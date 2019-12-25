Политики отреагировали на предложение ввести "новогодний капитал" для пенсионеров

В Госдуме выступили с предложением создать "новогодний капитал" для социально незащищенных категорий граждан. Предполагается, что с его помощью они смогут подготовиться к празднику без особых затрат. Инициатива была направлена в Минтруд. Разбираемся, на кого хотят распространить предлагаемые меры поддержки и насколько возможно их реализовать.
Подарок на Новый год
Создать "новогодний капитал" предложил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По задумке законотворца, такая поддержка будет адресована одиноким российским пенсионерам на покупку продуктов и атрибутов праздника. Таким образом, им не придется тратить свой бюджет.
Депутат пояснил Москве 24, что средства предполагается брать из федерального бюджета, который, по его словам, профицитный. "Мы просим в этом году, надеемся на новогодние отчеты. Если будет поддержка, то соответствующий закон внесем в Госдуму на рассмотрение", – добавил Чернышов.
Свое обращение парламентарий направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину. В ведомстве уже подтвердили, что получили письмо.
"Потребуются миллиарды"
По мнению главы комитета Совета Федерации по социальной политике, председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, для реализации проекта "новогоднего капитала" требуется серьезное обоснование. А просто так вселять надежду пенсионерам не стоит.
"Каждому захочется получить новогодний подарок, но для того, чтобы это сделать, потребуются миллиарды рублей. Это объективная картина. Мы не фантазеры, мы должны серьезно относиться к таким предложениям", – сказал он в интервью Москве 24.
Парламентарий также отметил, что если это будет сделано, например, за счет пенсионной системы, то уменьшится размер пенсии.
"Если брать средства из федерального бюджета, то надо понимать, предусмотрели мы их или нет, ведь суммы достаточно серьезные. Очень хочется, чтобы пенсионеры получали подарки, но пусть региональные и федеральные власти, где это возможно, создадут новогоднее настроение в виде представлений, приглашений на вечера отдыха, это все можно сделать", – заключил он.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил Москве 24, что любые предложения по поддержке российских пенсионеров достойны обсуждения. При этом депутат подчеркнул: реализовать конкретную инициативу может быть не так просто.
"Требуются дополнительные изменения в действующее законодательство либо издание соответствующего правового акта, причем для реализации инициативы нужны достаточно серьезные средства", – считает парламентарий.