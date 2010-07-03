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Общество

28 сентября, 16:13

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Синоптик рассказал, какая зима ждет москвичей

Месть за теплую осень? Какая зима ожидает жителей столицы
общество погода

Зима в России, по прогнозам синоптиков, запомнится различными температурными аномалиями. Например, февраль 2021 года в большинстве регионов окажется холоднее, чем в текущем году. Разбираемся, какая зима ждет москвичей.

Температурные качели

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В "Вероятностном прогнозе температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованном на сайте Гидрометцентра, говорится, что предстоящая зима запомнится температурными аномалиями.

В Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, в западных областях СЗФО и на большей части Дальневосточного федерального округа, по данным синоптиков, в октябре температура превысит норму. Холоднее же, чем в прошлом году, будет на юге Центрального и Приволжского федеральных округов.

Более теплый ноябрь ожидается на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, на востоке Северо-Западного и на северо-востоке Якутии. А на Чукотке и в Магаданской области, наоборот, будет холоднее, чем год назад.

На севере Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов, в Якутии ожидается более теплый декабрь. Холоднее будет на Дальнем Востоке.

Температуру выше нормы метеорологи спрогнозировали в январе на территории большей части Северо-Кавказского федерального округа, на юге Приволжского (ПФО) и в Южном федеральном округе. В других частях ПФО, Сибири и ЦФО в этот месяц будет холоднее, чем в 2020 году.

А вот холодный февраль ждет большую часть регионов страны.

Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации, за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа.
из сообщения Гидрометцентра

Согласно прогнозам, в марте температура выше нормы будет в Центральном, Приволжском, Уральском федеральных округах, на большей части Южного и Сибирского федеральных округов и на Чукотке. При этом в части регионов ЦФО и ПФО, на большей части УФО и в Забайкалье первый весенний месяц окажется холоднее, чем в 2020 году.

Погодная рулетка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов рассказал Москве 24, что главная причина подобных температурных колебаний кроется, по его мнению, в глобальном потеплении.

"Это основной тренд, на который накладываются два явления: повышенное количество влаги в атмосфере, которое приводит к большей интенсивности атмосферных процессов и замедлению Гольфстрима, и нестабильность Гольфстрима, которая приводит к холодным аномалиям. Это можно практически про все зимы и про все года говорить", – объяснил эксперт.

Несмотря на прогноз о том, что февраль 2021-го в большинстве регионов страны окажется холоднее, Москву это, вероятно, может не коснуться.

"С какой-то долей вероятности мы видим последние лет 15-20, что у нас в Московской зоне зимы довольно теплые, а последние лет пять аномально теплые. В прошлом году январь был очень теплым, февраль – тоже очень теплым. Это касается Московского региона. В то же время по России были температуры и до минус 40 с хвостиком", – рассказал Москве 24 начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Москва географически находится на стыке двух зон: с одной стороны у нас Арктика дает холод, с другой стороны (вот как сейчас вторую неделю) – с юга – стоит тепло. С какой стороны в феврале вытащит тепло или холод, трудно сейчас предположить. Есть вероятность, если смотреть на прошлые годы, что будет более теплая зима, чем обычно.
Анатолий Цыганков
начальник отдела Гидрометцентра России

Вместе с тем, по словам специалиста, прямой зависимости между теплым летом и холодной зимой, а также между теплой осенью и холодной зимой нет. Температура зависит от циркуляции воздуха, пояснил он. "Если циркуляция поменяется и вынос будет с Баренцева или Карского моря, то мы почувствуем холод, если по-другому, с юга вынос тепла будет, с Ростовской области, с Воронежа, то мы будем чувствовать тепло", – пояснил он.

А откуда именно она будет, например, в декабре, сейчас точно никто предсказать не сможет, подытожил Цыганков.

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Соболева Илона

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