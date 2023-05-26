Дивный мир за неделю: заклинатели червей, молодильный сын и чайки под кайфом

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.



Молодильная кровь сына

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/bryanjohnson_

45-летний бизнесмен из США Брайан Джонсон (на фото – в зеленой футболке) решил замедлить старение при помощи переливания себе компонентов крови 17-летнего сына, пишет Bloomberg. У 17-летнего парня за несколько часов взяли литр крови, затем преобразовали в плазму и перелили мужчине.

По информации издания, плазмаферез для американского миллиардера – уже привычная процедура. Он делал ее несколько раз, но ранее получал плазму от неизвестного донора (к слову, потратив на это около двух миллионов долларов).

До процедуры здоровье сына Джонсона тщательно проверяли: изучался образ жизни юноши, индекс массы тела и заболевания.

Сам бизнесмен, помимо всего, регулярно тренируется и соблюдает диету (по информации СМИ, за его здоровьем наблюдают 30 врачей), и медики утверждают, что у мужчины сердце 37-летнего человека.

Танцы с червями

В Великобритании участники ежегодного чемпионата по заклинанию червей выманили из земли 260 беспозвоночных при помощи... танцев и музыки, рассказало издание Cornwall Live.

Участников поделили на команды, выделили каждой участок в пару метров и дали задание выманить как можно больше червей за 30 минут. Люди стучали по земле разными инструментами, танцевали и играли на музыкальных инструментах. Победу одержала команда, которая собрала 20 беспозвоночных. Уточняется, что так участники установили новый рекорд.

В целом чемпионат проходит в Великобритании с 1980 года.

Гуччи жив

Фото: youtube.com/Good Morning America

Семилетний мальчик из Америки по имени Макс считает себя реинкарнацией Гуччи. Историю юного модельера рассказал Oddity Central. Известно, что школьник создает платья и знает про именитого дизайнера все.

По словам мамы Макса, его талант раскрылся внезапно: однажды ребенок сам просто начал ей рассказывать о моде, а затем попросил сделать ему манекен, чтобы создавать наряды.

Платья школьника стали популярными, а среди его клиентов есть даже актриса Шэрон Стоун. Родители предполагают, что страсть мальчика к стилю у него в крови, поскольку его дедушка и бабушка занимались модельным бизнесом. Сам же ребенок уверен, что он реинкарнация модельера Гуччи.



Чайки-наркоманы

Жители прибрежных городов в Великобритании страдают от нашествия чаек, находящихся под воздействием наркотических веществ, сообщает Daily Star. Птицы ведут себя неадекватно и бросаются на людей.

По данным издания, раньше эти чайки воровали у людей продукты, а с недавних пор грабят наркоманов. О происходящем рассказали сами любители запрещенных веществ. По словам одного из "пострадавших", птица съела целый пакетик с зельем и атаковала прохожих, пикируя с высоты.



Жизнь на максимальной скорости

57-летний американец отказался выплачивать штраф за превышение скорости (мужчина ехал 200 км/ч). Аргументировал он это тем, что "все в жизни делает быстро".

По данным СМИ, гонщик заявил, что очень быстро ест, читает, спит и ходит. Поэтому ездить на машине медленно у него просто "не получается". В результате судья приговорил лихача к шести месяцам тюремного заключения, добавив: "Посмотрим, насколько быстро ты сможешь отмотать полгода в тюрьме".