"Это нелепое обвинение я полностью отвергаю": как развивалось дело Кирилла Серебренникова

26 июня Мещанский районный суд столицы огласит приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и фигурантам дела "Седьмой студии". Их обвиняют в хищении почти 129 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа". Как на протяжении трех лет развивалось дело "Седьмой студии" и самого Серебренникова – рассказываем в нашем материале.



Расследование уголовного дела "Седьмой студии" было завершено в 2018 году. С октября того же года его рассматривал Мещанский суд. В сентябре 2019 года дело было возвращено в Генпрокуратуру в связи с недостатками в формулировке обвинительного заключения, но позднее Мосгорсуд отменил это решение. Дело автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" направили в Мещанский суд на новое рассмотрение. 26 июня 2020 года фигурантам будет оглашен приговор.



По мнению прокурора, Кирилл Серебренников заслуживает наказания в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в 800 тысяч рублей.



Также гособвинитель попросил избрать меру пресечения в виде четырех лет колонии общего режима для бывшего генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, в виде пяти лет – для бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

В качестве дополнительного наказания обвинение попросило оштрафовать Малобродского на 300 тысяч рублей, а Итина и Апфельбаум – на 200 тысяч рублей.

От домашнего ареста до возобновления расследования

Расследование о хищениях длилось три года, с мая 2017 года, когда следователи провели обыски по месту жительства и на работе режиссера Кирилла Серебренникова, худрука "Гоголь-центра". Он был допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении крупной суммы денег "Седьмой студией" – театральной труппой, которая была создана Серебренниковым в 2012 году.

По информации следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства.



За несколько лет министерство культуры РФ выделило проекту более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Для его реализации Серебренников создал "Седьмую студию".



Выданные на постановку спектаклей деньги, по версии следствия, были частично похищены. Изначально правоохранители полагали, что украдено было 200 миллионов, в ходе расследования эта сумма сократилась до 129 миллионов рублей. 22 августа 2017 года Серебренников был задержан. Ему предъявили обвинение в организации хищения на крупную сумму денег. Вплоть до 8 апреля 2019 года Серебренников находился под домашним арестом, после чего мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Фигуранты дела

Режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и бывший генеральный продюсер компании "Седьмая студия", бывший генеральный директор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский

Помимо Серебренникова, в качестве обвиняемых по делу проходят бывший директор театра "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший генеральный директор организации "Седьмая студия" Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Никто из вышеперечисленных свою вину не признал.



Сторона обвинения полагает, что работники созданной "Седьмой студии" завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий.



Также в хищениях была замешана бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Дело Масляевой было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину и заключила досудебное соглашение. Масляева заявила, что принимала участие в хищении денег по указаниям режиссера Кирилла Серебренникова совместно с продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским.



В отдельное производство выделено и дело продюсера "Седьмой студии" Екатерины Вороновой, которая уехала за границу. Она объявлена в международный розыск, обвинение предъявлено заочно.



Другие фигуранты дела, как и Серебренников, находились под домашним арестом до 8 апреля 2019 года, после чего мера пресечения была изменена Мосгорсудом на подписку о невыезде. С 11 сентября 2019 года суд отменил фигурантам подписку о невыезде.

Повторное рассмотрение дела

В апреле 2019 года Мещанский суд назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии".



Дело вернули в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении, которое содержало противоречия, препятствующие его рассмотрению и вынесению приговора.



Гособвинение посчитало возврат дела незаконным. 8 октября 2019 года Мосгорсуд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру. 1 ноября 2019 года дело начали рассматривать повторно в Мещанском суде.

Сам Кирилл Серебренников считает нелепым обвинение в хищении 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта "Платформа". Об этом он заявил в ходе прения сторон в Мещанском суде Москвы. "Это нелепое обвинение я полностью отвергаю", – сказал режиссер.



Во время судебного процесса адвокат режиссера отмечал, что Серебренников был художественным руководителем без административно-хозяйственных функций и к финансовой деятельности отношения не имел.



Приговор Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела будет оглашен Мещанским районным судом столицы 26 июня 2020 года.