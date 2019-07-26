"Бассейны переполнены, детям запрещено гулять": россияне – об аномальной жаре в Европе

Пока Москва только на пару дней вышла из дождливого лета, в Европе стоит аномальная жара. В Германии установлен температурный рекорд страны: +41 градус. В 59 департаментах Франции объявили оранжевый уровень погодной опасности. Русские туристы и эмигранты рассказали, что творится в Европе, как плавятся картины из акварели и почему приходится поливать свои угодья тайком от всех.

Фото: ТАСС/EPA/IAN LANGSDON

Россиянка Вика только сегодня вернулась из Франции с подругой. В беседе с Москвой 24 девушка рассказала, что температура там поднималась до +34 градусов, а жара спадала только к вечеру, когда можно было комфортно выйти на улицу.



Там адская жара, люди пьют винишко и сидят под кондиционерами. Вот, собственно, так и спасаются.

А вот наша соотечественница Елена уже 11 лет живет в Германии и говорит, что такое жаркое лето случается второй год подряд. Елена отмечает, что аномальная температура +32 градуса держится уже неделю, а в последние два дня столбик термометра поднимается до +39 градусов. "В городе Линген вчера была зафиксирована рекордная жара: +42,6 градуса", – поделилась девушка в разговоре с Москвой 24.



Бассейны переполнены, некоторые работают даже ночью. Детским садам запрещено выводить детей на прогулку. Общественные места для барбекю закрыли в целях пожарной безопасности

Другая девушка Елена (@frantsuzskayaliubov) теперь живет во Франции и рисует там натюрморты. Сейчас ее больше всего волнует, чтобы все ее акварельные "цветы и овощи не расплавились", а самой "хочется занырнуть в бассейн", пишет она в своем инстаграме. В это время муж Елены жалуется на то, что в такую жару работать никто не хочет, все отправляются в отпуска и скидывают свои задания на бедолаг, оставшихся в офисе.



Муж говорит, что работать никто не хочет, грядет глобальный период отпусков, все сваливают работу друг на друга. Атмосфера накаляется, и, кажется, сегодня будет особенно жарко.

Инна (@inna.france), также живущая во Франции, рассказала о запрете на полив огородов и использовании прудов с собственной территории. По ее словам, это сделано по причине того, что озера являются сообщающимися сосудами, а уровень запасов пресной воды крайне низок. "Вчера моя подруга Наташа из Оверни (регион в центре южной части Франции. – Москва 24) рассказала, что им запретили поливы огородов, несмотря на то, что у них есть собственный пруд, воду брать из него нельзя. Мэр города лично пришел и сказал: "За полив – штраф 4 000 евро", – сообщила в своем инстаграме Инна.



Мой супруг пару дней назад ехал по центральной Франции и наблюдал высохшие русла рек, сухие озера, уток, сидящих в иссыхающих лужицах. Не помнят старожилы такого в тех местах. Думаю, мой свекр будет поливать свою плакучую иву и все его роскошные деревья тайком, ночами, иначе все погибнет.

Мария Макеева тоже переехала какое-то время назад в Германию, но совершенно не переносит такие показатели температуры. Она рассказала Москве 24, что жара там ощущается сильнее из-за влажности.



Никто не рад такой аномальной жаре, люди вялые, ленивые, ничего не хочется. Жара парализует. Про обмороки не слышала, но, может, и падают.

Туристы тоже сходят с ума. Гид по Лиону и Бургундии Сергей (@sergeylyonguide) уже не удивляется, что даже туристы во время экскурсии не хотят выходить на улицу, а предпочитают рассматривать исторические достопримечательности, сидя в машине с кондиционером. "Боже! Уже не знаем, куда бежать от жары! Пошла новая фишка, клиенты говорят: "Из машины не выходим, окна не открываем!" Короче, как в бункере! Ездим по городу через фрески! Спасаемся от жары как можем", – написал Сергей в своем инстаграме.

А между тем в европейской части России на днях ожидается глобальное похолодание. Уже в понедельник москвичи могут выйти на работу в куртках и шарфах, синоптики прогнозируют понижение температуры до +13…+18 градусов. Не расслабляемся.