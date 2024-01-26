Свыше 40 выплат: какие пособия проиндексируют в РФ с 1 февраля

С февраля в России вырастет сумма более чем 40 различных социальных выплат. В том числе проиндексируют поддержку для семей с детьми, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, а также других льготных категорий граждан. Перерасчет в целом затронет порядка 20 миллионов россиян. Рассказываем подробности.



Помощь семьям

В РФ для соцвыплат, которые не привязаны к прожиточному минимуму, предусмотрен единый порядок перерасчета. Их повышение происходит ежегодно с 1 февраля на основании фактического индекса потребительских цен за прошлый год. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, в последнем месяце зимы в общей сложности на 7,4% вырастет сумма более чем 40 пособий и выплат.





Михаил Мишустин глава кабмина РФ В целом такая мера затронет около 20 миллионов человек. И они должны получать положенные им средства, естественно, без проволочек.

В частности, с февраля увеличится помощь семьям. Например, будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка. Его сумма вырастет до 24,6 тысячи рублей с бывших ранее 22,9. Кроме того, увеличится единовременное пособие по беременности и родам. Максимальный размер такой поддержки составит 565 тысяч рублей. Вырастет и ежемесячное пособие по уходу на ребенка до полутора лет для неработающих родителей.

Также пересчитают величину материнского капитала. В этом году при рождении первенца выплата составит 630,4 тысячи рублей против бывших 586,9. При появлении в семье второго и последующих детей, если родители ранее не получали сертификат на первого ребенка, сумма поддержки вырастет практически до 834 тысяч рублей. В случае если часть средств маткапитала уже была потрачена, проиндексируют только его остаток.



Какие еще выплаты проиндексируют?

Предстоящая в феврале индексация затронет не только семьи с детьми, но и другие льготные категории, напомнил Михаил Мишустин.





Михаил Мишустин глава кабмина РФ Предусмотрено также повышение выплат инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, Героям Труда и другим гражданам.

Такие россияне получают ежемесячную денежную выплату дополнительно к пенсии. В феврале именно ЕДВ вырастет на 7,4%. Размер самой выплаты отличается для различных категорий граждан. Также с 1 февраля проиндексируют пособие по безработице. Его максимальный размер составит 13,7 тысячи рублей.

Повышение всех выплат пройдет в беззаявительном порядке. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Индексация произойдет автоматически, никуда заявление писать не нужно", – подчеркнула депутат.

По ее словам, каждая из этих выплат важна, поскольку нацелена на поддержку разных социальных групп. При этом впереди россиян ожидают еще несколько индексаций, отметила она. В частности, с 1 апреля будет увеличена социальная пенсия. Размер индексации – 7,5%. Кроме того, с 1 октября на 4,5% повысится пенсия для военных пенсионеров и силовикам.

