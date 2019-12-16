Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:10

Путин подписал закон о "заморозке" накопительной пенсии до 2022 года

власть общество

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2022 года включительно. Об этом сообщает ТАСС.

Закон обязывает Пенсионный фонд учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из размера индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) на финансирование страховой пенсии.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы перечисляют в страховую часть. Эти средства затем идут на выплаты пенсионерам. Такая форма будет действовать вплоть до 2021 года.

Как подчеркивали в правительстве, принятые нормы позволят в 2022 году увеличить доходы бюджета ПФР. Речь идет о более чем 634 миллиардах рублей. Закон также поможет снизить трансферт из федерального бюджета на пенсионное страхование.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6 процента. Корректировка затронет порядка 31 миллиона россиян.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика