Врач Степанов предостерег от отдыха в жарких странах с детьми в зимние каникулы

В России предложили сертификаты для семей, с помощью которых родители смогут полностью или частично покрывать расходы на отдых детей в зимние каникулы. На кого может распространиться такая мера и как ее оценили эксперты – в материале Москвы 24.

Каникулы оплачены?

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой предоставлять родителям именные сертификаты, покрывающие расходы на отдых детей во время зимних каникул. Мера должна коснуться семей, в которых есть два и более ребенка, сообщила "Газета.ру".





Леонид Слуцкий глава партии ЛДПР Сертификат позволит родителям полностью или частично оплатить услуги по оздоровлению и отдыху детей.

Сумму такого сертификата и порядок его использования должно определять правительство России с учетом региональных особенностей, социального статуса семей и других аспектов, считает Слуцкий.

В пояснительной записке также отмечается, что на сегодняшний день меры по организации отдыха детей, их оздоровления ограничены, и ребята из сельской местности, а также из малообеспеченных семей не могут ежегодно посещать курорты и места отдыха.

Ранее министр транспорта России Роман Старовойт рассказал, что с 10 января 2025 года отечественные авиакомпании должны предоставлять 50% скидку на перелеты по стране детям до 12 лет. Однако это правило не затрагивает билеты бизнес-класса.

А в октябре 2025 года зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил ввести для многодетных семей аналог "Пушкинской карты". Это бы позволило тем, кто имеет льготы, получить единую картину доступных возможностей.

Лучшие варианты

На сегодняшний день создать сертификаты для путешествий детей пока невозможно. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Сейчас есть другие вопросы, требующие решения, но мы к этой истории обязательно вернемся позже", – отметила она.

По ее словам, сейчас все полномочия, касающиеся детского отдыха, переданы регионам, которые в зависимости от наполняемости бюджета решают, куда направить детей и в какой степени помогать семьям.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Чаще всего регионы помогают детям-инвалидам, детям из многодетных семей, семьям с доходом ниже прожиточного минимума, детям участников специальной военной операции (СВО) и ребятам в трудной жизненной ситуации – например, когда родители ведут антисоциальный образ жизни.

Также во многих регионах, например в Москве, получить возможность бесплатного отдыха в лагере имеют право лауреаты, победители олимпиад по разным предметам. А в Краснодарском крае родители, которые самостоятельно приобрели путевку, могут получить компенсацию. В свою очередь, в районах Крайнего Севера для многих путевки предоставляются бесплатно: либо за счет работодателя, либо за счет региона, добавила депутат.

Тем не менее независимо от того, где будет отдыхать ребенок, он должен провести время активно, отметил в разговоре с Москвой 24 доктор медицинских наук, заместитель главного врача ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УД президента РФ по педиатрии, главный внештатный педиатр главного медицинского управления УДП РФ Андрей Степанов.

"А главное, детей нельзя предоставлять самим себе, иначе высок риск, что они все свободное время будут проводить за гаджетами, что на здоровье отразится не самым лучшим образом", – отметил врач.

Также зимой лучше избегать частых походов в плохо проветриваемые помещения, где собираются большие детские коллективы, – там будет достаточно высокая вирусная нагрузка. Предпочтение лучше отдавать развлечениям на свежем воздухе, но при этом важно следить, чтобы ребенок не переохлаждался.

Хороший вариант – уехать на природу либо отправиться в близлежащие города, потому что любое путешествие сильно развивает познавательные способности детей. А вот уезжать на зимние каникулы куда-то далеко, в жаркие страны – не лучшая идея, считает Степанов.





Андрей Степанов доктор медицинских наук, заместитель главного врача ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УД президента РФ по педиатрии Следует учитывать, что у нас температура может держаться в пределах минус 20 градусов, а где-нибудь на юге она будет плюс 30. Такие перепады очень значительные и оказывают негативное влияние на иммунную систему человека, тем более маленького.

И если акклиматизация при попадании из холода в тепло еще проходит легче, то из тепла в холод – достаточно тяжело. Кроме того, все это происходит в короткие сроки, что является большим стрессом для организма и может привести к тому, что ребенок по возвращению с отдыха начнет чаще болеть, предупредил врач.