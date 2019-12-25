Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

25 декабря, 16:30

Главная / Истории /

Политики отреагировали на предложение ввести "новогодний капитал" для пенсионеров

Дорог подарок к празднику: могут ли ввести "новогодний капитал" для пенсионеров
общество

В Госдуме выступили с предложением создать "новогодний капитал" для социально незащищенных категорий граждан. Предполагается, что с его помощью они смогут подготовиться к празднику без особых затрат. Инициатива была направлена в Минтруд. Разбираемся, на кого хотят распространить предлагаемые меры поддержки и насколько возможно их реализовать.

Подарок на Новый год

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Создать "новогодний капитал" предложил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По задумке законотворца, такая поддержка будет адресована одиноким российским пенсионерам на покупку продуктов и атрибутов праздника. Таким образом, им не придется тратить свой бюджет.

С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется... Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России.
Борис Чернышов
зампред комитета Госдумы по образованию и науке

Депутат пояснил Москве 24, что средства предполагается брать из федерального бюджета, который, по его словам, профицитный. "Мы просим в этом году, надеемся на новогодние отчеты. Если будет поддержка, то соответствующий закон внесем в Госдуму на рассмотрение", – добавил Чернышов.

Свое обращение парламентарий направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину. В ведомстве уже подтвердили, что получили письмо.

С 1 января 2020 года пенсию более чем 30 миллионов российских пенсионеров проиндексируют на 6,6 процента. Такой рост превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года. Выплаты для неработающих пенсионеров вырастут примерно на тысячу рублей (среднегодовое значение). А с 1 апреля 2020 года ожидается индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) на 7 процентов. Это произойдет в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. Изменения коснутся почти четырех миллионов человек. По данным Пенсионного фонда России, сегодня средний размер пенсии по старости неработающего пенсионера составляет 15,4 тысячи рублей.

"Потребуются миллиарды"

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

По мнению главы комитета Совета Федерации по социальной политике, председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, для реализации проекта "новогоднего капитала" требуется серьезное обоснование. А просто так вселять надежду пенсионерам не стоит.

"Каждому захочется получить новогодний подарок, но для того, чтобы это сделать, потребуются миллиарды рублей. Это объективная картина. Мы не фантазеры, мы должны серьезно относиться к таким предложениям", – сказал он в интервью Москве 24.

Просто так написать министру труда предложение ввести "новогодний капитал", без серьезного расчета, обоснований, без проекта федерального закона, получается просто что-то из новогодних фантазий, популизм самый настоящий.
Валерий Рязанский
председатель комитета Совета Федерации по соцполитике

Парламентарий также отметил, что если это будет сделано, например, за счет пенсионной системы, то уменьшится размер пенсии.

"Если брать средства из федерального бюджета, то надо понимать, предусмотрели мы их или нет, ведь суммы достаточно серьезные. Очень хочется, чтобы пенсионеры получали подарки, но пусть региональные и федеральные власти, где это возможно, создадут новогоднее настроение в виде представлений, приглашений на вечера отдыха, это все можно сделать", – заключил он.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил Москве 24, что любые предложения по поддержке российских пенсионеров достойны обсуждения. При этом депутат подчеркнул: реализовать конкретную инициативу может быть не так просто.

Очевидно, что в таком виде, в котором это было предложено, это реализовано быть не может, потому как нужен соответствующий законопроект или нормативный правовой акт, на это требуются дополнительные финансы.
Ярослав Нилов
председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

"Требуются дополнительные изменения в действующее законодательство либо издание соответствующего правового акта, причем для реализации инициативы нужны достаточно серьезные средства", – считает парламентарий.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать