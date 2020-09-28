В Москве начали включать отопление в жилых домах

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Отопление начали включать в жилых домах Москвы, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

"По указанию мэра Москвы сегодня в 08:00 стартовали работы по включению отопления в жилом фонде, в общей сложности отопление включат в 34 тысячах домов", – рассказал заммэра.

По словам Бирюкова, технологический срок работ составляет 5 суток, однако есть вероятность, что подключение пройдет быстрее.

"В настоящее время тепло уже подается почти в 2 тысяч учреждений, а в ближайшее время отопление заработает во всех объектах соцсферы, параллельно будет идти подключение домов и офисных зданий, последними тепло получат предприятия торговли и промышленности", – добавил Бирюков.

Он объяснил, что городские службы готовы к началу отопительного сезона, даже несмотря на сжатые сроки для технологического обслуживания теплосетей из-за пандемии коронавируса.

Ранее Сергей Собянин объявил о досрочном включении отопления с понедельника в связи с домашним режимом для пожилых горожан и граждан с хроническими заболеваниями. Из-за возросшего числа случаев коронавируса им рекомендовано почаще оставаться в своих квартирах.

