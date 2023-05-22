Рекордный труд: названы риски введения шестидневной рабочей недели в РФ

В РФ предложили увеличить продолжительность рабочей недели с пяти до шести дней. Соответствующее обращение было направлено на рассмотрение в Минтруд. По мнению авторов инициативы, такой подход поможет укрепить российскую экономику и совершить в стране промышленный прорыв. Разбираемся, стоит ли россиянам готовиться к переходу на шестидневку.



Шесть дней труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" подготовили обращение к Минтруду, в котором предлагают перевести россиян на шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, сейчас из-за увеличившегося количества санкционных ограничений выросла нагрузка на экономику страны.





из текста обращения Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется.

В документе говорится, что шестидневная рабочая неделя повысит прочность отечественной экономики и поможет решить задачи, которые поставил президент РФ на этот год. Например, достигнуть как промышленного, так и технологического прорыва, а также снизить зависимость от других государств.

Отмечается, что подобная практика в стране уже вводилась в период Великой Отечественной войны. Тогда граждане работали шесть-семь дней в неделю. Такой же подход сейчас применяется в некоторых европейских и азиатских государствах. Например, жители Ирана и Непала работают шесть дней в неделю. Кроме того, в Турции и Бельгии граждане могут трудиться до 48 часов в неделю.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковали инициативу. В организации обратили внимание, что увеличение рабочей недели может привести к снижению производительности труда. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также не поддержал новшество, отметив, что оно "не соответствует принципу социального государства". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, есть ли у Кремля позиция касаемо введения в стране шестидневки либо сокращения трудовой недели, ответил: "Нет, никакой".



Количество не значит качество?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минтруд вряд ли поддержит инициативу о введении шестидневки в РФ. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила эксперт по вопросам рынка труда московского отделения "Опоры России" Елена Лимонова.

"Повышенная нагрузка на отдельные отрасли промышленности не может являться основанием для столь глубокой реформы трудового законодательства. Напомню, что пятидневная рабочая неделя введена в 1967 году именно для соблюдения баланса труда и отдыха", – объяснила эксперт.





Елена Лимонова эксперт по вопросам рынка труда московского отделения "Опоры России" С одной стороны, переход на шестидневную рабочую неделю позволит концентрировать усилия сотрудников и мобилизовать потенциал компании. С другой стороны, это может быть только временной экспресс-мерой. Поскольку на длительном этапе продуктивность сотрудника, работающего полноценную шестидневную рабочую неделю и качественно выполняющего свои обязанности, будет снижаться.

Кроме того, вслед за увеличением трудовой недели работодателям придется пропорционально поднять зарплату всем сотрудникам, подчеркнула Лимонова. "Иначе получается одностороннее изменение условий трудового договора. А есть ли на это средства у предприятий, не связанных с промышленностью? Думаю, что нет", – рассуждает она.

По мнению специалиста, необходимо думать не об увеличении рабочих часов, а обращать внимание на качество труда через внедрение показателей эффективности (KPI), оценку компетенций сотрудников или их ротацию.

