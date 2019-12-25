Политики отреагировали на предложение ввести "новогодний капитал" для пенсионеров

В Госдуме выступили с предложением создать "новогодний капитал" для социально незащищенных категорий граждан. Предполагается, что с его помощью они смогут подготовиться к празднику без особых затрат. Инициатива была направлена в Минтруд. Разбираемся, на кого хотят распространить предлагаемые меры поддержки и насколько возможно их реализовать.

Подарок на Новый год

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Создать "новогодний капитал" предложил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По задумке законотворца, такая поддержка будет адресована одиноким российским пенсионерам на покупку продуктов и атрибутов праздника. Таким образом, им не придется тратить свой бюджет.





Борис Чернышов зампред комитета Госдумы по образованию и науке С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется... Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России.

Депутат пояснил Москве 24, что средства предполагается брать из федерального бюджета, который, по его словам, профицитный. "Мы просим в этом году, надеемся на новогодние отчеты. Если будет поддержка, то соответствующий закон внесем в Госдуму на рассмотрение", – добавил Чернышов.

Свое обращение парламентарий направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину. В ведомстве уже подтвердили, что получили письмо.



С 1 января 2020 года пенсию более чем 30 миллионов российских пенсионеров проиндексируют на 6,6 процента. Такой рост превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года. Выплаты для неработающих пенсионеров вырастут примерно на тысячу рублей (среднегодовое значение). А с 1 апреля 2020 года ожидается индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) на 7 процентов. Это произойдет в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. Изменения коснутся почти четырех миллионов человек. По данным Пенсионного фонда России, сегодня средний размер пенсии по старости неработающего пенсионера составляет 15,4 тысячи рублей.

"Потребуются миллиарды"

По мнению главы комитета Совета Федерации по социальной политике, председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, для реализации проекта "новогоднего капитала" требуется серьезное обоснование. А просто так вселять надежду пенсионерам не стоит.

"Каждому захочется получить новогодний подарок, но для того, чтобы это сделать, потребуются миллиарды рублей. Это объективная картина. Мы не фантазеры, мы должны серьезно относиться к таким предложениям", – сказал он в интервью Москве 24.





Валерий Рязанский председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Просто так написать министру труда предложение ввести "новогодний капитал", без серьезного расчета, обоснований, без проекта федерального закона, получается просто что-то из новогодних фантазий, популизм самый настоящий.

Парламентарий также отметил, что если это будет сделано, например, за счет пенсионной системы, то уменьшится размер пенсии.

"Если брать средства из федерального бюджета, то надо понимать, предусмотрели мы их или нет, ведь суммы достаточно серьезные. Очень хочется, чтобы пенсионеры получали подарки, но пусть региональные и федеральные власти, где это возможно, создадут новогоднее настроение в виде представлений, приглашений на вечера отдыха, это все можно сделать", – заключил он.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил Москве 24, что любые предложения по поддержке российских пенсионеров достойны обсуждения. При этом депутат подчеркнул: реализовать конкретную инициативу может быть не так просто.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Очевидно, что в таком виде, в котором это было предложено, это реализовано быть не может, потому как нужен соответствующий законопроект или нормативный правовой акт, на это требуются дополнительные финансы.

"Требуются дополнительные изменения в действующее законодательство либо издание соответствующего правового акта, причем для реализации инициативы нужны достаточно серьезные средства", – считает парламентарий.