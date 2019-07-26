"Бассейны переполнены, детям запрещено гулять": россияне – об аномальной жаре в Европе

Пока Москва только на пару дней вышла из дождливого лета, в Европе стоит аномальная жара. В Германии установлен температурный рекорд страны: +41 градус. В 59 департаментах Франции объявили оранжевый уровень погодной опасности. Русские туристы и эмигранты рассказали, что творится в Европе, как плавятся картины из акварели и почему приходится поливать свои угодья тайком от всех.
Россиянка Вика только сегодня вернулась из Франции с подругой. В беседе с Москвой 24 девушка рассказала, что температура там поднималась до +34 градусов, а жара спадала только к вечеру, когда можно было комфортно выйти на улицу.
А вот наша соотечественница Елена уже 11 лет живет в Германии и говорит, что такое жаркое лето случается второй год подряд. Елена отмечает, что аномальная температура +32 градуса держится уже неделю, а в последние два дня столбик термометра поднимается до +39 градусов. "В городе Линген вчера была зафиксирована рекордная жара: +42,6 градуса", – поделилась девушка в разговоре с Москвой 24.
Другая девушка Елена (@frantsuzskayaliubov) теперь живет во Франции и рисует там натюрморты. Сейчас ее больше всего волнует, чтобы все ее акварельные "цветы и овощи не расплавились", а самой "хочется занырнуть в бассейн", пишет она в своем инстаграме. В это время муж Елены жалуется на то, что в такую жару работать никто не хочет, все отправляются в отпуска и скидывают свои задания на бедолаг, оставшихся в офисе.
Инна (@inna.france), также живущая во Франции, рассказала о запрете на полив огородов и использовании прудов с собственной территории. По ее словам, это сделано по причине того, что озера являются сообщающимися сосудами, а уровень запасов пресной воды крайне низок. "Вчера моя подруга Наташа из Оверни (регион в центре южной части Франции. – Москва 24) рассказала, что им запретили поливы огородов, несмотря на то, что у них есть собственный пруд, воду брать из него нельзя. Мэр города лично пришел и сказал: "За полив – штраф 4 000 евро", – сообщила в своем инстаграме Инна.
Мария Макеева тоже переехала какое-то время назад в Германию, но совершенно не переносит такие показатели температуры. Она рассказала Москве 24, что жара там ощущается сильнее из-за влажности.
Туристы тоже сходят с ума. Гид по Лиону и Бургундии Сергей (@sergeylyonguide) уже не удивляется, что даже туристы во время экскурсии не хотят выходить на улицу, а предпочитают рассматривать исторические достопримечательности, сидя в машине с кондиционером. "Боже! Уже не знаем, куда бежать от жары! Пошла новая фишка, клиенты говорят: "Из машины не выходим, окна не открываем!" Короче, как в бункере! Ездим по городу через фрески! Спасаемся от жары как можем", – написал Сергей в своем инстаграме.
А между тем в европейской части России на днях ожидается глобальное похолодание. Уже в понедельник москвичи могут выйти на работу в куртках и шарфах, синоптики прогнозируют понижение температуры до +13…+18 градусов. Не расслабляемся.