Будьте здоровы, или Как выжить в бесконечном цикле детских болезней

Для родителей нет более тревожной и непредсказуемой ситуации, чем болезнь ребенка. Сезон гриппа и ОРВИ, адаптация к детскому коллективу и другие испытания инфекциями проверяют на прочность родительские нервы и благоразумие. Как остаться разумно мыслящим и действующим, если дети болеют часто, – читайте в колонке журналиста и мамы четырех детей Анны Кудрявской-Паниной.



Признаюсь как на духу: я никогда не думала, что так действительно бывает, что дети могут болеть бесконечно, что одна ОРВИ может плавно перетекать в другую, что на них могут наслаиваться бактериальные инфекции и так далее и тому подобное. Дети с зелеными соплями до колен казались мне чем-то гротескным и ненастоящим. Так мне казалось до тех пор, пока в бесконечный цикл детских болезней не втянулась и моя семья.

Удивительно, но факт: я не помню, чтобы мои старшие дети, которым сейчас уже за двадцать, так болели, как сейчас это вытворяет мой третий ребенок – трехлетняя дочь, щедро награждая по ходу пьесы принесенной из детского сада заразой и младшую годовалую сестру, и обоих родителей.

Мне вообще наивно казалось, что она будет болеть даже меньше старших брата и сестры. Почему? Ну, во-первых, потому, что они в основном болели детскими инфекциями – ветрянкой, краснухой и так далее, от которых в те годы не было прививок (а сейчас обе мои младшие девочки уже привиты от этих вирусов), а в остальном были почти абсолютно здоровы. А во-вторых, потому, что до детского сада мой третий ребенок почти не болел – пара легких ОРВИ за три года жизни не считаются. В общем, в детский сад прошлой осенью пошла здоровая девочка, а там началось то, что началось.

Дольше пяти дней подряд она пока не продержалась ни разу. Первым вирусом для нас стал экзотический Коксаки, дальше одна ОРВИ сменяла другую, и если бы это были только сопли до колен. Нет, мой ребенок кашлял как каторжанин, потом у нее случился острый отит, потом дело дошло до гнойного и до первых антибиотиков в жизни. А сопли? Ну, сопли – это вечные ценности, конечно, они тоже имели место.

Параллельно с этим в начале января отца моих младших детей тоже угораздило принести домой какой-то жуткий аденовирус, которым переболела вся семья. Ко всем привычным явлениям типа кашля, насморка и боли в горле в этот раз добавился почти неубиваемый конъюнктивит. В общем, к началу февраля мне стало казаться, что выхода из этого круга инфекций у нас нет. Прямо скажем, выглядела ситуация довольно уныло. Уж на что мы с мужем нетревожные родители и то в какой-то момент осознали, что где-то в глубинах сознания у обоих уже начинает мигать красная лампочка с надписью alarm. Правда, через несколько дней мы оказались у правильного врача (объясню позже), и режим тревоги отключился, надеюсь, надолго.

Что позволило нам продержаться так долго, не впадая в панику и искушение затаскать детей по врачам? И что дает силы и дальше относиться к этому почти спокойно? Несколько простых правил.

Речь идет в первую очередь о вакцинации. Я знаю, что для многих становится откровением, что можно прививать ребенка сверх нацкалендаря. А следуя этому правилу – раз можно, значит, нужно. Я давно не вступаю в полемику с антипрививочниками, тема для меня изучена и закрыта, доказательной базы в пользу вакцинации более чем достаточно, и я на стороне науки, коллективного иммунитета и в первую очередь здоровья своих детей.

В мире и так миллион болезней, от которых не защититься, было бы глупо и просто преступно не воспользоваться возможностью обезопасить детей от того, от чего возможно. Это только кажется, что детские болезни безобидны. Подумаешь, ветрянка, несколько прыщиков. Ну даже если было бы именно и только так, то все равно зачем эти прыщики ребенку? А потом ветрянка может переноситься ужасно тяжело, в будущем вызывать опоясывающий лишай, а ее осложнением может стать ветряночный энцефалит. И так с любой детской болезнью.

