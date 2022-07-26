В России за сутки госпитализировали 1 664 человека с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние сутки в России госпитализировали 1 664 человека с коронавирусом. Это на 119,2% больше, чем днем ранее, передает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Рост числа госпитализаций отмечен в 70 регионах, снижение – в 14. Без изменений ситуация осталась в одном субъекте.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 5 422 пациента. Всего COVID-19 в стране перенесли 17 948 330 человек.

Подтверждено 6 183 новых случая заражения. 47 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что в России ожидается два пика заболеваемости "Кентавром". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.