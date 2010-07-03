Эксперты оценили новый порядок поверки бытовых счетчиков

С 24 сентября в России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков. С этого момента ее факт подтверждается исключительно в электронном виде. При этом бумажные свидетельства тоже будут выдавать, но только по желанию пользователей. Разбираемся, зачем нужны такие нововведения.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сила в цифре

С 24 сентября в России вступают в силу поправки в закон "Об обеспечении единства измерений". Согласно поправкам, единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учета станет запись в электронном реестре Росстандарта.

Уточняется, что бумажные свидетельства о поверке счетчиков больше не имеют силы, но могут выдаваться при желании заказчика метрологических работ. То есть такие бумаги будут носить исключительно справочный характер. При этом свидетельства, которые выданы до 24 сентября, продолжают сохранять силу до окончания интервала между поверками.

"Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений, которая станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ. Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС "Аршин") результаты метрологических работ будут недействительны", – рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.

В ведомстве порекомендовали россиянам запланировать на начало 2021 года поверку счетчиков. Вместе с тем следует проверить на сайте Росаккредитации, есть ли у поверителя официальное разрешение на проведение работ.



Из-за пандемии коронавируса российское правительство до конца 2020 года запретило поверки бытовых счетчиков. Процедуру перенесли на начало 2021 года. Временно управляющие и ресурсоснабжающие компании обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки, при этом с граждан не взыскиваются штрафы и пени.



Также в Росстандарте объяснили, как будет работать новая система. Сразу же после поверки прибора специалист в течение суток обязан внести необходимые данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин". Владелец счетчика сможет ознакомиться с ними в разделе "Сведения о результатах поверки средств измерений". Проверить данные можно, введя заводской номер прибора. Уточняется, что там же можно указать дату следующей поверки.





Алексей Абрамов руководитель Росстандарта Право заказчика метрологической услуги – потребовать, чтобы поверитель при нем сделал запись в реестре. Ведь риск, что он не внесет данные в систему, лежит на владельце прибора. И именно ему, если что-то не так, придется судиться с этой организацией, доказывая факт поверки.

В Росстандарте уверены, что такие нововведения необходимы сфере ЖКХ и они позволят снизить риск мошенничества.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прозрачность и безопасность?

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль", член общественной палаты РФ Светлана Разворотнева поддержала введение новых правил поверки бытовых счетчиков, подчеркнув, что выступает за "любую прозрачность". Об этом она заявила в беседе с Москвой 24.

"Естественно, когда есть какой-то ресурс, где можно получить сведения и по проведенным поверкам – это удобно, если все это работает... Вокруг сферы поверки приборов учета действительно было довольно много мошенничества, когда к людям обращались какие-то непонятные субъекты. Говорили о том, что срок поверки вашего прибора учета истек и необходимо срочно заплатить деньги и сделать новую", – объяснила эксперт.





Светлана Разворотнева исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Благодаря этому реестру люди смогут смотреть, когда была последняя поверка, когда следующая. При этом все эти сведения в открытом доступе будут. Также, скорее всего, это позволит сократить трудозатраты людей: им не придется нести все эти свидетельства о проведенной поверке в управляющую и ресурсоснабжающую компании, поскольку все эти организации будут иметь возможность получить информацию с сайта.

Однако, по словам специалиста, новые правила вряд ли смогут полностью искоренить мошенничество. "Надо развивать и другие методы информирования. Например, в Москве в платежках содержатся сроки о следующей поверке. Мне кажется, хорошая практика, которую нужно распространять и в других регионах", – подчеркнула Разворотнева.

Член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в интервью Москве 24 также предположил, что от мошенников вряд ли удастся полностью избавиться. По его мнению, аферисты могут пообещать, что внесут данные о результатах работы в реестр, но не сделать этого.

В связи с этим эксперт порекомендовал гражданам, несмотря на электронное подтверждение, все-таки брать и его бумажную версию. "Это подтверждение совершенного действия. Если у вас не работает компьютер, если нет компьютера или кто-то его взломал и так далее, это дополнительное подтверждение ваших прав. Поэтому всегда все бумажные документы нужно хранить", – объяснил он свою позицию.

Крохин подчеркнул, что такое подтверждение гражданин может всегда предоставить, например в суде в случае каких-либо разбирательств.

