20 октября на базовой метеостанции ВДНХ уже фиксировали первый снег. Дождь со снегом в этот день также прошел в Щукине и в Тверском районе, но долго он не пролежал и быстро растаял.

Насчет ноября и декабря у специалистов пока нет точных данных, но в целом в последнем осеннем месяце ожидают температуру чуть теплее климатической нормы, а в первый зимний месяц – в пределах нормальных показателей. При этом зимой могут быть также различные температурные аномалии.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Когда погода начнет портиться?

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что сухая погода в городе закончится 30 октября во второй половине дня.

"В пятницу погодой будет управлять уже не антициклон, он отойдет на восток, и мы будем в ложбине северного циклона. В связи с этим процессом у нас ожидаются небольшие дожди во второй половине пятницы и в выходные дни. Чуть больше дождя будет в субботу, чем в воскресенье, потому что потом сформируется следующий антициклон, погода будет снова сухая", – пояснила метеоролог.

При этом, по ее словам, в температурном режиме в выходные дни не будет существенных изменений.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Ночи будут довольно теплые – 5–7 градусов в Москве, а дневная температура, если сейчас 10–12 градусов, то потом будет 8–10 градусов, что для конца октября очень хорошо.

Позднякова добавила, что в первых числах ноября погода будет немного попрохладнее, но "до минуса температура в ближайшее время не уйдет".

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Москвой 24 также подтвердил, что в выходные характер погоды немного поменяется.

"Погодой сейчас над Москвой, областью и сопредельными регионами управляет хорошо выраженный антициклон. Такая погода препятствует облакообразованию, осадкам, поэтому до выходных включительно осадков мы не прогнозируем. Помимо антициклона, южные ветры над Москвой еще добавляют эффект потепления", – подчеркнул он.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра РФ По предварительным расчетам, в выходные дни изменение циркуляции приведет к тому, что ветры будут уже западные и юго-западные, но все равно будет на четыре градуса выше нормы. Уже будет облачно, в выходные прогнозируется дождь, но небольшой. Погода в выходные дни будет уже мрачноватой.

По его словам, пока резкого ухудшения погоды не ожидается: температура начнет понижаться – до 8–10 градусов. Вильфанд добавил, что, ориентируясь на климат, устойчивый переход на минусовые температуры должен произойти в первой декаде ноября.

"А устойчивый снежный покров формируется в конце ноября. Конечно же, год от года период меняется. Бывает, как в прошлом году, когда вообще не было снега, а бывает, что в начале ноября. Но климат – это ориентир. Сейчас нет снега, но его и не должно быть по климату, он только через месяц", – рассказал собеседник Москвы 24.

Метеоролог посоветовал москвичам наслаждаться хорошей погодой, которая установилась в столице, пока она есть. В дневное время, по его словам, лучше побольше гулять, а ночью – "любоваться на луну и на звезды".

