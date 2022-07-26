До конца года россиян ждут минимум две волны COVID-19 – иммунолог

В России фиксируют рост заболеваемости коронавирусом на фоне прихода в страну новых подвариантов "Омикрон"-штамма. 24 июля выявили более 7,5 тысячи случаев заражения. За минувшую неделю три четверти пришлись на линии ВА.4 и BA.5. Разбираемся, когда заболеваемость выйдет на пиковые значения и готовиться ли россиянам к новым ковидным ограничениям.



Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Снова рост?

О том, что в России растет число заболевших в связи с проникновением в страну новых геновариантов "Омикрон"-штамма, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.





глава Роспотребнадзора Анна Попова С приходом новых высококонтагиозных геновариантов коронавируса "Омикрона", безусловно, ситуация, вы видите, характеризуется увеличением общего количества заболевших, совершенно незначительным увеличением заполнения коечного фонда. И то, что эти заболевания протекают не очень тяжело.

C 18 по 24 июля в России зарегистрировали почти 44 тысячи случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос на 48,9% по сравнению с предыдущей неделей, отметили в Роспотребнадзоре. Если в начале июля в отдельные дни в стране выявляли менее трех тысяч новых случаев заражений, то 24 числа зарегистрировали 7 523.

По данным на утро 26 июля, за сутки в РФ госпитализировали 1 664 человека. В Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса уточнили, что в целом рост числа госпитализаций отмечен в 70 регионах.

В Роспотребнадзоре добавили, что подавляющее большинство (75,39%) новых случаев заболевания COVID-19 за последние две недели приходятся на линии штамма "Омикрон" BA.4 и BA.5. На ВА.2 пришлось 21,56% выявленных случаев, к BA.1 отнесли 2,04%, на "Дельту" пришлось менее одного процента. На новый подвариант "Омикрона" BA.2.75, который называется "Кентавр", пришлось 0,16% случаев заражения.

"В условиях роста числа выявленных случаев COVID-19, вызванного распространением новых подвариантов штамма "Омикрон", сохраняется рекомендация по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах, а также использованию антисептических средств", – сообщили в Роспотребнадзоре. Там также оставили рекомендацию по прохождению ревакцинации каждые полгода.

На этом фоне появились сообщения о том, что власти возвращают в больницах и поликлиниках масочный режим. Однако позднее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что этот режим в медорганизациях и так не отменялся, а медикам лишь напомнили про необходимость соблюдать противоэпидемические меры. "Новая коронавирусная инфекция продолжает циркулировать в популяции, эпидпроцесс продолжается, поэтому соблюдение противоэпидемических мер в медицинских организациях необходимо", – сказал он.

На гребне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

России до конца года предстоит пережить еще как минимум две волны заболеваемости коронавирусом причем разные по масштабам. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Пик мини-волны, которая сейчас наблюдается, мы пройдем, скорее всего, в первой половине августа. Потом будет длительное плато, фиксация на довольно высоких значениях.

На гребне волны реальная заболеваемость достигнет 25 процентов от зимних максимумов начала года, когда число заболевших превышало 200 тысяч случаев в день, отметил врач. Основная же волна ожидается в России в сентябре, прогнозирует иммунолог. "С конца сентября начнется заметный рост заболеваемости, потому что вступят в силу сезонные проэпидемические факторы. В частности, закончится период летних отпусков, школьники и студенты вернутся к учебе", – объяснил специалист. По его словам, осенняя волна будет масштабнее летней.

Для защиты необходимо вакцинироваться по индивидуальному графику, не взирая на статистику заболевших, подчеркнул Крючков. "Вакцинируйтесь спустя 5–6 месяцев после заболевания или спустя те же 5–6 месяцев с момента последней прививки", – уточнил иммунолог.

Он добавил, что новый подвариант "Омикрона" BA.2.75, или "Кентавр", пока что не оказывает влияния на текущий рост заболеваемости. Однако специалист допустил, что в будущем он сможет вытеснить из популяции доминирующие сейчас линии ВА.4 и ВА.5.

Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что симптомы заражения "Кентавром" схожи с другими подвидами "Омикрон"-штамма. "Особо каких-то отличительных симптомов у него нет. И его характеристики в общем-то сопоставимы с теми "Омикронами", которые уже были на нашей территории", – пояснил он.



Алексей Водовозов врач-терапевт Симптомы такие же, как при "Омикроне". Инфекция действительно похожа на ОРВИ, хотя вот эта очень выраженная слабость, мощная ночная потливость, как это было при других вариантах коронавируса, это тоже будет своеобразной отличительной чертой. Но мы не можем сказать, что это характерно только для "Кентавра". Это характерно для любого коронавируса.

При этом, хотя большинство людей уже сталкивались с предыдущими подвариантами "Омикрона", риск заразиться "Кентавром" все равно существует, уверен эксперт, так как организм воспринимает его как "немного другой возбудитель". По его словам, это касается всех подвидов "Омикрона": они оставляют "не самый надежный иммунитет", поэтому им можно болеть несколько раз – каждым по отдельности.