Эксперт Козлов: точки в сообщениях воспринимаются негативно по вине психологов

Некоторые россияне воспринимают точку в конце предложения как проявление агрессии, показал опрос. Как общаться в интернете, чтобы собеседник верно толковал прочитанное, расскажет Москва 24.

Поставить точку

Каждый десятый россиянин воспринимает точку в конце предложения во время онлайн-общения как агрессию со стороны собеседника. Об этом сообщил RT со ссылкой на опрос медиахолдинга Rambler&Co, в котором поучаствовало свыше 90 тысяч пользователей Сети.





из результатов исследования 28% признались, что вовсе не обращают внимания на такие детали, а для 20% она звучит настороженно: каждый десятый (10%) воспринимает точку как злобу или равнодушие, еще столько же (10%) — как излишне официальный тон.

Однако большинство опрошенных (52%) отметили, что точка в конце предложения не вызывает у них никаких эмоций.

Также россияне рассказали, как часто они пишут в онлайн-коммуникации восклицательные знаки и смайлики для выражения чувств.

"45% стараются использовать их сдержанно, 24% почти не прибегают к ним, а 18%, напротив, любят добавлять для оживления общения. Еще 13% признались, что подстраиваются под стиль собеседника: если он "восклицает", поступают так же", – привели данные эксперты.

Кроме того, они обратили внимание, что у многих есть собственные правила коммуникации в Сети. Выяснилось, что 26% респондентов так или иначе обязательно отвечают на все сообщения, а еще столько же всегда реагируют с помощью эмодзи. Еще 24% стараются не отправлять голосовые и длинные тексты, 16% стараются не выяснять отношения в интернете, а 8% не любят дробить фразы на короткие строки.

Еще авторы исследования добавили, что большинство участников внимательно следят за текстом сообщений.

"62% сразу исправляют ошибки и опечатки, 15% делают это, только если искажается смысл, столько же (14%) не обращают внимания, а 9% предпочитают не тратить на это время", – проинформировали аналитики.

При этом для 53% опрошенных ценнее грамотность, а не оперативность ответа, добавили они.

Ранее психолог Ольга Адрианова объясняла Москве 24, что, если человек при разговоре в Сети играет роль или ищет тайный смысл в каждом сообщении собеседника, искреннее общение построить не получится.

Также специалист напомнила, что у каждого может быть свой темп жизни. Если долгое ожидание сообщения приносит дискомфорт, лучше попросить друга по переписке поделиться особенностями своего ритма и отнестись к этому с уважением.

"Не повышай на меня шрифт"

Устно-письменная речь – совершенно новый феномен, который сформировался в последние годы. Об этом Москве 24 рассказала лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина.

"Речь в соцсетях является технически письменной, но в то же время она заимствует многие черты устной. Иногда люди пишут вообще без знаков препинания и больших букв – этим они передают поток речи, будто бы устной, в которой часто не делаются паузы между предложениями", – объяснила она.

Эксперт связала это явление с тем, что язык развивается и меняются формы его существования и функционирования.





Ирина Левонтина лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Условно, когда человек ставит точку в конце сообщения, то он будто бы заканчивает разговор. Когда этого знака препинания нет, пишущий показывает собеседнику, что готов общаться дальше, и адресат может продолжить. Получается, формируются новые правила, но они действуют только в субсистеме социальных сетей.

По словам лингвиста, не все освоили новую норму общения в Сети, поэтому есть риск не понять друг друга.

"Человек может писать так, как привык, в соответствии с орфографическими нормами, и даже не подозревать, что точка воспринимается собеседником в качестве агрессии. Единственный способ точнее передавать свой посыл в сообщениях – разговор. Можно спросить у другого, по какой причине он ставит точку и пытается ли с ее помощью демонстрировать злобу", – добавила Левонтина.

Также она напомнила о привычке пользователей использовать в сообщении только прописные буквы. Это означает повышение громкости, из-за этого порой просят "не повышать на них шрифт".

"Помочь передать эмоции могут и смайлики, которые смягчают подачу неприятной информации. Как в устной речи, когда мы говорим что-то отнюдь не позитивное, но при этом улыбаемся", – уточнила эксперт.

По ее словам, при общении в Сети лучше не отправлять слишком большие сообщения – их трудно и неудобно читать. Вместо этого Левонтина рекомендовала писать несколько абзацев и отправить по отдельности. Однако не стоит присылать много сообщений по одному слову, потому что это может показаться адресату нетактичным, добавила она.

При этом доктор психологических наук Николай Козлов отметил в беседе с Москвой 24, что сообщения с точками могут восприниматься с негативом из-за психологов.

"Они десятилетиями внушали людям, что надо быть эмоциональными. Поэтому, например, когда человек спокойный и рассудительный, ему приходится добавлять своим сообщениям эмоциональности с помощью восклицательных знаков, смайликов", – объяснил специалист.





Николай Козлов доктор психологических наук Чтобы адресат верно понял сообщение в Сети, лучше в начале предложения поздороваться, поставить восклицательный знак, а потом написать несколько предложений с точками. Последнюю мысль стоит закончить восклицательным или вопросительным знаком. Эмоции лучше выражать словами, писать прямым текстом: "Я тебе рад", "Не серди меня".

Также Козлов напомнил, что для комфортного общения в интернете стоит писать без ошибок, знаки препинания ставить впритык к слову, а не через пробел, а также не пропускать точки и запятые. Если же человек воспринимает сообщения негативно или ему не нравится способ подачи информации, стоит озвучить свои мысли.

При возникновении какого-либо дискомфорта лучше всегда обсуждать друг с другом, как это исправить и в каком виде получать сообщения, резюмировал психолог.

