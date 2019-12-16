Путин подписал закон о "заморозке" накопительной пенсии до 2022 года

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Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2022 года включительно. Об этом сообщает ТАСС.

Закон обязывает Пенсионный фонд учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из размера индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) на финансирование страховой пенсии.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы перечисляют в страховую часть. Эти средства затем идут на выплаты пенсионерам. Такая форма будет действовать вплоть до 2021 года.

Как подчеркивали в правительстве, принятые нормы позволят в 2022 году увеличить доходы бюджета ПФР. Речь идет о более чем 634 миллиардах рублей. Закон также поможет снизить трансферт из федерального бюджета на пенсионное страхование.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6 процента. Корректировка затронет порядка 31 миллиона россиян.

