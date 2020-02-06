Эксперты оценили роль никотина в борьбе с COVID-19

Французские врачи провели исследование, которое показало, что риск развития симптоматической и тяжелой форм коронавируса у курильщиков ниже в несколько раз, чем у тех, кто не курит. На основе этого специалисты предположили, что никотин может оказаться полезен для профилактики COVID-19. Ранее к схожим выводам пришли их коллеги из Китая. Разбираемся, способно ли курение помочь в противостоянии с инфекцией или же, наоборот, осложнит течение болезни.



Курение – свет?

Специалисты из больницы Питье-Сальпетриер провели исследование, согласно которому коронавирус, предположительно, в меньшей степени затрагивает употребляющих никотин людей. Медики изучили данные 343 госпитализированных больных и 139 пациентов, лечившихся на дому. Выяснилось, что среди заболевших пневмонией нового типа поразительно низкий процент курильщиков: всего 4,4% в первой группе и 5,3% – во второй.





Флоранс Тюба эпидемиолог больницы Питье-Сальпетриер, автор исследования Для амбулаторных больных риск ниже в пять раз, для госпитализированных – в четыре. Такое редко встречается в медицине.

Была выдвинута гипотеза, что при заражении коронавирусной инфекцией задействуются рецепторы, реагирующие на никотин и ацетилхолин (химический передатчик нервного возбуждения. – Прим. ред.). При этом эпидемиолог больницы Питье-Сальпетриер, автор исследования Флоранс Тюба пояснила, что пока не стоит делать поспешный вывод о пользе курения.

"На основе этих результатов, даже с учетом их надежности, не стоит делать вывод, будто табачный дым, в котором содержится множество токсичных веществ, имеет какой-то защитный эффект", – подчеркнула она.

Глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) Франции Жером Саломон также отметил, что была озвучена всего лишь гипотеза, которую нужно еще доказать. По его словам, последствия курения табака для легких человека "могут удлинить время излечения в реанимации и значительно увеличить смертность".





Жером Саломон глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) Франции Я призываю французов не путать направление исследования и ясный факт. Есть факт того, что у курильщиков также может быть тяжелое течение болезни и госпитализация в отделение реанимации.

Ожидается, что для подтверждения гипотезы во Франции в скором времени проведут клинические исследования с применением никотиносодержащих препаратов. В частности, раздадут никотиновые пластыри больным с тяжелой и легкой формами COVID-19.

Стоит отметить, что французские исследователи не являются первопроходцами в этом вопросе. Схожие наблюдения о никотине ранее озвучивали и китайские специалисты. Они собрали данные 1 099 первых заразившихся коронавирусной инфекцией в Гуанчжоу и Ухане. Выяснилось, что из всех пациентов никогда не курили 85,4% людей, 1,9% курили раньше, а постоянно курят 12,6%.



"Утопическая идея"

Фото: ТАСС/Александр Погожев

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко рассказал Москве 24 о том, что при COVID-19 большому риску подвержены люди с сопутствующими заболеваниями. По его словам, многие из этих болезней вызваны вредными привычками.

"У курильщиков также развиваются заболевания, в частности сердечно-легочный дискомфорт (в лучшем случае) и язва желудка. Во Франции зарегистрировано уже более 100 тысяч больных, из них практически половина – курильщики и те, которые по одной-две бутылке красного вина выпивают. С этим все и связано", – убежден специалист.

В свою очередь, врач-терапевт Юлия Ткаченко в разговоре с Москвой 24 добавила, что статистические выводы, сделанные французскими медиками, нельзя называть результатами исследования.

"Для проведения исследования нужны строгие критерии, например сравнение испытуемой группы с группой контроля. В то же время такие статистические наблюдения могут дать начало клиническим исследованиям препаратов на основе никотина", – отметила Ткаченко.





Юлия Ткаченко врач-терапевт Нужно учитывать, что среди людей, заболевших COVID-19 в тяжелой форме, были и есть курильщики, поэтому рекомендовать никотин в качестве профилактики или лечения коронавирусной инфекции на данный момент, конечно, нельзя.

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев также пояснил, что у людей, курящих не один год, наблюдается хронический бронхит легких, который может только усугубить течение болезни.



"Курильщикам со стажем тяжело дышать, они задыхаются, у них сердечно-легочная недостаточность. В связи с этим они сами перестают употреблять сигареты, так как качество жизни ухудшается, у них наблюдается выраженная одышка, боли в сердце, многим приходится делать шунтирование сосудов сердца", – отметил собеседник Москвы 24.





Алексей Казанцев психиатр-нарколог Не нужно начинать курить для того, чтобы побороть коронавирус. Это абсолютно утопическая идея.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) тоже отмечают, что курение может только осложнить течение COVID-19. Главный специалист ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации Катер Смолвуд пояснила, что употребление никотина связано с менее эффективной работой легких. Такая привычка делает людей более уязвимыми к развитию тяжелой формы коронавирусной инфекции.

В свою очередь, в Обществе торакальной хирургии полагают, что развитие осложнений от COVID-19 в организме курильщика в 14 раз выше, чем у других людей.

Анатолий Федотов, Мария Ефимова