Прививки действительно работают. Да, у вакцинированного ребенка остается небольшая вероятность заболеть. Так, моя средняя привитая дочь, подхватившая ротавирус в полтора года, проболела всего полдня, пока вся семья не могла встать на ноги несколько дней. Совершенно точно привитый ребенок перенесет заболевание намного легче и без тяжелых осложнений. Среди привитых не бывает смертельных исходов. И это более чем важно. Хотите меньше тревожиться о здоровье ребенка? Вакцинируйте его.

Правило второе: найдите врача, который вас не запугает, а вселит уверенность. Конечно, олимпийское спокойствие доктора, которое он вселит и в вас, должно подкрепляться высоким профессионализмом. И тут я обеими руками голосую за доказательную медицину и ее приверженцев. Если вы считаете, что от врача нужно обязательно уходить с пачкой рецептов и назначений, вам будет тяжело перестроиться.

"За что я платил деньги, если мне сказали, что ничего делать не надо?!" – очень частая претензия к доказательным докторам. А они между тем правы, большинство вирусных инфекций и сопровождающих их явлений не требуют лечения. Максимум, что вы можете и должны делать при ОРВИ, – это сбивать температуру, если она доставляет ребенку дискомфорт, давать ему достаточно питья, увлажнять воздух в помещении и проветривать его, сохраняя прохладу.

Бегите от докторов, которые назначают миллион ненужных и травмирующих нервную систему ребенка обследований по любому чиху, от тех, кто лечит вирусные инфекции фуфлоферонами и антибиотиками на всякий случай, от тех, кто рекомендует гомеопатию. Это красные флаги, которые должны заставить вас усомниться в компетентности специалиста. Кроме того, что вы потратите деньги, время и нервы на все это, вы запросто можете навредить ребенку и физически, убивая раз за разом иммунитет ребенка антибиотиками, например, и психологически, взращивая в нем невротика и ипохондрика.

А визиты к врачам нужны, чтобы исключить начало действительно серьезных заболеваний или определиться со схемой лечения, если дело действительно не ограничилось банальной ОРВИ.

Правило третье: пользуйтесь телемедициной и другими возможностями экстренной связи с врачами в крайних случаях. Да, это те случаи, когда что-то нехорошее и пугающее случается в самое неподходящее время. Есть ситуации скоропомощные, и тогда, конечно, вы позвоните в неотложку. Но бывают и другие, когда до скорой еще не дотягивает, но что-то сильно тревожит родителя.

Нужно связаться с врачом, который подскажет, можно ли дождаться очной встречи или нужно предпринимать что-то немедленно. Сейчас телемедицина в России только начинает развиваться, но уже есть приложения, которые позволяют связываться с врачами в любое время суток. Есть возможности и для экстренного вызова специалиста на дом. Все это, безусловно, стоит денег. Но если у вас нет под рукой контакта врача, которому вы доверяете и который готов отвечать на ваши вопросы в любое время, то это выход.

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Правило четвертое: просвещайтесь. Все равно вы уйму времени проводите в интернете, почитайте полезное, подпишитесь в соцсетях на педиатров – лидеров мнений и врачей узких специальностей. Не читайте страшилки, не ведитесь на громкие заявления шарлатанов или паникеров, мыслите критически. Купите книги Бутрия или Катасонова, почитайте Комаровского. Поверьте, после этого вы измените отношение к болезням детей.

Правило пятое: слушайте свою интуицию. Вы родитель. Никто не знает вашего ребенка и в здравии, и в болезни лучше вас. Прислушивайтесь к себе. Если вас что-то беспокоит, хотя все кажется нормальным, значит, нужно сделать то, что снимет эту тревогу.

Можем ли мы избежать болезней? Нет. Но мы можем минимизировать риски: привить от того, от чего можно привить, мыть руки и лицо, приходя из людных мест. Мы не можем отменить адаптацию к детскому саду и те самые пресловутые постоянные сопли.

Главное – помнить, что все это ничего не значит в плане будущего здоровья ребенка, хоть семь ОРВИ он перенесет за год, хоть семнадцать. А если и значит, то только то, что он как раз сейчас в борьбе с этими соплями и укрепляет свой иммунитет. А если вам вдруг стало тоскливо и грустно от бесконечных болячек, возьмите те деньги, на которые вы раньше бы накупили тьму бесполезных лекарств, возьмите на них любимых фруктов и завалитесь вместе с сопливым ребенком смотреть его любимый мультик.