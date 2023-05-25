Жителей Подмосковья предостерегли от прикосновений к амфибиям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минэкологии Подмосковья предостерегло жителей от прикосновения к амфибиям, поскольку их кожные железы выделяют сильные токсины. Об этом сообщает телеканал "360".

Так, в Подмосковье присутствуют серая и зеленая жабы. Первый вид занесен в Красную книгу региона.

"Наблюдать за дикими животными со стороны можно и нужно, а вот приближаться к ним и трогать руками совсем не обязательно, особенно если не разбираешься в их повадках, поведении и механизмах защиты", – отметил эксперт Тихон Фирсов.

Согласно информации, жабы могут выделять ферменты, которые являются защитой от хищников. К ним не стоит прикасаться, поскольку это случается при надавливании, подчеркивается в сообщении.

Ранее врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Михайлова рассказала, что жабы и лягушки не передают вирус папилломы человека, как принято считать, однако заразиться бородавками можно при прикосновении к инфицированному предмету. Способствуют заражению микротрещины и воспаления на коже, подчеркнула она.