"Это нелепое обвинение я полностью отвергаю": как развивалось дело Кирилла Серебренникова

26 июня Мещанский районный суд столицы огласит приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и фигурантам дела "Седьмой студии". Их обвиняют в хищении почти 129 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа". Как на протяжении трех лет развивалось дело "Седьмой студии" и самого Серебренникова – рассказываем в нашем материале.
Расследование уголовного дела "Седьмой студии" было завершено в 2018 году. С октября того же года его рассматривал Мещанский суд. В сентябре 2019 года дело было возвращено в Генпрокуратуру в связи с недостатками в формулировке обвинительного заключения, но позднее Мосгорсуд отменил это решение. Дело автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" направили в Мещанский суд на новое рассмотрение. 26 июня 2020 года фигурантам будет оглашен приговор.
Также гособвинитель попросил избрать меру пресечения в виде четырех лет колонии общего режима для бывшего генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, в виде пяти лет – для бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.
В качестве дополнительного наказания обвинение попросило оштрафовать Малобродского на 300 тысяч рублей, а Итина и Апфельбаум – на 200 тысяч рублей.
От домашнего ареста до возобновления расследования
Расследование о хищениях длилось три года, с мая 2017 года, когда следователи провели обыски по месту жительства и на работе режиссера Кирилла Серебренникова, худрука "Гоголь-центра". Он был допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении крупной суммы денег "Седьмой студией" – театральной труппой, которая была создана Серебренниковым в 2012 году.
По информации следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства.
Выданные на постановку спектаклей деньги, по версии следствия, были частично похищены. Изначально правоохранители полагали, что украдено было 200 миллионов, в ходе расследования эта сумма сократилась до 129 миллионов рублей. 22 августа 2017 года Серебренников был задержан. Ему предъявили обвинение в организации хищения на крупную сумму денег. Вплоть до 8 апреля 2019 года Серебренников находился под домашним арестом, после чего мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.
Фигуранты дела
Режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и бывший генеральный продюсер компании "Седьмая студия", бывший генеральный директор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский
Помимо Серебренникова, в качестве обвиняемых по делу проходят бывший директор театра "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший генеральный директор организации "Седьмая студия" Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Никто из вышеперечисленных свою вину не признал.
Также в хищениях была замешана бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Дело Масляевой было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину и заключила досудебное соглашение. Масляева заявила, что принимала участие в хищении денег по указаниям режиссера Кирилла Серебренникова совместно с продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским.
Другие фигуранты дела, как и Серебренников, находились под домашним арестом до 8 апреля 2019 года, после чего мера пресечения была изменена Мосгорсудом на подписку о невыезде. С 11 сентября 2019 года суд отменил фигурантам подписку о невыезде.
Повторное рассмотрение дела
В апреле 2019 года Мещанский суд назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии".
Гособвинение посчитало возврат дела незаконным. 8 октября 2019 года Мосгорсуд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру. 1 ноября 2019 года дело начали рассматривать повторно в Мещанском суде.
Сам Кирилл Серебренников считает нелепым обвинение в хищении 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта "Платформа". Об этом он заявил в ходе прения сторон в Мещанском суде Москвы. "Это нелепое обвинение я полностью отвергаю", – сказал режиссер.
Приговор Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела будет оглашен Мещанским районным судом столицы 26 июня 2020 года.